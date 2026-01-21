ŞOK'a Samsung dikey süpürge geliyor! 21 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok'ta bu hafta mutfak tarafında Alpina ankastre setler, Lava döküm tavalar ve Paşabahçe züccaciye ürünleri dikkat çekerken; Arzum, Philips ve Fakir gibi markaların küçük ev aletleri de raflarda yerini alıyor. Ayrıca Dyson saç kurutma makinesi ve Samsung dikey süpürge gibi cihazlar ile kış aylarına uygun termal tekstil ürünleri ve şık mobilya seçenekleri de bu hafta ŞOK markette!
Haftanın gıda fırsatları
Pantene şampuan çeşitleri 135 TL
- Pantene saç kremi çeşitleri 120 TL
- Johnson's bebek yağı 60 TL
- Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 299 TL
- Johnson's bebek sabunu 24 TL
- Nivea gül suyu içeren yüz temizleme köpüğü / makyaj temizleme jeli 99 TL
- Nivea ball on çeşitleri 129 TL
- Oral-B diş eti bakımı derin temizlik 69,90 TL
- Confort geri dönüştürülmüş kağıt havlu 58 TL
- Nivea deodorant çeşitleri 129 TL
- Confort geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı 94 TL
- Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 TL
- Cif sprey ultra hız banyo / mutfak 89 TL
- Beyaz güvercin pratik mendil 27,90 TL
- Peros renk uzmanı sıvı bakım deterjanı 149 TL
- Ace klasik çamaşır suyu 89 TL
- Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2600 ml 219 TL
- Fairy sıvı bulaşık deterjanı 1500 ml 79 TL
Kasa arkası indirimleri:
- Muratbey tam yağlı kaşar peyniri 189 TL
- Fuse tea kutu karpuz / mango-ananas 139 TL
- Nescafe 3'ü 1 arada sütlü köpüklü ve original / 2'si 1 arada 149 TL
- Peros pratik çamaşır kapsülü çeşitleri 119 TL
- Elidor şampuan ve saç kremi çeşitleri 99 TL
Alpina beyaz ankastre set 7,699 TL
- Arzum okka minio go türk kahve makinesi 1,499 TL
- Arzum mistost ızgara & tost makinesi 1,999 TL
- Arzum olivya seramik tabanlı ütü 1,199 TL
- Arzum lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,699 TL
- Range fixroll hamur yoğurma makinesi 2,999 TL
- Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 849 TL
- Kiwi standlı blender 899 TL
- Philips buhar kazanlı ütü 3,599 TL
- Altus dijital banyo tartısı 399 TL
- S-link ledli ışıldak 249 TL
Ranforce çift kişilik nevresim seti 549 TL
- Mikrofiber yorgan çift kişilik 429 TL
- Mikrofiber yorgan tek kişilik 379 TL
- Koltuk örtüsü 149 TL
- Silikon micro yastık 109 TL
- Kadın yumoş ev babeti 75 TL
- Kadın kaşkorse pijama takımı kalp aplikeli 449 TL
- Şardonlu termal külotlu çorap 119 TL
- Kadın tayt 149 TL
- 2'li kadın ribanalı bato slip 89,95 TL
- 2'li kadın ribanalı slip 75 TL
- Penti daima termal tayt / külotlu çorap 229 TL
- Kadın peluş terlik 129 TL
- Kadın / erkek gondol terlik nakışlı 189 TL
Porland desenli porselen kase 4'lü 399 TL
- Porland desenli porselen pasta tabağı 4'lü 499 TL
- Lava çift kulplu döküm ızgara tava 1,199 TL
- Paşabahçe aurora kase 3'lü 149 TL
- Paşabahçe patisserie ayaklı servis tabağı 299 TL
- Paşabahçe aurora oval tabak 3'lü 199 TL
- Borcam kapaklı dikdörtgen tencere 249 TL
- Paşabahçe aurora pasta tabağı 6'lı 349 TL
- Paşabahçe aurora servis tabağı 299 TL
- Paşabahçe villa patisserie 3 katlı sunumluk 199 TL
- Paşabahçe aurora çay takımı 6'lı 349 TL
- Paşabahçe aida optikli çay bardağı 6'lı 119 TL
- Cambu borasilikat cam 3'ü 1 arada ölçülü french press 199 TL
- Keramika çerezlik 34,95 TL
- Neowise şarj kablosu ve adaptör çeşitleri 50 TL - 199 TL arası
- Luxin abs kabin boy valiz 589 TL
- Luxin abs orta boy valiz 689 TL
- Luxin abs büyük boy valiz 779 TL
- Tam otomatik şemsiye 199 TL
- Cozy boyama kitabı çeşitleri 49,95 TL
- Paşabahçe leafy cam şişe 149 TL
- Paşabahçe crystallin beykoz çay bardağı 6'lı 199 TL
- Paşabahçe rain su bardağı 3'lü 75 TL
- Borcam kapaklı oval tencere 249 TL
- Paşabahçe rain kase 4'lü 100 TL
- Paşabahçe rain meşrubat bardağı 6'lı 149 TL
- Kumsal sahan 20 cm 249 TL
- Kumsal tava 28 cm 329 TL
- Kumsal wok tava 28 cm 369 TL
- Borosilikat çift cidarlı cam çiçekli kupa 149 TL
- Cambu borosilikat cam çay bardağı 6'lı 149 TL
- Pipetli bardak 75 TL
- Geniş sürgülü erzak kabı 12 l 149 TL
- Geniş sürgülü erzak kabı 5 l 129 TL
- Keramika 3'lü kupa seti 199 TL
- Keramika kedi figürlü çerezlik 59,95 TL
- Akcam cam tabak 21 cm 100 TL
- Akcam cam tabak 12 cm 50 TL
- Akcam cam kase 75 TL
- Pirge soyacak 179 TL
- Rooc cam karabiber & tuzluk 6'lı 100 TL
- Meyve bıçağı 3'lü 129 TL
- Çelik sütlük 149 TL
- Çelik köfte tepsisi 199 TL
- Saklama kabı yuvarlak 3'lü 129 TL
- No frost saklama kabı 500 ml 39,95 TL
- No frost saklama kabı 1150 ml 50 TL
Elmas 3 kapaklı dolap 4,499 TL
- Elmas 3 kapaklı kahve köşesi 4,299 TL
- Nisa karyola 3,499 TL
- Yaren yavrulu karyola 4,899 TL
- Elmas şifonyer 2,699 TL
- Sedef yaylı yatak 2,499 TL
- Çok amaçlı mutfak masası 2,599 TL
- Tv sehpası 1,899 TL
- Narin çok amaçlı konsol 3,999 TL
- Çocuk aktivite masası 1,599 TL
Homend royaltea plastik çay makinesi 1,429 TL
- Dyson supersonic 1600w saç kurutma makinesi 11,699 TL
- Samsung bespoke jet dik süpürge 24,399 TL
- Dijitsu 174 litre buzdolabı 10,999 TL
- Arzum lusso el blender seti 2,499 TL
- Raks milka duvar tipi ısıtıcı 1,499 TL
- Altus sıcak soğuk su sebili 4,999 TL
