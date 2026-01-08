ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 10 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK markete ev tadilatı, tamirat ve araç bakımıyla ilgilenenleri sevindirecek oldukça geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Aprilla markasının avuç taşlama, darbeli matkap, dekupaj testere ve akülü vidalama seti gibi temel elektrikli el aletleri uygun fiyatlarla satışa sunulurken araç sahipleri için kışlık bakım ürünlerinden olan oto cam suyu ve radyatör antifrizi ile çeşitli sprey boyalar da bu hafta sonunda ŞOK'ta öne çıkan ürünler arasında.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

4'lü slim organizer set 299 TL

4'lü slim organizer set 299 TL

Fakir oto cam suyu 5 L 94,95 TL

Fakir radyatör antifrizi 3 L 144,90 TL

Takım çantası 16" 199 TL

Steel boya sökücü sprey 50 TL

Steel sprey vernik 50 TL

Steel sprey boya siyah/beyaz 75 TL

Steel sprey boya altın/gümüş 79 TL

Comrade pas sökücü 59,95 TL

Comrade profesyonel hızlı yapıştırıcı 69,95 TL

Akçalı japon yapıştırıcı iğneli 39,95 TL

Universal silicone sealant genel amaçlı silikon 75 TL

Akrilik mastik 39,95 TL

Derz tamir dolgusu beyaz 59,95 TL

Mini masa mengenesi 100 TL

Şeritmetre 89,95 TL

Latte spiralli taharet el duşu seti 179 TL

Latte fonksiyonel esnek eviye borusu 199 TL

Latte turbo pervaneli duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 199 TL

Latte fonksiyonel batarya ucu 69,95 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Aprilla avuç taşlama 799 TL

Aprilla avuç taşlama 799 TL

Aprilla darbeli matkap 799 TL

Aprilla 18V akülü vidalama çantalı set 999 TL

Aprilla dekupaj testere 799 TL

Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 399 TL

Aprilla lehim havya seti 249 TL

Aprilla silikon tabancası 169 TL

Boss Tape elektrik izolasyon bandı 19,95 TL

Boss Tape duct tape tamir bandı gri 34,95 TL

Boss Tape çift taraflı akrilik montaj bandı 29,95 TL

Boss Tape halı bandı çift taraflı bez 39,95 TL

Boss Tape banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı 75 TL

Boss Tape kapı - pencere izolasyon bandı 75 TL

Boss Tape kapı altı izolasyon bandı 75 TL

Boss Tape su bariyeri 100 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası indirimler;

Kellogg's Coco Pops topları 79 TL

Sleepy ıslak havlu 79 TL

Selpak Extra tuvalet kağıdı 16'lı 140 TL

Ülker Canpare fındıklı/çikolata kremalı 3'lü 39 TL

Persil jet deterjan 165 TL

Sizin için indirimli oto bakım ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.