A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 9 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101, 9 Temmuz kataloğunda iFFALCON, Samsung ve Nordmende QLED televizyonlar, Seg beyaz eşyalar ve Kiwi pratik mutfak aletleri öne çıkıyor. Piranha kulaklık ve hoparlörler, Volta elektrikli bisikletler ile araç içi aksesuarlar da geliyor. Ayrıca kamp sandalyeleri, Paşabahçe züccaciye ürünleri, English Home ev tekstili ve çeşitli oyuncakları da raflarda yerini alacak. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Iffalcon 65" u65a 4k uhd smart google tv 29,999 TL

Iffalcon 65" u65a 4k uhd smart google tv 29,999 TL

Iffalcon 32" 555a fhd qled tv 8,999 TL

Nordmende 65" q65nm1105 4k whale qled tv 24,999 TL

Nordmende 50" q50nm1105 qled tv 15,499 TL

Nordmende 55" q55nm1105 qled tv 17,999 TL

Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 43,999 TL

Hi-level hl55quprl-w02s 55" frameless uhd qled webos tv 18,999 TL

Samsung qe50q7faauxtk 50" qled tv 28,999 TL

Piranha 7870 bluetooth hoparlör 1,399 TL

Piranha 5446 kablosuz tripod selfie çubuğu 999 TL

Noona ikili yaka mikrofonu 599 TL

Piranha 9985 bluetooth kulak içi kulaklık 549 TL

Piranha 5520 su buharlı şarjlı el fanı 249 TL

Piranha 7865 bluetooth hoparlör 479 TL

Piranha 5568 şarjlı masaüstü fan 199 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Seg cm 911s ınv silver çamaşır makinesi 17,999 TL

Seg cm 911s ınv silver çamaşır makinesi 17,999 TL

Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 8,499 TL

Kiwi kwp-8570 gizli damacanalı dahili otomatik çaycılı sıcak soğuk dijital su sebili 10,999 TL

Midea tezgah altı buzdolabı 6,399 TL

Kiwi ksm-2442 waffle makinesi 999 TL

English home cmk 6030 çay makinesi 1,599 TL

Aprilla ahs-2052 dijital göstergeli saç düzleştiricisi 699 TL

Piranha pvc 4005 araç tipi el süpürgesi 499 TL

Kiwi kcm-7513 türk kahvesi makinesi 499 TL

Philips dst7040/80 hv buharlı ütü 3,399 TL

Kiwi kfan-7655 soğuk buharlı masaüstü fan 499 TL

Bilfe ayaklı vantilatör 999 TL

Bilfe kule tipi vantilatör 1,399 TL

Bilfe el fanı 179 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinde seçtiklerimiz burada.

Volta vb1 neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19,990 TL

Volta vb1 neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19,990 TL

Re-volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL

Oto kauçuk paspas 499 TL

Kiwi oto araç içi buzdolabı 2,299 TL

Tsuyoi kaze metalize oto direksiyon güneşliği 129 TL

Tsuyoi kaze oto araç güneşlik brandası 569 TL

Oto ön cam şemsiye güneşlik 399 TL

Oto ön cam güneşliği 99,50 TL

Motor carplay 2,699 TL

Araç içi yol kayıt kamerası 1,190 TL

Oto usb soğutucu fan 299 TL

Oto 12 v akü hızlı şarj/onarım cihazı 599 TL

Oto cam yüzey ve gövde su süpürücü 129 TL

Motor interkom 999 TL

Oto mikrofiber temizleme fırçası 249 TL

Oto mikrofiberli yıkama eldiveni 159 TL

Araç içi toz temizleme fırçası 99,50 TL

Oto şarjlı araç kompresörü 999 TL

Oto şarjlı köpük makinesi 699 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Paşabahçe tereyağlık 109 TL

