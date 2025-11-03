Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Kasım Cuma günü Bim katalog fırsatlarıyla haftayı indirimli alışverişlerle kapatabilirsiniz! Bimde bu hafta yine evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak pek çok ürün var: Bime bu hafta gelecek ürünler arasında elektronik, küçük ev aletleri, tekstil ve oyuncak çeşitleri öne çıkıyor. Bim aktüel katalog, her bütçeye hitap eden kampanyalarla alışveriş keyfini katlıyor. Bim katalog bu hafta da sürprizlerle dolu, alışverişe çıkmadan önce mutlaka göz atın, fırsatları kaçırmayın!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta BİM'e konforu artıracak küçük ev aletlerinden mutfağa şıklık katacak tencere ve tava setlerine kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla satışta olacak. Ayrıca kışa hazırlık için yumuşacık battaniyeler, nevresim setleri ve rahat pijama takımları da raflarda yerini alıyor. Teknolojiseverler için cep telefonları, televizyonlar ve akıllı tartılar dikkat çekiyor. Katalogda yer alan tüm ürünler için gelin, içeriğe geçelim!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

4 Kasım'da Bim'de temel gıdada sevindiren fırsatlar var!

4 Kasım'da Bim'de temel gıdada sevindiren fırsatlar var!

 5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

 29 Ekim'de ŞOK'a ekranlı IP kamera geliyor!

29 Ekim'de ŞOK'a ekranlı IP kamera geliyor!

 Eksiksiz A101 Aldın Aldın Kataloğu yayında!

Eksiksiz A101 Aldın Aldın Kataloğu yayında!

 28 Ekim Tarım Kredi kataloğu tüm ev ihtiyaçlarını karşılıyor!

28 Ekim Tarım Kredi kataloğu tüm ev ihtiyaçlarını karşılıyor!

 28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

Şarjlı su pompası 199 TL

BİM e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu 1

  • Kumtel siyah cam ankastre set 9,500 TL
  • Heifer profesyonel fön saç düzleştirici 4,990 TL
  • Arzum nuvo iyon saç düzleştirici 1,190 TL
  • Tefal easygliss plus buharlı el ütüsü 2,190 TL
  • Onvo mekanik tost makinesi 2,290 TL
  • Kumtel elektrikli düdüklü tencere 2,490 TL
  • Kumtel mini ütü 799 TL
  • Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 1,990 TL
  • Kumtel cam doğrayıcı 1,190 TL
  • Dijital mutfak tartısı 199 TL
  • Polosmart smart tartı 499 TL
  • Şarjlı su pompası 199 TL
  • Oral-b şarjlı elektronik diş fırçası 849 TL
  • Oral-b şarjlı elektronik çocuk diş fırçası 849 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Tv arkası led aydınlatma 199 TL

BİM e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu 2

  • Madeni para sayma makinesi 4,490 TL
  • Senna 65' frameless ultra hd qled google tv 22,900 TL
  • Casper via a40 cep telefonu 7,990 TL
  • Tv arkası led aydınlatma 199 TL
  • Para sayma makinesi 2,750 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips filtre kahve makinesi 1,990 TL

BİM e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu 3

  • Philips azur buharlı ütü 2,090 TL
  • Philips toz torbasız süpürge 4,490 TL
  • Philips ekmek kızartma makinesi 990 TL
  • Philips su ısıtıcı 990 TL
  • Philips süpürge 5,490 TL
  • Philips filtre kahve makinesi 1,990 TL
  • Philips dikey şarjlı süpürge 9,450 TL
  • Philips doğrayıcı 1,450 TL
  • Philips kablolu epilatör 899 TL

Philips ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

BİM bu cuma çocukların yüzünü güldürüyor

BİM e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu 4

Bim'e bu hafta birbirinden çeşitli oyuncaklar geliyor. Öne çıkan ürünler arasındaysa: Takla atan yarış seti 449 TL, Metal model arabalar 89 TL, Denge oyunu 169 TL, Pelüş ördek 379 TL, Kurbağa oyunu 289 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın ev botu 239 TL

BİM e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu 5

  • Çift kişilik flanel nevresim seti 899 TL
  • Tek kişilik battaniye 499 TL
  • Tek kişilik lastikli penye çarşaf 139 TL
  • Çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 TL
  • Tek kişilik flanel nevresim seti 699 TL
  • Flanel yastık kılıfı 129 TL
  • Wellsoft kırlent kılıfı 159 TL
  • El havlusu 45 TL
  • Yüz havlusu 85 TL
  • Benante 2 katlı kurabiyelik 229 TL
  • Kadın pijama takımı 359 TL
  • Benante standlı kupa seti 579 TL
  • Kadın cüzdan 139 TL
  • Kadın kol çantası 329 TL
  • Anahtarlık 85 TL
  • Kadın leopar desenli terlik 209 TL
  • Kadın ev botu 239 TL

Ev dekorasyonları ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bavul düzenleyici organizer 449 TL

BİM e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu 6

  • Chef's tek fiyat bıçak / soyacak çeşitleri 99 TL
  • Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 0,5 litre 39 TL
  • Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 1 litre 69 TL
  • Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 2 litre 89 TL
  • Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 3 litre 99 TL
  • Hazneli rende 159 TL
  • Kağıt sufle kabı 29 TL
  • Dikdörtgen metal sunum tepsisi 35 TL
  • Dikdörtgen metal tepsi 45 TL
  • Basmalı otomatik çırpıcı 45 TL
  • Rulo havluluk ve organizer 359 TL
  • Ahşap çubuklu ayakkabılık 349 TL
  • Bavul düzenleyici organizer 449 TL

Sizin için indirimli ev için düzenleme ve depolama kategorisindeki ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Tefal simplicty krep tava 649 TL

BİM e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu 7

  • Tefal düdüklü tencere 5,750 TL
  • Tefal karnıyarık tencere 1,450 TL
  • Tefal simplicty tava 32 cm 849 TL
  • Tefal simplicty krep tava 649 TL
  • Tefal simplicty tava 24 cm 629 TL
  • Bonera tava seti 2'li 499 TL
  • Bonera sahan 219 TL
  • Bonera wok tava 309 TL
  • Kahve fincan seti 399 TL
  • Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 1800 cc 329 TL
  • Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 1000 cc 279 TL
  • Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 550 cc 229 TL
  • English home 18 parça çatal kaşık bıçak takımı 799 TL
  • Paşabahçe echo meşrubat bardağı 6'lı 189 TL
  • Paşabahçe echo su bardağı 6'lı 169 TL
  • Paşabahçe echo çay bardağı 6'lı 199 TL
  • Benante kase 35 TL
  • Benante salata tabağı 129 TL
  • Benante 7 parça çerezlik seti 279 TL

Sizin için indirimli Tefal ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

 Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

 Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

 Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

 Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

 Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

 LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

 Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

 Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

 Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

 Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

 Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

 Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

 Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

 Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

 Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bim cuma aktüel
İş birliği İçerikleri
5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

4 Kasım'da Bim'de temel gıdada sevindiren fırsatlar var!

4 Kasım'da Bim'de temel gıdada sevindiren fırsatlar var!

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

4 Kasım'da Bim'de temel gıdada sevindiren fırsatlar var!

4 Kasım'da Bim'de temel gıdada sevindiren fırsatlar var!

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kabine sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

1-4 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

1-4 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Balıkesir'deki deprem sonrası Ahmet Övgün Ercan'dan dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste....

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste....

Rekabet Kurumu'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert tepki 'Türkiye'yi suçlayarak prestij devşirilmemelidir'

Rekabet Kurumu'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert tepki

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.