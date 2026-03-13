A101'e Philips akıllı televizyon geliyor! 19 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101’in 19 Mart kataloğunda öne çıkan ürünler arasında Philips ve Onvo marka akıllı televizyonlar, Samsung Galaxy A17 cep telefonu ve Volta markalı elektrikli motosiklet ile bisiklet seçenekleri dikkat çekiyor. Ev işlerini kolaylaştıracak Seg beyaz eşyalar ve Kiwi marka küçük ev aletlerinin yanı sıra bahçe sezonunu açanlar için sulama ekipmanları ile çeşitli el aletleri de raflarda yerini alacak. Ayrıca mutfak gereçleri, ev tekstili ve çocuklar için eğitici oyuncakların yanı sıra Jwin dijital piyano ve bateri seti gibi müzik aletleri de bu haftanın kataloğunda bulunuyor.
Philips 50pus7000/62 50" 4k uhd led dolby atmos smart tv 22,999 TL
- Philips 50pus7000/62 50" 4k uhd led dolby atmos smart tv 22,999 TL
- Hi-level hl43fmln-a14s 43" frameless fhd android 14 smart tv 9,999 TL
- Onvo 50vq90f3ua 50" frameless ultra hd qled google tv 14,999 TL
- Onvo 40vq80f2fa 40" frameless fhd whale os 10 android qled tv 9,299 TL
- Samsung Galaxy a17 4/128gb lte cep telefonu 10,999 TL
- Piranha 21160 kablosuz şarjlı masa lambası 399 TL
- Piranha 9958 kablosuz kulak içi kulaklık 499 TL
- Huawei Watch fit 2 akıllı saat 1,999 TL
- Seg cm 911 inv çamaşır makinesi 14,999 TL
- Seg nf4831 no-frost buzdolabı 21,999 TL
- Kiwi kwp-8570 gizli damacanalı dahili otomatik çaycılı sıcak soğuk dijital su sebili 10,999 TL
Aprilla atr7018 şarjlı saç sakal kesme makinesi 649 TL
- Aprilla atr7018 şarjlı saç sakal kesme makinesi 649 TL
- Pierre cardin erkek bakım seti 1,099 TL
- Kiwi kvc-4109 dikey elektrikli süpürge 1,099 TL
- Aprilla ahc 5007 saç kesme makinesi 499 TL
- Homend functionall 2843h mutfak robotu 2,299 TL
- Sinbo shb-3185 çubuk blender 599 TL
- Onvo ovbld04 sürahi blender 3,999 TL
- Pierre cardin elektrikli cam cezve 599 TL
- Kiwi kfm-2832 şarjlı masaj aleti 849 TL
- Kiwi kcc-4318 koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL
- Philips fc9330/07 torbasız elektrikli süpürge 6,499 TL
- Philips dst7040/80 hv buharlı ütü 3,299 TL
Ap-volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- Ap-volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- Volta vt5 pro üç tekerlekli moped 89,990 TL
- Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL
- Volta vb4 elektrikli bisiklet 21,990 TL
Mini hortum makarası seti 1,099 TL
- Mini hortum makarası seti 1,099 TL
- Kgwt-551 dijital sulama zamanlayıcı 1,099 TL
- Mini taşınabilir hortum makarası seti 549 TL
- Spiral hortum seti 359 TL
- Kiwi budama makası 369 TL
- Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 229 TL
- Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası seti 279 TL
- Uzayan bahçe hortum seti 299 TL
- 3 kollu döner fıskiye 279 TL
- Döner başlıklı bahçe sulama fıskiyesi 149 TL
- Bahçe sulama tabancası seti 259 TL
- Bahçe sulama tabancası 169 TL
- Çift musluk bağlantı aparatı 89 TL
- Bahçe sulama başlığı seti 119 TL
- Çok fonksiyonlu otomatik bahçe sulama tabancası 249 TL
- Katlanır testere 249 TL
- Hortum/musluk bağlantı seti 85 TL
- Şarjlı solar kamp lambası 139 TL
- Kgms-701 çok amaçlı kürek 269 TL
- Bahçe seti 3'lü 199 TL
- Metal jet rüzgar çakmağı 29 TL
- Tsuyoi kaze oto carplay multimedya 1,999 TL
- Power inverter 799 TL
- Piranha dijital hava kompresörü 899 TL
