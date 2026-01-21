A101'e Columbia mont modelleri geliyor! 22 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101'de bu hafta teknoloji ve ev ihtiyaçlarında dev markaların ürünleri dikkat çekiyor. Elektronik kategorisinde Hyundai 55 inç 4K televizyon ve Realme 12 Lite akıllı telefon öne çıkarken Xiaomi'nin robot süpürgeden hava temizleyiciye kadar uzanan akıllı ev aletleri, Columbia'nın outdoor ayakkabı ve montları ile Citizen kol saatleri gibi prestijli markalar yer alıyor. Ayrıca Marc Jacobs, Gucci ve Versace gibi lüks markaların çanta ve parfümleri ile Volta ve Revolt motosikletler de haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Hyundai 55" 55hyn1405 4k whaleos led tv 16,499 TL

Hyundai 55" 55hyn1405 4k whaleos led tv 16,499 TL

Piranha 9922 akıllı saat 899 TL

Trax tbs-1650 kablosuz bluetooth hoparlör 539 TL

Noona mtt-101 telefon tutucu 89,50 TL

Noona non-024 telefon tutucu 159 TL

Realme 12 lite 8/256 gb cep telefonu 8,799 TL

Varta alkalin ince pil 4'lü 79 TL

Varta alkalin kalem pil 4'lü 79 TL

Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 6,999 TL

Seg cm 10121 inv 10 kg çamaşır makinesi 15,999 TL

Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 19,999 TL

Kiwi kcm 7510 elektrikli cezve 299 TL

Kiwi kspg4812 kahve/baharat öğütücü 649 TL

Kiwi ktm 2914 çay makinesi 1,699 TL

Kiwi khs 2037 saç maşası 799 TL

Kiwi ksm-2432 waffle makinesi 999 TL

Kiwi khb 4416 çubuk blender 599 TL

Pierre cardin dijital baskül 329 TL

Pierre cardin erkek bakım seti 899 TL

Kiwi ksc-4217 buharlı temizleyici 2,999 TL

Altus al 355 be buzdolabı 19,499 TL

Altus al 1054 e kurutma makinesi 17,499 TL

Altus alk 471 xe no-frost kombi buzdolabı 30,999 TL

Altus al cm 81050 çamaşır makinesi 15,999 TL

Altus al cm 121460 d çamaşır makinesi 20,999 TL

Altus al 434p 4 programlı bulaşık makinesi 11,999 TL

Altus al km 846 kurutma makinesi 15,499 TL

Apple iphone air 256 gb cep telefonu 89,799 TL

Samsung galaxy s25 ultra 12 gb/1 tb cep telefonu 94,999 TL

Samsung galaxy s24 ultra 12/256 gb cep telefonu 65,999 TL

Samsung galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 50,799 TL

Xiaomi redmi note 14 5g 8/256 gb cep telefonu 18,999 TL

Oppo reno 13 f 4g 8/256 gb cep telefonu 16,499 TL

Oppo a5 pro 8/256 gb cep telefonu 13,999 TL

Tecno spark go 1 4/128 gb cep telefonu 7,199 TL

Realme 12 plus rmx3867 8/256 gb 5g cep telefonu 14,799 TL

Realme 12 8/512 gb cep telefonu 12,499 TL

Realme c63 rmx3939 8/256 gb cep telefonu 9,999 TL

Realme c65 8/128 gb dual cep telefonu 8,299 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Revolt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Revolt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Revolt rc3 plus 50 cc benzinli motosiklet 39,990 TL

Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL

Volta vt5 pro üç tekerlekli moped 89,990 TL

Sizin için indirimli motosiklet kasklarından seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Lisanslı küçük boy oyuncak saklama kutusu 69,50 TL

