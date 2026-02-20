ŞOK'a Nespresso kapsül kahve makinesi geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayında!

ŞOK'a bu hafta sonu blok çiçek setlerinden bebek battaniyelerine konforlu pijama takımlarına çeşitli ürünler geliyor. Mutfak ve ev işlerini kolaylaştırmak isteyenler için Nespresso kahve makinesi, Tefal rondo, Arzum blender seti gibi teknolojik yardımcıların yanı sıra Hoover kurutmalı çamaşır makinesi ve Dijitsu mini buzdolabı gibi büyük beyaz eşyalar da avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Gokidy 8’li blok çiçek seti 799 TL

Uzaktan kumandalı metal mini yarış arabası 399 TL

Manyetik yapı blokları 40 parçalı 499 TL

Dinozor ve çek bırak araba 249 TL

Çek bırak tır 249 TL

Mutfak oyun hamuru seti 199 TL

Dino oyuncak projeksiyon 199 TL

Yaylı top atar 349 TL

Tırmanan gösteri aracı 119 TL

İki katlı mutfak seti 149 TL

Çiftlik seti 69,95 TL

Balık tutma oyunu pilli 349 TL

Hot wheels monster trucks arabalar 79,95 TL

Seyahatte Chelsea bebek ve aksesuarları 399 TL

Dinozor taşıyıcı traktör 149 TL

Stumble guys 2’li araba 129 TL

Jet uçağı 149 TL

2’li inşaat araçları 349 TL

Akrobat karınca 119 TL

Asansörlü garaj seti 599 TL

Sensodyne diş macunu 75 ml + Sensodyne diş fırçası 1+1 99 TL

Omo ultra power kapsül çamaşır deterjanı 18’li 179 TL

Superfresh ayçiçek yağlı ton balığı 3x75 g 149 TL

Kotex ultra dev eko gece 109 TL

Papia biocare tuvalet kağıdı 12’li 105 TL

Lisanslı çocuk pijama takımı (Aslan/Elif) 299 TL

Lisanslı pijama takımı (Gabby’s dollhouse) 299 TL

Dokulu wellsoft bebek battaniyesi 169 TL

Wellsoft bebek battaniyesi 139 TL

Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 399 TL

Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL

Bebek atlet body 75 TL

Bebek kısa kol body jakarlı 89,95 TL

Kadın viskon tek alt 179 TL

Kadın/erkek kaymaz terlik 100 TL

Oto cam suyu 5 l 79,95 TL

Radyatör antifrizi 2 l 129 TL

Hoover kurutmalı çamaşır makinesi 25,149 TL

Hot 3051 wı beyaz ankastre fırın 8,799 TL

Dijitsu db90 90 litre tezgah altı mini buzdolabı 6,299 TL

Torima dijital video kayıt çocuk kamerası pembe 999 TL

Nespresso f541 gran lattissima kapsül kahve makinesi beyaz 19,799 TL

Piranha akıllı çocuk saati mavi ve pembe 1,999 TL

Dijitech 55 dıj 12000 4k uhd qled google tv 16,499 TL

Kiwi ktm-2930 elektrikli semaver beyaz 1,599 TL

Korkmaz a863-01 moderna türk kahve makinesi gri 2,399 TL

Tefal choppeo rondo 2 l 2,699 TL

Arzum ar1167 starblend multi blender seti 2,099 TL

Xiaomi 5101 siyah ıslak kuru tıraş makinesi 1,099 TL

Xiaomi salınımlı elektrikli şarjlı diş fırçası 999 TL

Xiaomi mi ionic h300 1600 w saç kurutma makinesi 1,649 TL

Bu içerik 20 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

