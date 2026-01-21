A101'e Columbia mont modelleri geliyor! 22 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101'de bu hafta teknoloji ve ev ihtiyaçlarında dev markaların ürünleri dikkat çekiyor. Elektronik kategorisinde Hyundai 55 inç 4K televizyon ve Realme 12 Lite akıllı telefon öne çıkarken Xiaomi'nin robot süpürgeden hava temizleyiciye kadar uzanan akıllı ev aletleri, Columbia'nın outdoor ayakkabı ve montları ile Citizen kol saatleri gibi prestijli markalar yer alıyor. Ayrıca Marc Jacobs, Gucci ve Versace gibi lüks markaların çanta ve parfümleri ile Volta ve Revolt motosikletler de haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor.
Aldın Aldın gıda fırsatları
Hyundai 55" 55hyn1405 4k whaleos led tv 16,499 TL
- Hyundai 55" 55hyn1405 4k whaleos led tv 16,499 TL
- Piranha 9922 akıllı saat 899 TL
- Trax tbs-1650 kablosuz bluetooth hoparlör 539 TL
- Noona mtt-101 telefon tutucu 89,50 TL
- Noona non-024 telefon tutucu 159 TL
- Realme 12 lite 8/256 gb cep telefonu 8,799 TL
- Varta alkalin ince pil 4'lü 79 TL
- Varta alkalin kalem pil 4'lü 79 TL
- Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 6,999 TL
- Seg cm 10121 inv 10 kg çamaşır makinesi 15,999 TL
- Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 19,999 TL
- Kiwi kcm 7510 elektrikli cezve 299 TL
- Kiwi kspg4812 kahve/baharat öğütücü 649 TL
- Kiwi ktm 2914 çay makinesi 1,699 TL
- Kiwi khs 2037 saç maşası 799 TL
- Kiwi ksm-2432 waffle makinesi 999 TL
- Kiwi khb 4416 çubuk blender 599 TL
- Pierre cardin dijital baskül 329 TL
- Pierre cardin erkek bakım seti 899 TL
- Kiwi ksc-4217 buharlı temizleyici 2,999 TL
- Altus al 355 be buzdolabı 19,499 TL
- Altus al 1054 e kurutma makinesi 17,499 TL
- Altus alk 471 xe no-frost kombi buzdolabı 30,999 TL
- Altus al cm 81050 çamaşır makinesi 15,999 TL
- Altus al cm 121460 d çamaşır makinesi 20,999 TL
- Altus al 434p 4 programlı bulaşık makinesi 11,999 TL
- Altus al km 846 kurutma makinesi 15,499 TL
- Apple iphone air 256 gb cep telefonu 89,799 TL
- Samsung galaxy s25 ultra 12 gb/1 tb cep telefonu 94,999 TL
- Samsung galaxy s24 ultra 12/256 gb cep telefonu 65,999 TL
- Samsung galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 50,799 TL
- Xiaomi redmi note 14 5g 8/256 gb cep telefonu 18,999 TL
- Oppo reno 13 f 4g 8/256 gb cep telefonu 16,499 TL
- Oppo a5 pro 8/256 gb cep telefonu 13,999 TL
- Tecno spark go 1 4/128 gb cep telefonu 7,199 TL
- Realme 12 plus rmx3867 8/256 gb 5g cep telefonu 14,799 TL
- Realme 12 8/512 gb cep telefonu 12,499 TL
- Realme c63 rmx3939 8/256 gb cep telefonu 9,999 TL
- Realme c65 8/128 gb dual cep telefonu 8,299 TL
Revolt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- Revolt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- Revolt rc3 plus 50 cc benzinli motosiklet 39,990 TL
- Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL
- Volta vt5 pro üç tekerlekli moped 89,990 TL
Lisanslı küçük boy oyuncak saklama kutusu 69,50 TL
- Lisanslı küçük boy oyuncak saklama kutusu 69,50 TL
- Lisanslı organizer 29,50 TL
- Lisanslı mısır kovası 34,50 TL
- Lisanslı tritan matara 500 ml 89,50 TL
