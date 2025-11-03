Ev Yaşam Ev Yaşam
A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı
A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı

Sultan Oğuz
6 Kasım A101 katalog fırsatlarıyla alışveriş keyfini katlıyor! A101 online ya da mağazalardan ulaşabileceğiniz a101 aktüel ürünler arasında hem ev hem teknoloji hem de gıda kategorilerinde birbirinden cazip seçenekler sizleri bekliyor. A101 katalog bu hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri bir araya getirerek alışverişinizi çok daha kolaylaştırıyor. A101 aktüel ürünler sayesinde ihtiyaçlarınızı karşılamak için gelin a101 bu hafta neler getiriyor birlikte bakalım!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

A101 bu hafta market raflarına elektronikten mutfak gereçlerine, giyimden oyuncaklara kadar birçok yeni ürün getiriyor. Akıllı telefonlar, televizyon modelleri, elektrikli ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri teknoloji severlerin ilgisini çekerken oyuncak ve kırtasiye ürünleri çocuklu aileler için öne çıkıyor. Ayrıca mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünlerinde de büyük indirimler bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Toshiba 55' 4K UHD VIDAA tv 16,999 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 1

  • Onvo 65" frameless uhd qled google televizyon 23,999 TL
  • Toshiba 55' 4K UHD VIDAA televizyon 16,999 TL
  • Onvo 43' frameless FHD Google televizyon 9,299 TL

İndirimli televizyonlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Piranha bluetooth hoparlör 599 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 2

  • V15 Lite cep telefonu 4,999 TL
  • Piranha bluetooth hoparlör 599 TL
  • Piranha bluetooth kulak içi kulaklık 499 TL

Kulaklık ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Oyuncak Hot Wheels ikili arabalar 199 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 3

Bu hafta uygun fiyatlı oyuncaklarda çocukları sevindiren fırsatlar var. İşte katalogda öne çıkan oyuncaklar:

  • Oyuncak Hot Wheels ikili arabalar 199 TL
  • Oyuncak davul ve bultak 199 TL
  • Boncuklu takı yapma seti 149 TL
  • Kutu oyunu 159 TL
  • Oyuncak prenses ana karakterler 469 TL
  • Lisanslı 24 sayfa boyama kitabı 29,50 TL
  • Ara bul kitap serisi 35,50 TL

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Apec elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 4

  • Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet mat siyah 19,990 TL
  • Apec elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL
  • Revolt RSX5 150 CC benzinli motosiklet 59,990 TL
  • Apec Revolt RS6 125 CC benzinli motosiklet 44,990 TL

Motosiklet kasklarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

SEG 4 programlı bulaşık makinesi 10,999 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 5

  • 4 programlı bulaşık makinesi 10,999 TL
  • No-frost buzdolabı 19,999 TL
  • Çamaşır makinesi 13,299 TL

Sizin için çamaşır deterjanlarında seçtiğimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi elektrikli ısıtıcı fan 539 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 6

  • Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL
  • Kiwi katı meyve sıkacağı 1,599 TL
  • English Home çay makinesi 1,399 TL
  • Pierre Cardin profesyonel saç kurutma makinesi 999 TL
  • Pierre Cardin retro saç sakal düzeltici 439 TL
  • Pierre Cardin ikisi bir arada saç maşası ve düzleştirici 899 TL
  • Aprilla boyun masaj aleti 1,099 TL
  • Pierre Cardin erkek bakım seti 899 TL
  • English Home kablolu dik süpürge 1,499 TL
  • Arzum Steampro seramik tabanlı ütü 1,699 TL
  • Hometech akıllı tartı 349 TL
  • Kiwi elektrikli ısıtıcı fan 539 TL

Ev ve yaşam kategorisinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Paşabahçe borcam kare tepsi 299 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 7

