Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a Nespresso kapsül kahve makinesi geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayında!
ŞOK'a Nespresso kapsül kahve makinesi geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
21 Ocak ŞOK market fırsatları yayınlandı! Yeni ŞOK aktüel avantajlarının yer aldığı ŞOK katalog yine her bütçeye hitap eden ürünlerle dolu. ŞOK’ta bu hafta aradığınız pek çok üründe indirim var: ŞOK’ta hafta sonu indirimleri kapsamında ŞOK aktüel ürünler arasında mutfaktan elektroniğe, oyuncaktan hobi ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. ŞOK’ta hafta sonu kampanyalarıyla birlikte alışveriş listenizi daha hesaplı şekilde tamamlamak için bizi takipte kalmayı unutmayın!

ŞOK'a bu hafta sonu blok çiçek setlerinden bebek battaniyelerine konforlu pijama takımlarına çeşitli ürünler geliyor. Mutfak ve ev işlerini kolaylaştırmak isteyenler için Nespresso kahve makinesi, Tefal rondo, Arzum blender seti gibi teknolojik yardımcıların yanı sıra Hoover kurutmalı çamaşır makinesi ve Dijitsu mini buzdolabı gibi büyük beyaz eşyalar da avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gokidy 8’li blok çiçek seti 799 TL

ŞOK a Nespresso kapsül kahve makinesi geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayında! 1

  • Gokidy 8’li blok çiçek seti 799 TL
  • Uzaktan kumandalı metal mini yarış arabası 399 TL
  • Manyetik yapı blokları 40 parçalı 499 TL
  • Dinozor ve çek bırak araba 249 TL
  • Çek bırak tır 249 TL
  • Mutfak oyun hamuru seti 199 TL
  • Dino oyuncak projeksiyon 199 TL
  • Yaylı top atar 349 TL
  • Tırmanan gösteri aracı 119 TL
  • İki katlı mutfak seti 149 TL
  • Çiftlik seti 69,95 TL
  • Balık tutma oyunu pilli 349 TL
  • Hot wheels monster trucks arabalar 79,95 TL
  • Seyahatte Chelsea bebek ve aksesuarları 399 TL
  • Dinozor taşıyıcı traktör 149 TL
  • Stumble guys 2’li araba 129 TL
  • Jet uçağı 149 TL
  • 2’li inşaat araçları 349 TL
  • Akrobat karınca 119 TL
  • Asansörlü garaj seti 599 TL
  • Sensodyne diş macunu 75 ml + Sensodyne diş fırçası 1+1 99 TL
  • Omo ultra power kapsül çamaşır deterjanı 18’li 179 TL
  • Superfresh ayçiçek yağlı ton balığı 3x75 g 149 TL
  • Kotex ultra dev eko gece 109 TL
  • Papia biocare tuvalet kağıdı 12’li 105 TL

Lisanslı çocuk pijama takımı (Aslan/Elif) 299 TL

ŞOK a Nespresso kapsül kahve makinesi geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayında! 2

  • Lisanslı çocuk pijama takımı (Aslan/Elif) 299 TL
  • Lisanslı pijama takımı (Gabby’s dollhouse) 299 TL
  • Dokulu wellsoft bebek battaniyesi 169 TL
  • Wellsoft bebek battaniyesi 139 TL
  • Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 399 TL
  • Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL
  • Bebek atlet body 75 TL
  • Bebek kısa kol body jakarlı 89,95 TL
  • Kadın viskon tek alt 179 TL
  • Kadın/erkek kaymaz terlik 100 TL
  • Oto cam suyu 5 l 79,95 TL
  • Radyatör antifrizi 2 l 129 TL

Hoover kurutmalı çamaşır makinesi 25,149 TL

ŞOK a Nespresso kapsül kahve makinesi geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayında! 3

  • Hoover kurutmalı çamaşır makinesi 25,149 TL
  • Hot 3051 wı beyaz ankastre fırın 8,799 TL
  • Dijitsu db90 90 litre tezgah altı mini buzdolabı 6,299 TL
  • Torima dijital video kayıt çocuk kamerası pembe 999 TL
  • Nespresso f541 gran lattissima kapsül kahve makinesi beyaz 19,799 TL
  • Piranha akıllı çocuk saati mavi ve pembe 1,999 TL
  • Dijitech 55 dıj 12000 4k uhd qled google tv 16,499 TL

ŞOK a Nespresso kapsül kahve makinesi geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayında! 4

  • Kiwi ktm-2930 elektrikli semaver beyaz 1,599 TL
  • Korkmaz a863-01 moderna türk kahve makinesi gri 2,399 TL
  • Tefal choppeo rondo 2 l 2,699 TL
  • Arzum ar1167 starblend multi blender seti 2,099 TL
  • Xiaomi 5101 siyah ıslak kuru tıraş makinesi 1,099 TL
  • Xiaomi salınımlı elektrikli şarjlı diş fırçası 999 TL
  • Xiaomi mi ionic h300 1600 w saç kurutma makinesi 1,649 TL

Bu içerik 20 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog
