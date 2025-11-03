Ev Yaşam Ev Yaşam
4 Kasım 2025 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
4 Kasım 2025 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
4 Kasım Bim katalog ile alışveriş keyfi bu hafta da hız kesmeden sürüyor. Bimde bu hafta hangi fırsatların olduğunu merak ediyorsanız bime bu hafta gelecek ürünler listemize göz atabilirsiniz. Bim aktüel katalog, hem temel gıda hem atıştırmalık hem de dondurulmuş gıda ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlerle dolu. Bim katalog bu hafta sizlere kaçırılmayacak indirimler ve özel fırsatlarla doluyken gelin BİM’e neler geliyor birlikte keşfedelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta BİM'de kahvaltılıklardan içeceklere kadar pek çok üründe özel fırsatlar sunuluyor. Enerji içeceklerinden kahve çeşitlerine, peynir ve süt ürünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar her damak zevkine uygun seçeneklerin yer aldığı BİM’de temel gıda ürünleri, bakliyat ve yağ çeşitleri de uygun fiyatlarla satışta. Bu hafta markete gelen ürünler sayesinde hem günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de aileniz ve sevdikleriniz için ekonomik alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Zühre Ana karadut özü 189 TL

4 Kasım 2025 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Zühre Ana karadut özü 670 gr 189 TL
  • Sting enerji içeceği 250 ml 19,50 TL
  • Cafe crown hazır kahve latte 129 TL
  • İnci ıhlamur 50 gr 125 TL
  • Pin drinks çilek & vanilya aromalı beyaz çaylı soğuk çay 1 litre 37,50 TL
  • Lavi üzüm içeceği 1 litre 39,50 TL
  • Çotanak ballı fıstık ezmesi 300 gr 125 TL
  • Luppo karaorman meyveli 182 gr 62,50 TL
  • Fındıklı nutymax 3x44 gr 75 TL
  • Antep fıstıklı nutymax 3x44 gr 79 TL
  • Greta köz biberli kraker 4x30 gr 45 TL
  • Ozmo mini yumurta 154 gr 119 TL
  • Ozmo hoppo çilek krema dolgulu bisküvi 40 gr 17,50 TL
  • Papita çikolata kaplı vişneli brownie 40 gr 13 TL
  • Biscolata mood dolgulu bisküvi bitter çikolatalı - orman meyveli 125 gr 42,50 TL
  • Biscolata stix çubuk bisküvi pirinç patlaklı 34 gr - bitter çikolatalı 38 gr 17,50 TL
  • Biscolata veni gofret çikolata kremalı - fındık kremalı 110 gr 29 TL
  • Biscolata nirvana çikolata kaplamalı fındıklı gofret 100 gr 49 TL
  • Biscolata pia beyaz çikolatalı red velvet kek 100 gr 49 TL
  • Keyifçe kavrulmuş badem 300 gr 159 TL
  • Züber protein bar 35 gr sütlü hurmalı - kakao parçacıklı 39,50 TL
  • Rice up pirinç patlağı 120 gr 55 TL
  • Aypop patlamış mısır 85 gr 22,50 TL
  • Munchız mısır çerezi çeşitleri 35 gr 14,50 TL
  • Eti bitter çikolatalı benimo 3x69 gr 65 TL
  • Ülker çokoprens 2x240 gr 72,50 TL
  • Ülker probis 2x224 gr 95 TL
  • Fitfit meyveli yumuşak şeker 22,4 gr 19 TL
  • Bounty 57 gr 35 TL
  • Eti petito çikolata kaplı çilek kremalı gofret 29 gr 13 TL

Atıştırmalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Yarım kilo Beşler dana kangal sucuk 229 TL

4 Kasım 2025 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Beşler dana kangal sucuk 500 gr 229 TL
  • Yörükoğlu tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gr 329 TL
  • Akşeker dana İnegöl köfte 320 gr 169 TL
  • Akşeker dana döner 250 gr 119 TL
  • Taxim dana ıslak hamburger 2x135 gr 75 TL
  • Aspiliç piliç schnitzel 1000 gr 95 TL
  • Feast kriket patates 1000 gr 95 TL
  • Superfresh pizza tost 200 gr 55 TL
  • Porsi10 gurme içli köfte 320 gr 82,50 TL
  • Superfresh bohça mantı 1000 gr 145 TL
  • Banvit piliç uzun sosis 1000 gr 89 TL
  • İçim pesto fesleğenli kremalı yemek sosu 200 ml 37,50 TL
  • İçimino orman meyveli süt 6x180 ml 69,50 TL
  • Dost İtalyan karamel aromalı pastörize süt 1 litre 49,50 TL
  • Teksüt olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 650 gr 199 TL
  • İçim tam yağlı yumuşak kıvamlı süzme peynir 900 gr 159 TL
  • Bahçıvan tam yağlı çeçil peyniri 200 gr 109 TL
  • Bahçıvan peynir mixi 200 gr 99,50 TL
  • Dost az yağlı yoğurt 3000 gr 94,50 TL
  • Sek %3 yağlı yoğurt 3000 gr 129 TL
  • Tatlı bey fırınlanmış peynir helvası 200 gr 45 TL
  • İçim orman meyveli kefir 1 litre 65 TL
  • Altınkılıç ballı muzlu kefirix 250 ml 29,50 TL
  • İçim fit protein kahveli süt 400 ml 42,50 TL
  • Sek ayran 200 ml 6,75 TL

Sütaş ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Efsane osmancık pirincin 5 kilosu 285 TL

4 Kasım 2025 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Efsane osmancık pirinç 5 kg 285 TL
  • Safya mısır yağı 5 litre 359 TL
  • Burcu domates suyu 700 gr 29,50 TL
  • Burcu domates salçası 1500 gr 125 TL
  • Gesaş üzüm pekmezi 770 gr 119 TL
  • Gesaş tahin 600 gr 99,50 TL
  • Master pieces granola çeşitleri 300 gr 95 TL
  • Saban nohut 2,5 kg 137,50 TL
  • Göksen çilek reçeli 1000 gr 97,50 TL
  • Kaanlar akhisar uslu siyah zeytin 1000 gr 149 TL
  • Melis salatalık turşusu 2550 gr 127 TL
  • Duru hazır yemek pilaki çeşitleri 400 gr 37,50 TL
  • Sana paket margarin lezzetli sofram 5x200 gr 82,50 TL
  • Filiz mardin bulgur çeşitleri 800 gr 37,50 TL
  • Kent boringer krem şanti 3x75 gr 55 TL
  • Kent boringer kakao 2x25 gr 29,50 TL
  • Gusto çikolatalı kruvasan 6x40 gr 67,50 TL
  • Barilla makarna çeşitleri 500 gr 39,50 TL
  • Santa lazanya 400 gr 42,50 TL
  • Marmarabirlik natürel sızma zeytinyağı 500 ml 149 TL
  • Chef alberto tam buğdaylı lavaş ekmeği 520 gr 42,50 TL
  • Kühne hardal sos çeşitleri 255-275 gr 64,50 TL
  • Chef seasons makarna sos çeşitleri 70 gr 22,50 TL
  • Seres sriracha sarımsaklı acı biber sosu 600 gr 74,50 TL
  • Calve ketçap 610 gr + mayonez 380 gr 109 TL
  • Nevbağ temizleyici beyaz sirke 2 litre 32,50 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
