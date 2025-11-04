Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
ŞOK'a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz
5-11 Kasım Şok aktüel fırsatları kapsamında haftanın öne çıkan indirimlerini merak edenler için Şok katalog sayfaları yayında! Ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere kadar birçok seçeneği bulabileceğiniz Şok'ta bu hafta, bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanın tam zamanı. Yeni Şok aktüel ürünler ile dolu bu haftaki Şok aktüel ürünler kataloğu, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada yakalamanızı sağlıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta Şok markete mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, küçük ev aletlerinden atıştırmalıklara kadar birçok cazip seçenek yer alıyor. Uygun fiyatlı temizlik ürünleri, indirimli kahve çeşitleri, kışa hazırlık için sıcacık tekstil ürünleri ve evinizi güzelleştirecek dekoratif parçalar 5-11 Kasım tarihleri arasında ŞOK'ta sizi bekliyor.

Vanish Gold Sıvı Leke Çıkarıcı 200 TL'ye düştü

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 1

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Familia Natural tuvalet kağıdı 48'li 299 TL

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2

Sizin için indirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Asonic powerbank 10.000 Mah 249 TL

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3

Küçük mutfak aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Dinarsu ultrasoft televizyon battaniyesi 299 TL

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4

Sizin için indirimli leopar desenli ürünlerden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Barbie Chelsea'nın kamp macerası oyun seti 399 TL

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Haftanın win ürünlerinde Braun 4'ü1 arada tıraş kiti 1,299 TL

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 6

Sizin için indirimli temizlik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung 10 kg çamaşır kurutma makinesi 24,799 TL

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 7

Çamaşır deterjanlarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 8

Bulaşık deterjanlarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Samsung marka çamaşır kurutma makinesi geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 9

Bu içerik 4 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok mağaza şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
