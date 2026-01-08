Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 10 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 10 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
Hafta sonu ŞOK market fırsatları geldi! Bu haftanın Şok aktüel kampanyalarıyla hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Yeni şok katalog yayınlanmışken şokta bu hafta bizi içerisinde neler olduğunu sizin için listeledik. Kaçırılmayacak indirimler için şok aktüel ürünler listesini inceleyebilir, böylelikle avantajlı fiyatlar sayesinde şok ta hafta sonu indirimleri ile alışverişinizi hesaplı hale getirebilirsiniz. İşte detaylar!

ŞOK markete ev tadilatı, tamirat ve araç bakımıyla ilgilenenleri sevindirecek oldukça geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Aprilla markasının avuç taşlama, darbeli matkap, dekupaj testere ve akülü vidalama seti gibi temel elektrikli el aletleri uygun fiyatlarla satışa sunulurken araç sahipleri için kışlık bakım ürünlerinden olan oto cam suyu ve radyatör antifrizi ile çeşitli sprey boyalar da bu hafta sonunda ŞOK'ta öne çıkan ürünler arasında.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

4'lü slim organizer set 299 TL

ŞOK a oto bakım ürünleri geliyor! 10 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • 4'lü slim organizer set 299 TL
  • Fakir oto cam suyu 5 L 94,95 TL
  • Fakir radyatör antifrizi 3 L 144,90 TL
  • Takım çantası 16" 199 TL
  • Steel boya sökücü sprey 50 TL
  • Steel sprey vernik 50 TL
  • Steel sprey boya siyah/beyaz 75 TL
  • Steel sprey boya altın/gümüş 79 TL
  • Comrade pas sökücü 59,95 TL
  • Comrade profesyonel hızlı yapıştırıcı 69,95 TL
  • Akçalı japon yapıştırıcı iğneli 39,95 TL
  • Universal silicone sealant genel amaçlı silikon 75 TL
  • Akrilik mastik 39,95 TL
  • Derz tamir dolgusu beyaz 59,95 TL
  • Mini masa mengenesi 100 TL
  • Şeritmetre 89,95 TL
  • Latte spiralli taharet el duşu seti 179 TL
  • Latte fonksiyonel esnek eviye borusu 199 TL
  • Latte turbo pervaneli duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 199 TL
  • Latte fonksiyonel batarya ucu 69,95 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Aprilla avuç taşlama 799 TL

ŞOK a oto bakım ürünleri geliyor! 10 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Aprilla avuç taşlama 799 TL
  • Aprilla darbeli matkap 799 TL
  • Aprilla 18V akülü vidalama çantalı set 999 TL
  • Aprilla dekupaj testere 799 TL
  • Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 399 TL
  • Aprilla lehim havya seti 249 TL
  • Aprilla silikon tabancası 169 TL
  • Boss Tape elektrik izolasyon bandı 19,95 TL
  • Boss Tape duct tape tamir bandı gri 34,95 TL
  • Boss Tape çift taraflı akrilik montaj bandı 29,95 TL
  • Boss Tape halı bandı çift taraflı bez 39,95 TL
  • Boss Tape banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı 75 TL
  • Boss Tape kapı - pencere izolasyon bandı 75 TL
  • Boss Tape kapı altı izolasyon bandı 75 TL
  • Boss Tape su bariyeri 100 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası indirimler;

  • Kellogg's Coco Pops topları 79 TL
  • Sleepy ıslak havlu 79 TL
  • Selpak Extra tuvalet kağıdı 16'lı 140 TL
  • Ülker Canpare fındıklı/çikolata kremalı 3'lü 39 TL
  • Persil jet deterjan 165 TL

Sizin için indirimli oto bakım ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları ŞOK markette bu hafta
BİM'e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM'e beyaz eşya geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede

Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede

THY'nin dev havacılık yatırımının temeli atıldı! Bakan Uraloğlu: 'İddialı bir başlangıç yapıyoruz'

THY'nin dev havacılık yatırımının temeli atıldı!

Çalışanların maaşından kesilecek! Murat Bal’dan BES kararı sonrası TES detayı

Çalışanların maaşında kesilecek!

Son dakika | En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

Son dakika | En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

