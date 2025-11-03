BİM'e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta BİM'e konforu artıracak küçük ev aletlerinden mutfağa şıklık katacak tencere ve tava setlerine kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla satışta olacak. Ayrıca kışa hazırlık için yumuşacık battaniyeler, nevresim setleri ve rahat pijama takımları da raflarda yerini alıyor. Teknolojiseverler için cep telefonları, televizyonlar ve akıllı tartılar dikkat çekiyor. Katalogda yer alan tüm ürünler için gelin, içeriğe geçelim!

Şarjlı su pompası 199 TL

Kumtel siyah cam ankastre set 9,500 TL

Heifer profesyonel fön saç düzleştirici 4,990 TL

Arzum nuvo iyon saç düzleştirici 1,190 TL

Tefal easygliss plus buharlı el ütüsü 2,190 TL

Onvo mekanik tost makinesi 2,290 TL

Kumtel elektrikli düdüklü tencere 2,490 TL

Kumtel mini ütü 799 TL

Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 1,990 TL

Kumtel cam doğrayıcı 1,190 TL

Dijital mutfak tartısı 199 TL

Polosmart smart tartı 499 TL

Oral-b şarjlı elektronik diş fırçası 849 TL

Oral-b şarjlı elektronik çocuk diş fırçası 849 TL

Madeni para sayma makinesi 4,490 TL

Senna 65' frameless ultra hd qled google tv 22,900 TL

Casper via a40 cep telefonu 7,990 TL

Para sayma makinesi 2,750 TL

Philips azur buharlı ütü 2,090 TL

Philips toz torbasız süpürge 4,490 TL

Philips ekmek kızartma makinesi 990 TL

Philips su ısıtıcı 990 TL

Philips süpürge 5,490 TL

Philips dikey şarjlı süpürge 9,450 TL

Philips doğrayıcı 1,450 TL

Philips kablolu epilatör 899 TL

BİM bu cuma çocukların yüzünü güldürüyor

Bim'e bu hafta birbirinden çeşitli oyuncaklar geliyor. Öne çıkan ürünler arasındaysa: Takla atan yarış seti 449 TL, Metal model arabalar 89 TL, Denge oyunu 169 TL, Pelüş ördek 379 TL, Kurbağa oyunu 289 TL

Çift kişilik flanel nevresim seti 899 TL

Tek kişilik battaniye 499 TL

Tek kişilik lastikli penye çarşaf 139 TL

Çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 TL

Tek kişilik flanel nevresim seti 699 TL

Flanel yastık kılıfı 129 TL

Wellsoft kırlent kılıfı 159 TL

El havlusu 45 TL

Yüz havlusu 85 TL

Benante 2 katlı kurabiyelik 229 TL

Kadın pijama takımı 359 TL

Benante standlı kupa seti 579 TL

Kadın cüzdan 139 TL

Kadın kol çantası 329 TL

Anahtarlık 85 TL

Kadın leopar desenli terlik 209 TL

Chef's tek fiyat bıçak / soyacak çeşitleri 99 TL

Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 0,5 litre 39 TL

Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 1 litre 69 TL

Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 2 litre 89 TL

Vip ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı 3 litre 99 TL

Hazneli rende 159 TL

Kağıt sufle kabı 29 TL

Dikdörtgen metal sunum tepsisi 35 TL

Dikdörtgen metal tepsi 45 TL

Basmalı otomatik çırpıcı 45 TL

Rulo havluluk ve organizer 359 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 349 TL

Tefal düdüklü tencere 5,750 TL

Tefal karnıyarık tencere 1,450 TL

Tefal simplicty tava 32 cm 849 TL

Tefal simplicty tava 24 cm 629 TL

Bonera tava seti 2'li 499 TL

Bonera sahan 219 TL

Bonera wok tava 309 TL

Kahve fincan seti 399 TL

Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 1800 cc 329 TL

Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 1000 cc 279 TL

Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 550 cc 229 TL

English home 18 parça çatal kaşık bıçak takımı 799 TL

Paşabahçe echo meşrubat bardağı 6'lı 189 TL

Paşabahçe echo su bardağı 6'lı 169 TL

Paşabahçe echo çay bardağı 6'lı 199 TL

Benante kase 35 TL

Benante salata tabağı 129 TL

Benante 7 parça çerezlik seti 279 TL