- Lisanslı büyük boy oyuncak saklama kutusu 299 TL
- Lisanslı çöp kovası 49,50 TL
- Lisanslı beslenme kutusu 49,50 TL
- Küçük çocuk koltuğu 129 TL
- Kirli çamaşır sepeti 2 bölmeli 749 TL
- Düzenleyici kutu 10 l 59,50 TL
- Klozet fırçası ve çöp kovası 169 TL
- Titiz tek fiyat temizlik ürünleri (lavabo fırçası, bulaşık fırçası vb.) 29,50 TL
- Kalorifer peteği fırçası 24,50 TL
- Remaks small 5 raflı metal kitaplık 749 TL
- Remaks arzu çalışma masası 999 TL
- Remaks 5 raflı kitaplık 999 TL
- Sleeptown hybrid 5 zone paket yaylı yatak 16,199 TL
- Homedius valeria çift kişilik yataklı koltuk 4,899 TL
- Homedius magic yataklı koltuk 3,799 TL
- Homedius mila tek kişilik yataklı koltuk 2,899 TL
- Homedius hyper kuştüyü sünger yatak 2,099 TL
- Homedius 2 kat katlanır yatak 1,799 TL
- Remaks kahve köşesi çok amaçlı dolap 2,999 TL
- Remaks 2 kapaklı çok amaçlı dolap 1,849 TL
- Remaks pratik 3 raflı elbise dolabı 1,599 TL
- Remaks 9 sepetli çok amaçlı dolap 1,399 TL
- Remaks sundra banyo dolabı çamaşır makinesi dolabı 1,299 TL
- Remaks bronte metal 3'lü zigon sehpa 899 TL
Luminarc opal pasta tabağı 17 cm 74,50 TL
- Luminarc opal pasta tabağı 17 cm 74,50 TL
- Luminarc opal yemek tabağı 21 cm 99,50 TL
- Luminarc opal servis tabağı 25 cm 109 TL
- English home fincan takımı 2'li 399 TL
- Paşabahçe diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 6'lı 325 TL
- Tokio 12 parça bardak seti 249 TL
- Papilla sahan 20 cm 209 TL
- Papilla kapaklı sote tava 24 cm 399 TL
- Emaye yuvarlak fırın tepsisi 28 cm 99,50 TL
- Cam tatlı tabağı 6'lı 89,50 TL
- Cam çerezlik 6'lı 89,50 TL
- Cam kase 6'lı 89,50 TL
- Sarımsak ezici 49,50 TL
- Ahşap kapaklı peçetelik 79,50 TL
- Cam saklama kabı 29,50 TL
- Cam limonluk 29,50 TL
- Kesim panosu 3'lü 139 TL
- Manuel doğrayıcı 1050 cc 179 TL
- Saklama kabı seti 5'li 129 TL
- Motivasyon matarası 2'li 209 TL
- Pipetli bardak 700 ml 49,50 TL
- Saklama kabı 3'lü 69,50 TL
- Tepsili baharatlık seti 6'lı 299 TL
Koltuk örtüsü 159 TL
- Koltuk örtüsü 159 TL
- English home çift kişilik battaniye 599 TL
- Sofra bezi 59,50 TL
- Pierre cardin bambu yastık 299 TL
- Pierre cardin bambu çift kişilik yorgan 999 TL
- Pierre cardin bambu tek kişilik yorgan 849 TL
- Pötikare masa örtüsü 159 TL
- Kolber dertsiz masa örtüsü 199 TL
- Erkek çocuk atlet 59,50 TL
- Kız çocuk atlet 59,50 TL
- Kız çocuk slip 2'li 65 TL
- Erkek çocuk boxer 2'li 89,50 TL
- Kadın havuz taban terlik 229 TL
- Juno kadın kalpli gri ev botu 189 TL
- Kadın ip askılı ribana atlet 79,50 TL
- Kadın dantelli atlet 75 TL
- Havlu spor çorap 2'li 59,50 TL
- Kadın termal ev patiği 61,50 TL
- Kadın dantelli pijama takımı 399 TL
- Kadın bikini slip 2'li 65 TL
- Sera orta boy buzdolabı poşeti 30'lu 15 TL
- Canlı çiçek bambu 99,50 TL
- Lüks figürlü kulaklık 129 TL
- Sitil beyaz spor ayakkabı boyası 49,50 TL
- Sitil hazneli sünger 29,50 TL
- Sitil temizleme solüsyonu 32,50 TL
- Sitil spor ayakkabı temizlik süngeri 39,50 TL
- Sitil siyah krem boya 29,50 TL
- Sitil koyu kahve krem boya 29,50 TL
Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 199 TL
- Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 199 TL
- Barbie malibu bebek ve oyun seti 669 TL
- Oyuncak piyonlu makyaj masası 999 TL
- Oyuncak power workers büyük dozer 199 TL
