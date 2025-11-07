ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta sonu ŞOK’ta oto bardak tutucu, cep telefonu malzeme filesi, oto karbon koruma bandı ve daha birçok araç aksesuarı ve temizlik ürünü avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor! Evinizi sıcacık tutacak ve konforunuzu artıracak Xiaomi, UFO ve Altus marka birçok ısıtıcının yanında evinize teknoloji ve pratiklik katacak beyaz eşya fırsatları da yer alıyor. Hafta sonuna özel bu avantajlı ürünleri görmek ve fırsatlardan yararlanmak için en yakın ŞOK markete uğramayı unutmayın!

Fakir radyatör antifirizi 169 TL

Fakir oto cam suyu 139 TL

Fakir radyatör antifrizi (–36 dereceye kadar korur) 169 TL

Fakir araç kışlık bakım ürünleri 50 TL

Power Tunning araç içi hava temizleyici 149 TL

Power Tunning araç içi düzenleyici 129 TL

Power Tunning oto cam sileceği 59,95 TL

Power Tunning araç çöp kovası 75 TL

Power Tunning Kaporta göçük düzeltici 50 TL

Aprilla şarjlı oto süpürge 499 TL

Oto koltuk minderi seti 199 TL

Oto paspas 4 parça 399 TL

Kokusuz oto küllük 25 TL

Dust motosiklet brandası 299 TL

Tem sentetik motor yağı 5W-30 399 TL

Comrade fren balata temizleme spreyi 100 TL

Comrade motor temizleme spreyi 100 TL

Comrade lastik tamir kiti 100 TL

Atatürk çiçeği 149 TL

Kasa arkası indirimler:

Uni Baby Pure Comfort ıslak havlu 75 TL

Elseve şampuan çeşitleri 110 TL

Rexona deodorant çeşitleri 110 TL

Rexona roll on çeşitleri 110 TL

Prş power limon/elma/aloevera 79 TL

Ülker Çiziviç 6'lı 75 TL

Analog basınç göstergeli kompresör 649 TL

Power tuning analog basınç göstergeli kompresör 649 TL

Power tuning usb şarjlı güneş enerjili üçgen reflektör lambası 399 TL

Kriko 1,5 ton gri 499 TL

Araç içi temizleme fırçası 5’li set 100 TL

Araç içi temizleme fırçası 50 TL

Araç içi ambiyans led aydınlatma 229 TL

Çok fonksiyonlu dikiz ayna telefon tutucu 119 TL

Direksiyon kılıfı 129 TL

Dikiz ayna telefon tutucu 100 TL

Otopark numaratör 39,95 TL

2’li kör nokta ayna 39,95 TL

Oto bardak tutucu 50 TL

Motosiklet telefon tutucu 169 TL

360 derece dönebilir vantuz telefon tutucu 149 TL

Vantuz telefon tutucu 169 TL

Balık yüzgeci anten 75 TL

Oto karbon koruma bandı 100 TL

Cep telefon malzeme filesi 39,95 TL

Bel desteği 100 TL

Xiaomi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı 6,399 TL

Xiaomi Mi Smart Space Heater 5 akıllı elektrikli ısıtıcı 6,399 TL

Minisan 2100 watt 3 çubuk quartz soba 1,449 TL

Minisan 2500 watt 5 çubuk quartz soba 1,749 TL

Kiwi KHT-8415 2000 watt elektrikli fanlı ısıtıcı 549 TL

Altus AL 11 RD yağlı radyatör 3,099 TL

Raks Mika W2500 2300 watt duvar tipi ısıtıcı 1,599 TL

Ufo 5/24 infrared 2400 watt ısıtıcı 4,799 TL

Dijitsu 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Google Smart LED TV 15,499 TL

Regal CM 7010 7 kg 1000 devir çamaşır makinesi 12,799 TL

Dijitsu 75DS9800 4K Ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı Android Smart LED TV 29,999 TL

Dijitsu 55 inç 12000 4K UHD 35 140 ekran uydu alıcılı Google Smart LED TV 17,299 TL

Altus AL 8103 8 kg 1000 devir çamaşır makinesi 17,299 TL

Altus ALK 471 XE kombi 490 litre No Frost buzdolabı 29,299 TL

Dijitsu DBD 250K 174 Litre Kombi Buzdolabı 12,999 TL

Bu içerik 7 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

