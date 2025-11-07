ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu hafta sonu ŞOK’ta oto bardak tutucu, cep telefonu malzeme filesi, oto karbon koruma bandı ve daha birçok araç aksesuarı ve temizlik ürünü avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor! Evinizi sıcacık tutacak ve konforunuzu artıracak Xiaomi, UFO ve Altus marka birçok ısıtıcının yanında evinize teknoloji ve pratiklik katacak beyaz eşya fırsatları da yer alıyor. Hafta sonuna özel bu avantajlı ürünleri görmek ve fırsatlardan yararlanmak için en yakın ŞOK markete uğramayı unutmayın!
Fakir radyatör antifirizi 169 TL
- Fakir oto cam suyu 139 TL
- Fakir radyatör antifrizi (–36 dereceye kadar korur) 169 TL
- Fakir araç kışlık bakım ürünleri 50 TL
- Power Tunning araç içi hava temizleyici 149 TL
- Power Tunning araç içi düzenleyici 129 TL
- Power Tunning oto cam sileceği 59,95 TL
- Power Tunning araç çöp kovası 75 TL
- Power Tunning Kaporta göçük düzeltici 50 TL
- Aprilla şarjlı oto süpürge 499 TL
- Oto koltuk minderi seti 199 TL
- Oto paspas 4 parça 399 TL
- Kokusuz oto küllük 25 TL
- Dust motosiklet brandası 299 TL
- Tem sentetik motor yağı 5W-30 399 TL
- Comrade fren balata temizleme spreyi 100 TL
- Comrade motor temizleme spreyi 100 TL
- Comrade lastik tamir kiti 100 TL
- Atatürk çiçeği 149 TL
Kasa arkası indirimler:
- Uni Baby Pure Comfort ıslak havlu 75 TL
- Elseve şampuan çeşitleri 110 TL
- Rexona deodorant çeşitleri 110 TL
- Rexona roll on çeşitleri 110 TL
- Prş power limon/elma/aloevera 79 TL
- Ülker Çiziviç 6'lı 75 TL
Analog basınç göstergeli kompresör 649 TL
- Power tuning analog basınç göstergeli kompresör 649 TL
- Power tuning usb şarjlı güneş enerjili üçgen reflektör lambası 399 TL
- Kriko 1,5 ton gri 499 TL
- Araç içi temizleme fırçası 5’li set 100 TL
- Araç içi temizleme fırçası 50 TL
- Araç içi ambiyans led aydınlatma 229 TL
- Çok fonksiyonlu dikiz ayna telefon tutucu 119 TL
- Direksiyon kılıfı 129 TL
- Dikiz ayna telefon tutucu 100 TL
- Otopark numaratör 39,95 TL
- 2’li kör nokta ayna 39,95 TL
- Oto bardak tutucu 50 TL
- Motosiklet telefon tutucu 169 TL
- 360 derece dönebilir vantuz telefon tutucu 149 TL
- Vantuz telefon tutucu 169 TL
- Balık yüzgeci anten 75 TL
- Oto karbon koruma bandı 100 TL
- Cep telefon malzeme filesi 39,95 TL
- Bel desteği 100 TL
Xiaomi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı 6,399 TL
- Xiaomi Mi Smart Space Heater 5 akıllı elektrikli ısıtıcı 6,399 TL
- Minisan 2100 watt 3 çubuk quartz soba 1,449 TL
- Minisan 2500 watt 5 çubuk quartz soba 1,749 TL
- Kiwi KHT-8415 2000 watt elektrikli fanlı ısıtıcı 549 TL
- Altus AL 11 RD yağlı radyatör 3,099 TL
- Raks Mika W2500 2300 watt duvar tipi ısıtıcı 1,599 TL
- Ufo 5/24 infrared 2400 watt ısıtıcı 4,799 TL
Dijitsu 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Google Smart LED TV 15,499 TL
- Regal CM 7010 7 kg 1000 devir çamaşır makinesi 12,799 TL
- Dijitsu 75DS9800 4K Ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı Android Smart LED TV 29,999 TL
- Dijitsu 55 inç 12000 4K UHD 35 140 ekran uydu alıcılı Google Smart LED TV 17,299 TL
- Altus AL 8103 8 kg 1000 devir çamaşır makinesi 17,299 TL
- Altus ALK 471 XE kombi 490 litre No Frost buzdolabı 29,299 TL
- Dijitsu DBD 250K 174 Litre Kombi Buzdolabı 12,999 TL