- Oyuncak çek çek tamir sepeti 179 TL
- Oyuncak mini iş araçları 12'li 299 TL
- Oyuncak doktor seti 139 TL
- Oyuncak sevimli puset 199 TL
- Oyuncak almira oturma ve yemek odası 179 TL
- Oyuncak deluxe fırın 169 TL
- Oyuncak şirin davul 99,50 TL
- Oyuncak 43 parça tren seti 249 TL
- Oyuncak hamburger / cupcake seti 89,50 TL
- Kurbağa denge oyunu 125 TL
- Oyuncak tabanca 169 TL
- Oyuncak peluşlu hayvan taşıma çantası 239 TL
- Oyuncak meyve sebze kesme seti 199 TL
- Barbie 3d kilitli hatıra defteri 149 TL
- Globox bileklik ve silgi seti 59,50 TL
- 1000 parça puzzle 85 TL
- Çantalı boyama kitabı 39,50 TL
- Globox ponponlu kalemlik 119 TL
- Kutu oyunu bil bakalım 149 TL
- Çocuk akademi cırt cırt kitap 139 TL
- Craft and arts boyama seti 249 TL
- Bee'star figürlü keçeli kalem 12'li 119 TL
- Hayvan figürlü fosforlu kalem 6'lı 95 TL
- Ponpon figürlü jel kalem 39,50 TL
- Peluş kalem çantası 129 TL
- Note.101 fineliner kalem 10'lu 79,50 TL
- Craft and arts aktivite seti 149 TL
Xiaomi mi hareket sensörlü gece lambası 2 649 TL
- Xiaomi mi hareket sensörlü gece lambası 2 649 TL
- Xiaomi musluk tipi su arıtma cihazı 5,999 TL
- Xiaomi taşınabilir blender 1,799 TL
- Xiaomi c301 akıllı kamera 1,399 TL
- Xiaomi cam su ısıtıcı 1,399 TL
- Xiaomi 2000 w fanlı ısıtıcı 3,799 TL
- Xiaomi g20 şarjlı dikey süpürge 9,799 TL
- Xiaomi cw100 dual 3 mp gece görüşlü güvenlik kamerası 2,199 TL
- Xiaomi mi box s eu 4k 2. nesil tv box 3,699 TL
- Xiaomi h-300 saç kurutma makinesi 1,649 TL
- Xiaomi redmi buds 3 bluetooth kulaklık 599 TL
- Xiaomi tws earphones 2 pro bluetooth kulaklık 1,299 TL
- Xiaomi smart evaporative hava nemlendirici 5,499 TL
- Xiaomi s20 robot süpürge 10,899 TL
- Xiaomi smart air purifier 4 lite hava temizleyici 7,999 TL
- Xiaomi smart air purifier 4 compact hava temizleyici 5,399 TL
- Xiaomi mi smart space s akıllı elektrikli ısıtıcı 5,249 TL
- Xiaomi air purifier 4 filtre 1,949 TL
- Xiaomi air purifier 4 compact filtre 1,349 TL
Columbia peakfreak ii outdry erkek outdoor ayakkabı 7,499 TL
- Columbia peakfreak ii outdry erkek outdoor ayakkabı 7,499 TL
- Columbia newton nimble ltr erkek outdoor ayakkabı 6,499 TL
- Columbia konos trs outdry erkek outdoor ayakkabı 6,999 TL
- Columbia strada trail low wp erkek outdoor ayakkabı 4,999 TL
- Columbia peakfreak ii mid outdry erkek outdoor ayakkabı 7,999 TL
- Columbia konos trillium atr erkek outdoor ayakkabı 6,499 TL
- Columbia konos trs outdry erkek outdoor ayakkabı (gri) 6,999 TL
- Columbia konos trillium atr kadın outdoor ayakkabı 6,499 TL
- Columbia fire side ii sherpa kadın polar 4,499 TL
- Columbia delta ridge ii down hooded jacket erkek mont 9,999 TL
- Columbia lake 22 ii down jacket erkek mont 7,499 TL
- Columbia winter pass reversible fleece erkek polar 5,999 TL
- Columbia fast trek overlay full zip erkek polar 4,499 TL
- Columbia powder lite ii full zip jacket kadın mont 6,999 TL
- Columbia sequoia grove full zip fleece erkek polar 3,999 TL
- Columbia liftline jacket kadın mont 11,999 TL
- Columbia puffect ii mid hooded jacket kadın mont 8,999 TL
- Columbia benton springs relaxed full zip kadın polar 3,999 TL
- Columbia powder lite ii mid jacket kadın mont 8,499 TL