Lisanslı küçük boy oyuncak saklama kutusu 69,50 TL

Lisanslı organizer 29,50 TL

Lisanslı mısır kovası 34,50 TL

Lisanslı tritan matara 500 ml 89,50 TL

Lisanslı büyük boy oyuncak saklama kutusu 299 TL

Lisanslı çöp kovası 49,50 TL

Lisanslı beslenme kutusu 49,50 TL

Küçük çocuk koltuğu 129 TL

Kirli çamaşır sepeti 2 bölmeli 749 TL

Düzenleyici kutu 10 l 59,50 TL

Klozet fırçası ve çöp kovası 169 TL

Titiz tek fiyat temizlik ürünleri (lavabo fırçası, bulaşık fırçası vb.) 29,50 TL

Kalorifer peteği fırçası 24,50 TL

Remaks small 5 raflı metal kitaplık 749 TL

Remaks arzu çalışma masası 999 TL

Remaks 5 raflı kitaplık 999 TL

Sleeptown hybrid 5 zone paket yaylı yatak 16,199 TL

Homedius valeria çift kişilik yataklı koltuk 4,899 TL

Homedius magic yataklı koltuk 3,799 TL

Homedius mila tek kişilik yataklı koltuk 2,899 TL

Homedius hyper kuştüyü sünger yatak 2,099 TL

Homedius 2 kat katlanır yatak 1,799 TL

Remaks kahve köşesi çok amaçlı dolap 2,999 TL

Remaks 2 kapaklı çok amaçlı dolap 1,849 TL

Remaks pratik 3 raflı elbise dolabı 1,599 TL

Remaks 9 sepetli çok amaçlı dolap 1,399 TL

Remaks sundra banyo dolabı çamaşır makinesi dolabı 1,299 TL

Remaks bronte metal 3'lü zigon sehpa 899 TL

Sizin için mobilyalarda seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Luminarc opal pasta tabağı 17 cm 74,50 TL

Luminarc opal pasta tabağı 17 cm 74,50 TL

Luminarc opal yemek tabağı 21 cm 99,50 TL

Luminarc opal servis tabağı 25 cm 109 TL

English home fincan takımı 2'li 399 TL

Paşabahçe diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 6'lı 325 TL

Tokio 12 parça bardak seti 249 TL

Papilla sahan 20 cm 209 TL

Papilla kapaklı sote tava 24 cm 399 TL

Emaye yuvarlak fırın tepsisi 28 cm 99,50 TL

Cam tatlı tabağı 6'lı 89,50 TL

Cam çerezlik 6'lı 89,50 TL

Cam kase 6'lı 89,50 TL

Sarımsak ezici 49,50 TL

Ahşap kapaklı peçetelik 79,50 TL

Cam saklama kabı 29,50 TL

Cam limonluk 29,50 TL

Kesim panosu 3'lü 139 TL

Manuel doğrayıcı 1050 cc 179 TL

Saklama kabı seti 5'li 129 TL

Motivasyon matarası 2'li 209 TL

Pipetli bardak 700 ml 49,50 TL

Saklama kabı 3'lü 69,50 TL

Tepsili baharatlık seti 6'lı 299 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Koltuk örtüsü 159 TL

Koltuk örtüsü 159 TL

English home çift kişilik battaniye 599 TL

Sofra bezi 59,50 TL

Pierre cardin bambu yastık 299 TL

Pierre cardin bambu çift kişilik yorgan 999 TL

Pierre cardin bambu tek kişilik yorgan 849 TL

Pötikare masa örtüsü 159 TL

Kolber dertsiz masa örtüsü 199 TL

Erkek çocuk atlet 59,50 TL

Kız çocuk atlet 59,50 TL

Kız çocuk slip 2'li 65 TL

Erkek çocuk boxer 2'li 89,50 TL

Kadın havuz taban terlik 229 TL

Juno kadın kalpli gri ev botu 189 TL

Kadın ip askılı ribana atlet 79,50 TL

Kadın dantelli atlet 75 TL

Havlu spor çorap 2'li 59,50 TL

Kadın termal ev patiği 61,50 TL

Kadın dantelli pijama takımı 399 TL

Kadın bikini slip 2'li 65 TL

Sera orta boy buzdolabı poşeti 30'lu 15 TL

Canlı çiçek bambu 99,50 TL

Lüks figürlü kulaklık 129 TL

Sitil beyaz spor ayakkabı boyası 49,50 TL

Sitil hazneli sünger 29,50 TL

Sitil temizleme solüsyonu 32,50 TL

Sitil spor ayakkabı temizlik süngeri 39,50 TL

Sitil siyah krem boya 29,50 TL

Sitil koyu kahve krem boya 29,50 TL

Sizin için ev ve yaşam kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 199 TL

Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 199 TL

Barbie malibu bebek ve oyun seti 669 TL

Oyuncak piyonlu makyaj masası 999 TL

Oyuncak power workers büyük dozer 199 TL

Oyuncak çek çek tamir sepeti 179 TL

Oyuncak mini iş araçları 12'li 299 TL

Oyuncak doktor seti 139 TL

Oyuncak sevimli puset 199 TL

Oyuncak almira oturma ve yemek odası 179 TL

Oyuncak deluxe fırın 169 TL

Oyuncak şirin davul 99,50 TL

Oyuncak 43 parça tren seti 249 TL

Oyuncak hamburger / cupcake seti 89,50 TL

Kurbağa denge oyunu 125 TL

Oyuncak tabanca 169 TL

Oyuncak peluşlu hayvan taşıma çantası 239 TL

Oyuncak meyve sebze kesme seti 199 TL

Barbie 3d kilitli hatıra defteri 149 TL

Globox bileklik ve silgi seti 59,50 TL

1000 parça puzzle 85 TL

Çantalı boyama kitabı 39,50 TL

Globox ponponlu kalemlik 119 TL

Kutu oyunu bil bakalım 149 TL

Çocuk akademi cırt cırt kitap 139 TL

Craft and arts boyama seti 249 TL

Bee'star figürlü keçeli kalem 12'li 119 TL

Hayvan figürlü fosforlu kalem 6'lı 95 TL

Ponpon figürlü jel kalem 39,50 TL

Peluş kalem çantası 129 TL

Note.101 fineliner kalem 10'lu 79,50 TL

Craft and arts aktivite seti 149 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi mi hareket sensörlü gece lambası 2 649 TL

Xiaomi mi hareket sensörlü gece lambası 2 649 TL

Xiaomi musluk tipi su arıtma cihazı 5,999 TL

Xiaomi taşınabilir blender 1,799 TL

Xiaomi c301 akıllı kamera 1,399 TL

Xiaomi cam su ısıtıcı 1,399 TL

Xiaomi 2000 w fanlı ısıtıcı 3,799 TL

Xiaomi g20 şarjlı dikey süpürge 9,799 TL

Xiaomi cw100 dual 3 mp gece görüşlü güvenlik kamerası 2,199 TL

Xiaomi mi box s eu 4k 2. nesil tv box 3,699 TL

Xiaomi h-300 saç kurutma makinesi 1,649 TL

Xiaomi redmi buds 3 bluetooth kulaklık 599 TL

Xiaomi tws earphones 2 pro bluetooth kulaklık 1,299 TL

Xiaomi smart evaporative hava nemlendirici 5,499 TL

Xiaomi s20 robot süpürge 10,899 TL

Xiaomi smart air purifier 4 lite hava temizleyici 7,999 TL

Xiaomi smart air purifier 4 compact hava temizleyici 5,399 TL

Xiaomi mi smart space s akıllı elektrikli ısıtıcı 5,249 TL

Xiaomi air purifier 4 filtre 1,949 TL

Xiaomi air purifier 4 compact filtre 1,349 TL

Xiaomi ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Columbia peakfreak ii outdry erkek outdoor ayakkabı 7,499 TL

Columbia peakfreak ii outdry erkek outdoor ayakkabı 7,499 TL

Columbia newton nimble ltr erkek outdoor ayakkabı 6,499 TL

Columbia konos trs outdry erkek outdoor ayakkabı 6,999 TL

Columbia strada trail low wp erkek outdoor ayakkabı 4,999 TL

Columbia peakfreak ii mid outdry erkek outdoor ayakkabı 7,999 TL

Columbia konos trillium atr erkek outdoor ayakkabı 6,499 TL

Columbia konos trs outdry erkek outdoor ayakkabı (gri) 6,999 TL

Columbia konos trillium atr kadın outdoor ayakkabı 6,499 TL

Columbia fire side ii sherpa kadın polar 4,499 TL

Columbia delta ridge ii down hooded jacket erkek mont 9,999 TL

Columbia lake 22 ii down jacket erkek mont 7,499 TL

Columbia winter pass reversible fleece erkek polar 5,999 TL

Columbia fast trek overlay full zip erkek polar 4,499 TL

Columbia powder lite ii full zip jacket kadın mont 6,999 TL

Columbia sequoia grove full zip fleece erkek polar 3,999 TL

Columbia liftline jacket kadın mont 11,999 TL

Columbia puffect ii mid hooded jacket kadın mont 8,999 TL

Columbia benton springs relaxed full zip kadın polar 3,999 TL

Columbia powder lite ii mid jacket kadın mont 8,499 TL

Columbia powder pass hybrid jacket erkek mont 6,499 TL

Sizin için Columbia markasından seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Walke premium seri 3 in 1 24 kg birleştirilebilir halter/dambıl seti 7,999 TL

