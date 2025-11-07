Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK aktüel kataloğu 8 Kasım hafta sonu için yayınlandı! İhtiyacınız olan pek çok üründe avantajlı fiyatların yer aldığı ŞOK katalog, alışveriş listesini uyguna tamamlamak isteyenler için birebir. ŞOK’ta bu hafta oto bakımdan mutfak eşyalarına ve ısıtıcılara kadar pek çok sürpriz indirim var. Hafta sonunun en güncel fırsatlarını kaçırmamak için ŞOK aktüel ürünler kataloğu detaylarını mutlaka inceleyin!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta sonu ŞOK’ta oto bardak tutucu, cep telefonu malzeme filesi, oto karbon koruma bandı ve daha birçok araç aksesuarı ve temizlik ürünü avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor! Evinizi sıcacık tutacak ve konforunuzu artıracak Xiaomi, UFO ve Altus marka birçok ısıtıcının yanında evinize teknoloji ve pratiklik katacak beyaz eşya fırsatları da yer alıyor. Hafta sonuna özel bu avantajlı ürünleri görmek ve fırsatlardan yararlanmak için en yakın ŞOK markete uğramayı unutmayın!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'e Philips süpürge modelleri geliyor!

BİM'e Philips süpürge modelleri geliyor!

 A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor!

A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor!

 ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

 5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

Fakir radyatör antifirizi 169 TL

ŞOK a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Fakir oto cam suyu 139 TL
  • Fakir radyatör antifrizi (–36 dereceye kadar korur) 169 TL
  • Fakir araç kışlık bakım ürünleri 50 TL
  • Power Tunning araç içi hava temizleyici 149 TL
  • Power Tunning araç içi düzenleyici 129 TL
  • Power Tunning oto cam sileceği 59,95 TL
  • Power Tunning araç çöp kovası 75 TL
  • Power Tunning Kaporta göçük düzeltici 50 TL
  • Aprilla şarjlı oto süpürge 499 TL
  • Oto koltuk minderi seti 199 TL
  • Oto paspas 4 parça 399 TL
  • Kokusuz oto küllük 25 TL
  • Dust motosiklet brandası 299 TL
  • Tem sentetik motor yağı 5W-30 399 TL
  • Comrade fren balata temizleme spreyi 100 TL
  • Comrade motor temizleme spreyi 100 TL
  • Comrade lastik tamir kiti 100 TL
  • Atatürk çiçeği 149 TL

Kasa arkası indirimler:

  • Uni Baby Pure Comfort ıslak havlu 75 TL
  • Elseve şampuan çeşitleri 110 TL
  • Rexona deodorant çeşitleri 110 TL
  • Rexona roll on çeşitleri 110 TL
  • Prş power limon/elma/aloevera 79 TL
  • Ülker Çiziviç 6'lı 75 TL

Sizin için indirimli oto bakım ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Analog basınç göstergeli kompresör 649 TL

ŞOK a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Power tuning analog basınç göstergeli kompresör 649 TL
  • Power tuning usb şarjlı güneş enerjili üçgen reflektör lambası 399 TL
  • Kriko 1,5 ton gri 499 TL
  • Araç içi temizleme fırçası 5’li set 100 TL
  • Araç içi temizleme fırçası 50 TL
  • Araç içi ambiyans led aydınlatma 229 TL
  • Çok fonksiyonlu dikiz ayna telefon tutucu 119 TL
  • Direksiyon kılıfı 129 TL
  • Dikiz ayna telefon tutucu 100 TL
  • Otopark numaratör 39,95 TL
  • 2’li kör nokta ayna 39,95 TL
  • Oto bardak tutucu 50 TL
  • Motosiklet telefon tutucu 169 TL
  • 360 derece dönebilir vantuz telefon tutucu 149 TL
  • Vantuz telefon tutucu 169 TL
  • Balık yüzgeci anten 75 TL
  • Oto karbon koruma bandı 100 TL
  • Cep telefon malzeme filesi 39,95 TL
  • Bel desteği 100 TL

Oto temizlik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Xiaomi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı 6,399 TL

ŞOK a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Xiaomi Mi Smart Space Heater 5 akıllı elektrikli ısıtıcı 6,399 TL
  • Minisan 2100 watt 3 çubuk quartz soba 1,449 TL
  • Minisan 2500 watt 5 çubuk quartz soba 1,749 TL
  • Kiwi KHT-8415 2000 watt elektrikli fanlı ısıtıcı 549 TL
  • Altus AL 11 RD yağlı radyatör 3,099 TL
  • Raks Mika W2500 2300 watt duvar tipi ısıtıcı 1,599 TL
  • Ufo 5/24 infrared 2400 watt ısıtıcı 4,799 TL

Sizin için indirimli ısıtıcı ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Dijitsu 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Google Smart LED TV 15,499 TL

ŞOK a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Regal CM 7010 7 kg 1000 devir çamaşır makinesi 12,799 TL
  • Dijitsu 75DS9800 4K Ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı Android Smart LED TV 29,999 TL
  • Dijitsu 55 inç 12000 4K UHD 35 140 ekran uydu alıcılı Google Smart LED TV 17,299 TL
  • Altus AL 8103 8 kg 1000 devir çamaşır makinesi 17,299 TL
  • Altus ALK 471 XE kombi 490 litre No Frost buzdolabı 29,299 TL
  • Dijitsu DBD 250K 174 Litre Kombi Buzdolabı 12,999 TL

Televizyonlarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 7 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

 İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

 Gülümseten Kasım'da büyük indirimleri olan ünlü markalar...

Gülümseten Kasım'da büyük indirimleri olan ünlü markalar...

 Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

 Küçük tamirlerde büyük kolaylık isteyenler buraya!

Küçük tamirlerde büyük kolaylık isteyenler buraya!

 Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

 Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

 LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

 Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

 Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Ömür boyu garantili! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ömür boyu garantili! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

 iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

 Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

 Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

 Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

 Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta
İş birliği İçerikleri
Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

Fiyatı hiç bu kadar düşmemişti!

Fiyatı hiç bu kadar düşmemişti!

4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Küçük tamirlerde büyük kolaylık isteyenler buraya!

Küçük tamirlerde büyük kolaylık isteyenler buraya!

Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

Her adımda konfor arayanlar buraya!

Her adımda konfor arayanlar buraya!

Ömür boyu garantili! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ömür boyu garantili! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bakan Işıkhan'dan açıklama! "Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilacı karşılıyoruz"

Bakan Işıkhan'dan açıklama! "Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilacı karşılıyoruz"

İstanbul'un en lüks AVM'si yıkılacak! Yerine ne yapılacağı merak ediliyordu, belli oldu

İstanbul'un en lüks AVM'si yıkılacak: Yerine ne yapılacağı belli oldu

Diyarbakır’da trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır’da trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Papara para iadesine başladı mı? Papara para iadesini ne zaman yapacak? Papara son durum ne?

Papara'dan para iadesi ile ilgili açıklama

SON DAKİKA | Q Yatırım Bankası'na operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması!

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.