  • Paşabahçe madlen kristalin ayaklı kare servis tabağı 299 TL
  • Paşabahçe bölmeli servis tabağı 99,50 TL
  • Paşabahçe frezya kase 4'lü 109 TL
  • Paşabahçe kayık tabak 39,50 TL
  • Paşabahçe borcam kare tepsi 299 TL
  • Lav rimli çay seti 12 parça 399 TL
  • Lav rimli meşrubat bardağı 3'lü 179 TL
  • Lav rimli su bardağı 3'lü 169 TL
  • Rakle rimli ayaklı su bardağı 2'li 189 TL
  • Rakle ahşap standlı yağlık ve sirkelik seti 2'li 249 TL
  • Aynalı sunum tepsisi 109 TL
  • Sunumluk tepsi 2'li 79,50 TL
  • Aynalı peçetelik 99,50 TL
  • Kulplu pet tepsi 75 TL
  • Ahşap saplı silikon spatula seti 2'li 89,50 TL
  • Cam kase 6'lı 89,50 TL
  • Mug seti 3'lü 299 TL
  • Cam sürahi 69,50 TL
  • Borosilikat cam french press ve kupa seti 139 TL
  • Keramika seramik kupa 69,50 TL
  • Bambu tabaklı borosilikat cam kupa 99,50 TL
  • Cem katlanabilir ahşap saplı grill tava 399 TL
  • Katlanabilir rende 89,50 TL

Sizin için mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

English Home çift kişilik yorgan 499 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 8

  • English Home çift kişilik yorgan 499 TL
  • English Home tek kişilik yorgan 399 TL
  • English Home yastık 129 TL
  • Güneşlik perde 250x210 cm 259 TL
  • Örme pano perde 290x250 cm 249 TL
  • Pileli öme perde 290x250 cm 449 TL
  • Erkek ekose desenli pijama takımı 399 TL
  • Kadın supersoft eşofman altı 279 TL
  • Erkek eşofman altı 259 TL
  • Kaymaz taban klozet takımı 2'li 299 TL
  • Silk&Blue erkek soket çorap 3'lü 49,50 TL
  • Silk&Blue kadın soket çorap 2'li 39,50 TL

English Home ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

2 katlı organizer 139 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 9

Toka ve banyo temizlik araçlarını kapsayan bu katalog sayfasında öne çıkan ürünler: 2 katlı organizer 139 TL, Süet kadın omuz çantası 399 TL, Saksılı yapay sukulent 99,50 TL, Bulaşıklık 99,50 TL, Havlu askısı 29,50 TL, Kalorifer peteği fırçası 24,50 TL, Deterjan hazneli bulaşık fırçası 44,50 TL, Katlanır basamaklı tabure 399 TL.

Sizin için banyo aksesuarlarında seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Aldın aldın kataloğunda gıda ürünleri de dikkat çekiyor

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 10

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler bu şekilde:

  • Altınkılıç laktozsuz kefir 1 l 85 TL
  • SEK laktozsuz yoğurt 750 g 65 TL
  • Pınar labne 750 g 179 TL
  • Teksüt tam yağlı beyaz peynir 750 g 179 TL
  • Hünnap keçiboynuzu özü 640 g 139 TL
  • Torku Frema kakaolu fındıklı krema 1,5 kg 199 TL
  • Koska helva 175 g 44,50 TL
  • Feast dondorulmuş patates crinky 1 kg 89,50 TL
  • Keskinoğlu dondurulmuş piliç kroket 700 g 69,50 TL

A101 e elektrikli ısıtıcı fan geliyor! 6 Kasım 2025 A101 aldın aldın kataloğu yayınlandı 11

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

  • Beyaz sirke 5 l 89 TL
  • Knorr makarna sosu 49,50 TL
  • Kanola yağı 5 l 379,50 TL
  • Lays patates cipsi 40 TL
  • Aqua bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı 229 TL
  • Aqua Kağıt havlu 16'lı 159 TL
  • Dalin kolay tarama spreyi 129 TL
  • Caseline nemlendirici 40 ml 185 TL
  • Gönen baldo pirinç 2,5 Kkg 249,50 TL

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