- Columbia powder pass hybrid jacket erkek mont 6,499 TL
Walke premium seri 3 in 1 24 kg birleştirilebilir halter/dambıl seti 7,999 TL
- Walke premium seri 3 in 1 24 kg birleştirilebilir halter/dambıl seti 7,999 TL
- Walke premium seri ayarlanabilir dambıl seti 24 kg 6,599 TL
- Walke premium seri 3 in 1 24 kg birleştirilebilir halter/dambıl seti (ikili) 14,999 TL
- Walke premium seri ayarlanabilir dambıl seti 40 kg 10,999 TL
- Walke luxury vakumlu çelik termos 2 l 1,299 TL
- Walke şınav tahtası çalışma platformu 399 TL
- Premium seri dijital baskül yağ/su ölçer 399 TL
- Healife kondisyon bisikleti 5,499 TL
- Walke wxa702 elite plates egzersiz ve titreşimli alet 2,099 TL
- Matte active kış çorabı 2'li 449 TL
- Spado pro kürek 7,499 TL
- Walke flex m pro masajlı katlanabilir manuel eğimli koşu bandı 14,999 TL
- Walke w-fit uzaktan kumandalı koşu bandı 4,999 TL
- Walke premium seri profesyonel stair master elektrikli merdiven 99,999 TL
- Orcamp out-3590 crew katlanır kamp kasası 1,849 TL
- Orcamp out-2380 rover kamp vagonu 3,299 TL
- Orcamp out-3580 porto katlanır piknik sepeti 1,149 TL
- Orcamp kts-227/227 g gaz kartuşu 4'lü 399 TL
- Orcamp ck-507 dumansız infrared ızgara ve ocak 3,299 TL
- Orcamp ck-506 tekli mini portatif ocak 999 TL
- Orcamp ck-195 midi cep ocak 999 TL
- Orcamp x-502 çakmaklı torch pürmüz 489 TL
- Orcamp ck-509 pro chef dumansız ızgara 2,399 TL
- Orcamp out-4701 zenith portatif soba 3,699 TL
- Orcamp out-1951 lusse kahve makinesi 999 TL
- Orcamp out-1310 lüks kamp çaydanlığı 1.6 l 649 TL
- Orcamp x-503 profesyonel pürmüz 429 TL
Marc jacobs h004l01pf21-001 kadın omuz çantası 18,999 TL
- Marc jacobs h004l01pf21-001 kadın omuz çantası 18,999 TL
- Marc jacobs 2p3htt014h02-255 kadın omuz çantası 17,999 TL
- Marc jacobs 2p3hsh028h01-005 kadın omuz çantası 16,999 TL
- Marc jacobs m0014146-424 kadın omuz çantası 16,999 TL
- Marc jacobs 2s3hcr500h03-306 kadın omuz çantası 16,999 TL
- Marc jacobs 2s3hcr500h03-964 kadın omuz çantası 16,999 TL
- Kenzo flower kadın parfüm seti 2,799 TL
- Gucci guilty beauty kadın parfüm seti 4,299 TL
- Chloe signature kadın parfüm seti 4,299 TL
- Yves saint laurent maskara lash clash makyaj seti 1,999 TL
- Versace pour femme dylan blue kadın parfüm seti 4,599 TL
- Versace eros erkek parfüm seti 4,999 TL
- Yves saint laurent black opium kadın parfüm seti 6,499 TL
Citizen nj0150-81l erkek kol saati 15,999 TL
- Citizen nj0150-81l erkek kol saati 15,999 TL
- Citizen nj0150-81x erkek kol saati 15,999 TL
- Citizen nj0150-81z erkek kol saati 15,999 TL
- Citizen nk5010-51x erkek kol saati 18,999 TL
- Citizen nj0151-88m erkek kol saati 16,999 TL
- Citizen nj0151-88x erkek kol saati 16,999 TL
- Citizen ny0085-86e erkek kol saati 14,999 TL
- Citizen nj0200-50z erkek kol saati 16,999 TL
- Citizen nk5020-58m erkek kol saati 28,999 TL
- Citizen nk5020-58p erkek kol saati 28,999 TL
- Citizen nj0180-80m erkek kol saati 23,999 TL
- Citizen nk5020-58x erkek kol saati 28,999 TL
- Citizen nj0151-53m erkek kol saati 15,999 TL
- Citizen nj0151-53w erkek kol saati 16,999 TL
- Citizen nj0180-80z erkek kol saati 23,999 TL
- Citizen nk5020-58l erkek kol saati 28,999 TL
Bu içerik 21 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır.
