ŞOK'a Samsung dikey süpürge geliyor! 21 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok'ta bu hafta mutfak tarafında Alpina ankastre setler, Lava döküm tavalar ve Paşabahçe züccaciye ürünleri dikkat çekerken; Arzum, Philips ve Fakir gibi markaların küçük ev aletleri de raflarda yerini alıyor. Ayrıca Dyson saç kurutma makinesi ve Samsung dikey süpürge gibi cihazlar ile kış aylarına uygun termal tekstil ürünleri ve şık mobilya seçenekleri de bu hafta ŞOK markette!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Pantene şampuan çeşitleri 135 TL

Pantene şampuan çeşitleri 135 TL

Pantene saç kremi çeşitleri 120 TL

Johnson's bebek yağı 60 TL

Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 299 TL

Johnson's bebek sabunu 24 TL

Nivea gül suyu içeren yüz temizleme köpüğü / makyaj temizleme jeli 99 TL

Nivea ball on çeşitleri 129 TL

Oral-B diş eti bakımı derin temizlik 69,90 TL

Confort geri dönüştürülmüş kağıt havlu 58 TL

Nivea deodorant çeşitleri 129 TL

Confort geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı 94 TL

Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 TL

Cif sprey ultra hız banyo / mutfak 89 TL

Beyaz güvercin pratik mendil 27,90 TL

Peros renk uzmanı sıvı bakım deterjanı 149 TL

Ace klasik çamaşır suyu 89 TL

Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2600 ml 219 TL

Fairy sıvı bulaşık deterjanı 1500 ml 79 TL

Kasa arkası indirimleri:

Muratbey tam yağlı kaşar peyniri 189 TL

Fuse tea kutu karpuz / mango-ananas 139 TL

Nescafe 3'ü 1 arada sütlü köpüklü ve original / 2'si 1 arada 149 TL

Peros pratik çamaşır kapsülü çeşitleri 119 TL

Elidor şampuan ve saç kremi çeşitleri 99 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Alpina beyaz ankastre set 7,699 TL

Alpina beyaz ankastre set 7,699 TL

Arzum okka minio go türk kahve makinesi 1,499 TL

Arzum mistost ızgara & tost makinesi 1,999 TL

Arzum olivya seramik tabanlı ütü 1,199 TL

Arzum lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,699 TL

Range fixroll hamur yoğurma makinesi 2,999 TL

Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 849 TL

Kiwi standlı blender 899 TL

Philips buhar kazanlı ütü 3,599 TL

Altus dijital banyo tartısı 399 TL

S-link ledli ışıldak 249 TL

Sizin için küçük mutfak aletleri kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Ranforce çift kişilik nevresim seti 549 TL

Ranforce çift kişilik nevresim seti 549 TL

Mikrofiber yorgan çift kişilik 429 TL

Mikrofiber yorgan tek kişilik 379 TL

Koltuk örtüsü 149 TL

Silikon micro yastık 109 TL

Kadın yumoş ev babeti 75 TL

Kadın kaşkorse pijama takımı kalp aplikeli 449 TL

Şardonlu termal külotlu çorap 119 TL

Kadın tayt 149 TL

2'li kadın ribanalı bato slip 89,95 TL

2'li kadın ribanalı slip 75 TL

Penti daima termal tayt / külotlu çorap 229 TL

Kadın peluş terlik 129 TL

Kadın / erkek gondol terlik nakışlı 189 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Porland desenli porselen kase 4'lü 399 TL

Porland desenli porselen kase 4'lü 399 TL

Porland desenli porselen pasta tabağı 4'lü 499 TL

Lava çift kulplu döküm ızgara tava 1,199 TL

Paşabahçe aurora kase 3'lü 149 TL

Paşabahçe patisserie ayaklı servis tabağı 299 TL

Paşabahçe aurora oval tabak 3'lü 199 TL

Borcam kapaklı dikdörtgen tencere 249 TL

Paşabahçe aurora pasta tabağı 6'lı 349 TL

Paşabahçe aurora servis tabağı 299 TL

Paşabahçe villa patisserie 3 katlı sunumluk 199 TL

Paşabahçe aurora çay takımı 6'lı 349 TL

Paşabahçe aida optikli çay bardağı 6'lı 119 TL

Cambu borasilikat cam 3'ü 1 arada ölçülü french press 199 TL

Keramika çerezlik 34,95 TL

Neowise şarj kablosu ve adaptör çeşitleri 50 TL - 199 TL arası

Luxin abs kabin boy valiz 589 TL

Luxin abs orta boy valiz 689 TL

Luxin abs büyük boy valiz 779 TL

Tam otomatik şemsiye 199 TL

Cozy boyama kitabı çeşitleri 49,95 TL

Paşabahçe leafy cam şişe 149 TL

Paşabahçe crystallin beykoz çay bardağı 6'lı 199 TL

Paşabahçe rain su bardağı 3'lü 75 TL

Borcam kapaklı oval tencere 249 TL

Paşabahçe rain kase 4'lü 100 TL

Paşabahçe rain meşrubat bardağı 6'lı 149 TL

Kumsal sahan 20 cm 249 TL

Kumsal tava 28 cm 329 TL

Kumsal wok tava 28 cm 369 TL

Borosilikat çift cidarlı cam çiçekli kupa 149 TL

Cambu borosilikat cam çay bardağı 6'lı 149 TL

Pipetli bardak 75 TL

Geniş sürgülü erzak kabı 12 l 149 TL

Geniş sürgülü erzak kabı 5 l 129 TL

Keramika 3'lü kupa seti 199 TL

Keramika kedi figürlü çerezlik 59,95 TL

Akcam cam tabak 21 cm 100 TL

Akcam cam tabak 12 cm 50 TL

Akcam cam kase 75 TL

Pirge soyacak 179 TL

Rooc cam karabiber & tuzluk 6'lı 100 TL

Meyve bıçağı 3'lü 129 TL

Çelik sütlük 149 TL

Çelik köfte tepsisi 199 TL

Saklama kabı yuvarlak 3'lü 129 TL

No frost saklama kabı 500 ml 39,95 TL

No frost saklama kabı 1150 ml 50 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Elmas 3 kapaklı dolap 4,499 TL

Elmas 3 kapaklı dolap 4,499 TL

Elmas 3 kapaklı kahve köşesi 4,299 TL

Nisa karyola 3,499 TL

Yaren yavrulu karyola 4,899 TL

Elmas şifonyer 2,699 TL

Sedef yaylı yatak 2,499 TL

Çok amaçlı mutfak masası 2,599 TL

Tv sehpası 1,899 TL

Narin çok amaçlı konsol 3,999 TL

Çocuk aktivite masası 1,599 TL

Sizin için mobilyalarda seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Homend royaltea plastik çay makinesi 1,429 TL

Homend royaltea plastik çay makinesi 1,429 TL

Dyson supersonic 1600w saç kurutma makinesi 11,699 TL

Samsung bespoke jet dik süpürge 24,399 TL

Dijitsu 174 litre buzdolabı 10,999 TL

Arzum lusso el blender seti 2,499 TL

Raks milka duvar tipi ısıtıcı 1,499 TL

Altus sıcak soğuk su sebili 4,999 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 21 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.