- Oto paspas 399 TL
- Pierre cardin visco seyahat yastığı 449 TL
- Moki çocuk emniyet kemeri yastığı 249 TL
Lav şekerlik 69 TL
- Lav şekerlik 69 TL
- Lav dekorlu karaf 99 TL
- Lav boyalı kase 39 TL
- Lav dekorlu bardak 39 TL
- Vivaldi seramik basık tencere 649 TL
- Vivaldi seramik tava 449 TL
- Vivaldi seramik kapaklı sahan 449 TL
- Papilla midi tava ürünleri 189 TL
- Borosilikat tencere 499 TL
- Borosilikat demlik 269 TL
- 4 parça kase seti 169 TL
- 6+1 tepsili kahvaltılık seti 179 TL
- Krep tavası 399 TL
- Emaye fırın tepsisi 169 TL
- English home cam kesim panosu 129 TL
- Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 74 TL
- Cam vakumlu baharatlık 29 TL
- Pipetli bardak 34 TL
- Borosilikat kupa 6'lı 179 TL
- Tuzluk 14 TL
- Cam çerezlik 6'lı 89 TL
- Bal ve reçel kavanozu 54 TL
- Cam pipet 6'lı 30 TL
- 2 katlı lunch box 149 TL
- 5 parça plastik servis seti 109 TL
- Figürlü matara 500 ml 349 TL
- Figürlü matara 1 l 349 TL
Kapaklı kase 69 TL
- Kapaklı kase 69 TL
- Tencere kapağı düzenleyicisi 49 TL
- Kapaklı hamur leğeni 69 TL
- Düzenleyici sepet 79 TL
- Çizgili cam kavanoz 69 TL
- Manuel doğrayıcı 149 TL
- Beslenme kabı 29 TL
- Plastik küllük 25 TL
- Çok amaçlı erzak kabı 99 TL
- Ayarlı çekmece içi kaşıklık 89 TL
- Dik kaşıklık 32 TL
- Çöp kovası 129 TL
- Kutu organizerleri 25 TL
- Sürgülü bulaşıklık 89 TL
- Büyük basamaklı tabure 249 TL
- Midi ayarlanabilir çekmece düzenleyici 39 TL
- Maxi ayarlanabilir çekmece düzenleyici 44 TL
- Mini ayarlanabilir çekmece düzenleyici 34 TL
- Ayarlanabilir laptop sehpası 799 TL
- 2 çekmeceli organizer 109 TL
- İkili sabunluk seti 49 TL
- Ahşap çubuklu dekoratif raf 99 TL
- Bebek oturağı 269 TL
- Cam sıvı sabunluk 49 TL
- Kadın kadife alt 329 TL
- Kiğılı erkek büyük beden gömlek 649 TL
- Erkek scuba sweatshirt 429 TL
- Kadın scuba sweatshirt 429 TL
- Silk&blue kadın/erkek termal üst içlik 179 TL
- Kadın dantelli atlet 99 TL
- Kadın tam fermuarlı polar 329 TL
- Penti kadın termal külotlu çorap 219 TL
- Pierre cardin ortopedik visco yastık 549 TL
- Pamuklu desenli halı 899 TL
- Kanz kadın kot terlik 139 TL
- Kanz erkek kot terlik 139 TL
- Kanz kadın ince taban terlik 119 TL
- Kanz erkek kemerli terlik 159 TL
- Kanz kadın hasırlı terlik 119 TL
- Kanz kadın terlik 119 TL
- Kadife taç ve toka 49 TL
- Lisanslı taç ve toka 69 TL
- Denyco kutulu lastik toka 64 TL
Jwin sdp-214 çekiç aksiyonlu 88 tuşlu dijital piyano 21,999 TL
- Jwin sdp-214 çekiç aksiyonlu 88 tuşlu dijital piyano 21,999 TL
- Jdd-2024 tabureli dijital bateri seti 12,999 TL
- Cmk-1237 elektronik org 659 TL
- Jwin vl-800s 4/4 tam boy keman 2,599 TL
Oyuncak iş makinesi taşıyıcı araç 339 TL
- Oyuncak iş makinesi taşıyıcı araç 339 TL
- Oyuncak temizlik seti arabası 329 TL
- Oyuncak 3d steam matkaplı hayvan yapma 529 TL
- Akrobasi oyun seti 399 TL
- Oyuncak basmalı tren 229 TL
- Oyuncak itfaiye kamyonu 349 TL
- Oyuncak mini bowling 129 TL
- Oyuncak yazar kasa 269 TL
- Oyuncak hamburger/cup cake seti 99 TL
- Oyuncak meyve kesme seti 119 TL
- 10" metalik balon 6'lı 29 TL
- Oyuncak dikey elektrikli süpürge 139 TL
- Oyuncak mikro blok 299 TL
- Lisanslı puzzle 95 TL
- Çocuk akademi hikaye kitabı 35 TL
- Fun-tastik puzzle ve aktivite kitapları 45 TL
- Eğitici oyuncak 25 parça vakum molekül 129 TL
- Kurbağa denge oyunu 139 TL
Bu içerik 13 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır.