Walke premium seri 3 in 1 24 kg birleştirilebilir halter/dambıl seti 7,999 TL

Walke premium seri ayarlanabilir dambıl seti 24 kg 6,599 TL

Walke premium seri 3 in 1 24 kg birleştirilebilir halter/dambıl seti (ikili) 14,999 TL

Walke premium seri ayarlanabilir dambıl seti 40 kg 10,999 TL

Walke luxury vakumlu çelik termos 2 l 1,299 TL

Walke şınav tahtası çalışma platformu 399 TL

Premium seri dijital baskül yağ/su ölçer 399 TL

Healife kondisyon bisikleti 5,499 TL

Walke wxa702 elite plates egzersiz ve titreşimli alet 2,099 TL

Matte active kış çorabı 2'li 449 TL

Spado pro kürek 7,499 TL

Walke flex m pro masajlı katlanabilir manuel eğimli koşu bandı 14,999 TL

Walke w-fit uzaktan kumandalı koşu bandı 4,999 TL

Walke premium seri profesyonel stair master elektrikli merdiven 99,999 TL

Orcamp out-3590 crew katlanır kamp kasası 1,849 TL

Orcamp out-2380 rover kamp vagonu 3,299 TL

Orcamp out-3580 porto katlanır piknik sepeti 1,149 TL

Orcamp kts-227/227 g gaz kartuşu 4'lü 399 TL

Orcamp ck-507 dumansız infrared ızgara ve ocak 3,299 TL

Orcamp ck-506 tekli mini portatif ocak 999 TL

Orcamp ck-195 midi cep ocak 999 TL

Orcamp x-502 çakmaklı torch pürmüz 489 TL

Orcamp ck-509 pro chef dumansız ızgara 2,399 TL

Orcamp out-4701 zenith portatif soba 3,699 TL

Orcamp out-1951 lusse kahve makinesi 999 TL

Orcamp out-1310 lüks kamp çaydanlığı 1.6 l 649 TL

Orcamp x-503 profesyonel pürmüz 429 TL

Sizin için indirimli spor ve outdoor ürünlerden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Marc jacobs h004l01pf21-001 kadın omuz çantası 18,999 TL

Marc jacobs h004l01pf21-001 kadın omuz çantası 18,999 TL

Marc jacobs 2p3htt014h02-255 kadın omuz çantası 17,999 TL

Marc jacobs 2p3hsh028h01-005 kadın omuz çantası 16,999 TL

Marc jacobs m0014146-424 kadın omuz çantası 16,999 TL

Marc jacobs 2s3hcr500h03-306 kadın omuz çantası 16,999 TL

Marc jacobs 2s3hcr500h03-964 kadın omuz çantası 16,999 TL

Kenzo flower kadın parfüm seti 2,799 TL

Gucci guilty beauty kadın parfüm seti 4,299 TL

Chloe signature kadın parfüm seti 4,299 TL

Yves saint laurent maskara lash clash makyaj seti 1,999 TL

Versace pour femme dylan blue kadın parfüm seti 4,599 TL

Versace eros erkek parfüm seti 4,999 TL

Yves saint laurent black opium kadın parfüm seti 6,499 TL

Parfümlerde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Citizen nj0150-81l erkek kol saati 15,999 TL

Citizen nj0150-81l erkek kol saati 15,999 TL

Citizen nj0150-81x erkek kol saati 15,999 TL

Citizen nj0150-81z erkek kol saati 15,999 TL

Citizen nk5010-51x erkek kol saati 18,999 TL

Citizen nj0151-88m erkek kol saati 16,999 TL

Citizen nj0151-88x erkek kol saati 16,999 TL

Citizen ny0085-86e erkek kol saati 14,999 TL

Citizen nj0200-50z erkek kol saati 16,999 TL

Citizen nk5020-58m erkek kol saati 28,999 TL

Citizen nk5020-58p erkek kol saati 28,999 TL

Citizen nj0180-80m erkek kol saati 23,999 TL

Citizen nk5020-58x erkek kol saati 28,999 TL

Citizen nj0151-53m erkek kol saati 15,999 TL

Citizen nj0151-53w erkek kol saati 16,999 TL

Citizen nj0180-80z erkek kol saati 23,999 TL

Citizen nk5020-58l erkek kol saati 28,999 TL

Sizin için kol saatlerinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 21 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.