A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı

A101 bu hafta market raflarına elektronikten mutfak gereçlerine, giyimden oyuncaklara kadar birçok yeni ürün getiriyor. Akıllı telefonlar, televizyon modelleri, elektrikli ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri teknoloji severlerin ilgisini çekerken oyuncak ve kırtasiye ürünleri çocuklu aileler için öne çıkıyor. Ayrıca mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünlerinde de büyük indirimler bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte detaylar!

Toshiba 55' 4K UHD VIDAA tv 16,999 TL

Onvo 65" frameless uhd qled google televizyon 23,999 TL

Onvo 43' frameless FHD Google televizyon 9,299 TL

Piranha bluetooth hoparlör 599 TL

V15 Lite cep telefonu 4,999 TL

Piranha bluetooth kulak içi kulaklık 499 TL

Oyuncak Hot Wheels ikili arabalar 199 TL

Bu hafta uygun fiyatlı oyuncaklarda çocukları sevindiren fırsatlar var. İşte katalogda öne çıkan oyuncaklar:

Oyuncak Hot Wheels ikili arabalar 199 TL

Oyuncak davul ve bultak 199 TL

Boncuklu takı yapma seti 149 TL

Kutu oyunu 159 TL

Oyuncak prenses ana karakterler 469 TL

Lisanslı 24 sayfa boyama kitabı 29,50 TL

Ara bul kitap serisi 35,50 TL

Apec elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet mat siyah 19,990 TL

Revolt RSX5 150 CC benzinli motosiklet 59,990 TL

Apec Revolt RS6 125 CC benzinli motosiklet 44,990 TL

SEG 4 programlı bulaşık makinesi 10,999 TL

No-frost buzdolabı 19,999 TL

Çamaşır makinesi 13,299 TL

Kiwi elektrikli ısıtıcı fan 539 TL

Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL

Kiwi katı meyve sıkacağı 1,599 TL

English Home çay makinesi 1,399 TL

Pierre Cardin profesyonel saç kurutma makinesi 999 TL

Pierre Cardin retro saç sakal düzeltici 439 TL

Pierre Cardin ikisi bir arada saç maşası ve düzleştirici 899 TL

Aprilla boyun masaj aleti 1,099 TL

Pierre Cardin erkek bakım seti 899 TL

English Home kablolu dik süpürge 1,499 TL

Arzum Steampro seramik tabanlı ütü 1,699 TL

Hometech akıllı tartı 349 TL

Paşabahçe borcam kare tepsi 299 TL

Paşabahçe madlen kristalin ayaklı kare servis tabağı 299 TL

Paşabahçe bölmeli servis tabağı 99,50 TL

Paşabahçe frezya kase 4'lü 109 TL

Paşabahçe kayık tabak 39,50 TL

Lav rimli çay seti 12 parça 399 TL

Lav rimli meşrubat bardağı 3'lü 179 TL

Lav rimli su bardağı 3'lü 169 TL

Rakle rimli ayaklı su bardağı 2'li 189 TL

Rakle ahşap standlı yağlık ve sirkelik seti 2'li 249 TL

Aynalı sunum tepsisi 109 TL

Sunumluk tepsi 2'li 79,50 TL

Aynalı peçetelik 99,50 TL

Kulplu pet tepsi 75 TL

Ahşap saplı silikon spatula seti 2'li 89,50 TL

Cam kase 6'lı 89,50 TL

Mug seti 3'lü 299 TL

Cam sürahi 69,50 TL

Borosilikat cam french press ve kupa seti 139 TL

Keramika seramik kupa 69,50 TL

Bambu tabaklı borosilikat cam kupa 99,50 TL

Cem katlanabilir ahşap saplı grill tava 399 TL

Katlanabilir rende 89,50 TL

English Home çift kişilik yorgan 499 TL

English Home tek kişilik yorgan 399 TL

English Home yastık 129 TL

Güneşlik perde 250x210 cm 259 TL

Örme pano perde 290x250 cm 249 TL

Pileli öme perde 290x250 cm 449 TL

Erkek ekose desenli pijama takımı 399 TL

Kadın supersoft eşofman altı 279 TL

Erkek eşofman altı 259 TL

Kaymaz taban klozet takımı 2'li 299 TL

Silk&Blue erkek soket çorap 3'lü 49,50 TL

Silk&Blue kadın soket çorap 2'li 39,50 TL

2 katlı organizer 139 TL

Toka ve banyo temizlik araçlarını kapsayan bu katalog sayfasında öne çıkan ürünler: 2 katlı organizer 139 TL, Süet kadın omuz çantası 399 TL, Saksılı yapay sukulent 99,50 TL, Bulaşıklık 99,50 TL, Havlu askısı 29,50 TL, Kalorifer peteği fırçası 24,50 TL, Deterjan hazneli bulaşık fırçası 44,50 TL, Katlanır basamaklı tabure 399 TL.

Aldın aldın kataloğunda gıda ürünleri de dikkat çekiyor

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler bu şekilde:

Altınkılıç laktozsuz kefir 1 l 85 TL

SEK laktozsuz yoğurt 750 g 65 TL

Pınar labne 750 g 179 TL

Teksüt tam yağlı beyaz peynir 750 g 179 TL

Hünnap keçiboynuzu özü 640 g 139 TL

Torku Frema kakaolu fındıklı krema 1,5 kg 199 TL

Koska helva 175 g 44,50 TL

Feast dondorulmuş patates crinky 1 kg 89,50 TL

Keskinoğlu dondurulmuş piliç kroket 700 g 69,50 TL

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

Beyaz sirke 5 l 89 TL

Knorr makarna sosu 49,50 TL

Kanola yağı 5 l 379,50 TL

Lays patates cipsi 40 TL

Aqua bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı 229 TL

Aqua Kağıt havlu 16'lı 159 TL

Dalin kolay tarama spreyi 129 TL

Caseline nemlendirici 40 ml 185 TL

Gönen baldo pirinç 2,5 Kkg 249,50 TL