Paşabahçe tereyağlık 109 TL

Paşabahçe bölmeli tereyağlık 109 TL

Lav cleo kase 380 cc 44,50 TL

Lav cleo kase 620 cc 49,50 TL

Lav novo saklama kabı seti 3'lü 199 TL

Paşabahçe generation pasta tabağı 6'lı 199 TL

Paşabahçe generation kase 109 TL

Paşabahçe generation oval tabak 3'lü 84,50 TL

Contalı kare saklama kabı 34,50 TL

Kristal kase 79,50 TL

Kristal erzak kabı 1,5 l 69,50 TL

Kristal erzak kabı 700 ml 59,50 TL

Vip ahmet yumurta saklama kutusu 149 TL

Vip ahmet saklama kabı seti 3'lü 219 TL

Ahşap stantlı lüsterli borosilikat yağlık seti 429 TL

Ahşap kapaklı lüsterli borosilikat sürahi 229 TL

Manuel kollu rende 499 TL

Köfte şekillendirici kalıp 499 TL

Pipetli lüsterli borosilikat mug 279 TL

Borosilikat çift cidarlı fincan 119 TL

Manuel doğrayıcı 199 TL

Bıçak çeşitleri (dilimleme, sıyırma, et kesme, yüzme) 125 TL

Can su şişesi 69,50 TL

Desenli cam su şişesi 44,50 TL

Aynalı kulplu gold tepsi 169 TL

Körüklü pipet jelatinli 50'li 50 TL

Silikon tabanlı çubuk buzluk 39,50 TL

Çift taraflı ayarlı bıçaklı kaşıklık 199 TL

Cam ocak arkası koruyucu/kesim panosu 249 TL

3 katlı çok amaçlı metal raf 329 TL

Su pompası 119 TL

Bambu kapaklı tepsili baharatlık 4'lü 229 TL

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL

4 kademe şezlong sandalye 1,299 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL

Desenli plaj/piknik sandalyesi 379 TL

Çizgili plaj/piknik sandalyesi 379 TL

Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL

Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 349 TL

Lüks katlanabilir plaj/piknik sandalyesi 499 TL

Büyük boy dekoratif saksı 219 TL

Orta boy dekoratif saksı 159 TL

Solar aydınlatma sistemi 1,299 TL

Kt-8689 termos 399 TL

Beatrix sinek öldürücü cız 399 TL

Sinek engelleyici led gece lambası 115 TL

Solar şarjlı el feneri 399 TL

Şekilli bahçe dekoru 69,50 TL

Sizin için indirimli kamp ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Gabby oyuncak bebek evi 649 TL

Gabby oyuncak bebek evi 649 TL

Gabby's dollhouse gabby girl figür 949 TL

Gabby oyuncak bebek odası 329 TL

Gabby mini figür 75 TL

Büyük boy su tabancası 169 TL

Pilsan oyuncak çantalı barbekü/pizza seti 399 TL

Dolu montana 12 v kumandalı akülü araba 12,299 TL

Barbie chelsea ve pervaneli uçağı 899 TL

Çocuk akademi ilkadım akıllı düğmeler 349 TL

Oyuncak soft yarış araçları 149 TL

Dolu oyuncak pick up plaj seti 529 TL

Dolu oyuncak inşaat araçları 100 TL

Fisher price köpekçiğin oyun macerası 539 TL

Pilsan oyuncak mini arabalar 6'lı 135 TL

Çlk toys oyuncak çekici 169 TL

Oyuncak sevimli puset 209 TL

Fisher price view master 599 TL

Oyuncak balık olta oyunu 195 TL

Oyuncak yazı tahtası 149 TL

Çocuk akademi hikaye kitabı 35 TL

Oyuncak balon tabancası 169 TL

Fisher price bebek puzzle 99,50 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Doğum günü tokası 79,50 TL

Doğum günü tokası 79,50 TL

Doğum günü tacı 129 TL

Hasır kadın omuz çantası 549 TL

English Home tek kişilik yatak alezi 299 TL

English Home çift kişilik yatak alezi 399 TL

English Home koltuk örtüsü 249 TL

English Home yüz havlusu 125 TL

English Home banyo havlusu 229 TL

Geniş omuzlu gecelik elbise 249 TL

Bolero erkek yazlık bambu soket çorap 49,50 TL

Çocuk alıştırma sütyeni 149 TL

Pötikare masa örtüsü 189 TL

Sofra bezi 69,50 TL

Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL

Peşkir kurulama bezi 3'lü 55 TL

Metal ayaklı peluş puf 1,499 TL

Askı çeşitleri 39,50 TL

Dikey takı organizeri 99,50 TL

Sıvı sabunluk diş fırçalık set 69,50 TL

Hasır sepet çeşitleri 189 TL

Hasır tepsi 289 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 6 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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