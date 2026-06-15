A101'e kule tipi vantilatör geliyor! 18 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101’de bu hafta teknolojik ürünlerden ev tekstiline geniş bir ürün çeşitiliği bulunuyor. Televizyonlar, bluetooth kulaklık, akıllı saat ve araç içi soğutucular öne çıkıyor. Mutfaklar için ankastre set, döküm tava ve Paşabahçe cam ürünleri gelirken patili dostlarımız için akıllı mama kapları ve otomatik tuvaletler dikkat çekiyor. Ayrıca elektrikli araç, motosiklet, kamp sandalyeleri ve bebek giyim ürünleri de avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Iffalcon 65" U65A UHD Qled Google TV 33,999 TL
- Iffalcon 65" U65A UHD Qled Google TV 33,999 TL
- Nordmende 65" Q65NM1105 4K Whale Qled TV 27,499 TL
- Iffalcon 32" S55A FHD Qled TV 10,499 TL
- Nordmende 55" Q55NM1105 4K Whale Qled TV 19,999 TL
- Hi-level 43" HL43FMN4043 43" Frameless FHD Android 13 Smart TV 10,499 TL
- Onvo 40" 40OV6000F 40" Frameless FHD Whale OS 13 Qled TV 9,599 TL
- Onvo 32" 32OV6000H 32" Frameless HD Whale OS 13 Qled TV 7,999 TL
- Go Smart GS-TWS-35 bluetooth kulaklık 349 TL
- Bood çocuk fotoğraf makinesi 699 TL
- Noona NON-034 telefon tutucu 179 TL
- Infinix Smart Xwatch 3 akıllı saat 749 TL
- Noona ikili yaka mikrofonu 599 TL
- Noona MTT-101 telefon tutucu 99,50 TL
- SanDisk 64 GB USB bellek 439 TL
- SanDisk 32 GB USB bellek 349 TL
Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Seg CM 911 INV SEG çamaşır makinesi 16,499 TL
- Flavel beyaz turbo cam ankastre set (FLV 505 B davlumbaz, FLV 105 B ocak, FLV 305 B turbo cam fırın) 15,999 TL
- Seg CM 911 INV SEG çamaşır makinesi 16,499 TL
- Seg NF4831 No-Frost buzdolabı 24,999 TL
- Pierre Cardin erkek bakım seti 1,199 TL
- Pierre Cardin kulak-burun tüy alma makinesi 149 TL
- Pierre Cardin boyun masaj aleti 999 TL
- Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL
- Altus dijital baskül 349 TL
- Kiwi KSI-6490 vakumlu buharlı kırışık giderici 3,799 TL
- Kiwi KC-8219H rondo doğrayıcı 999 TL
- Kiwi KK-3350 cam su ısıtıcı 899 TL
- Kiwi KFAN-7690 kule tipi turbo vantilatör 4,299 TL
- Sinbo SF-6788 ayaklı vantilatör 1,299 TL
- Elitled fanlı LED ampul 799 TL
- Homend Mixfresh 7026H kişisel smoothie blender 1,499 TL
- Homend Royaltea 1755H çay makinesi 1,599 TL
Küçük mutfak aletleri kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL
- Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL
- Revolt RS6 125 CC benzinli motosiklet 44,990 TL
- Revolt RSX4 125 CC maxi scooter 59,990 TL
- Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL
- Yohe 852 motor kaskı 1,999 TL
- Kask bölmeli motosiklet sırt çantası 999 TL
- Kiwi KIM-4755 araç içi taşınabilir buzdolabı 14,999 TL
- Kiwi KIM-4754 oto buzdolabı 8,999 TL
- Kiwi KIM-4753 oto buzdolabı 8,499 TL
- Kiwi Garden KGCC-590 basınçlı araba temizleme makinesi 8,999 TL
- Piranha PCW-7918 şarjlı ve yüksek basınçlı yıkama makinesi 1,599 TL
- HP F480U Plus oto araç içi kamera 2,229 TL
- Oto kauçuk paspas 499 TL
- Goodyear MF askılı bez 159 TL
- Goodyear yıkama eldiveni 219 TL
- Goodyear torpido temizleme spreyi 500 ml 149 TL
- Goodyear oto klima temizleme 125 ml 99,50 TL
- Goodyear döşeme temizleme spreyi 500 ml 149 TL
- Goodyear lastik parlatıcı ve plastik aksam yenileyici 149 TL
- Goodyear fren balata spreyi 500 ml 119 TL
- Goodyear jant temizleme spreyi 500 ml 149 TL
- Goodyear şampuan 500 ml 119 TL
- Goodyear hızlı cila 500 ml 149 TL
- Goodyear cam suyu sabunu 100 ml 35 TL
- Goodyear motor temizleme spreyi 500 ml 149 TL
- Goodyear oto parfüm 150 ml 99,50 TL
Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Kiwi kendini temizleyen kedi tuvaleti 11,999 TL
- Kiwi kendini temizleyen kedi tuvaleti 11,999 TL
- Kiwi otomatik kadi tuvaleti 8,999 TL
- Kiwi evcil hayvan arabası 2,499 TL
- Kiwi kedi oyun matı ve çadırı 349 TL
- Kiwi evcil hayvan tüy kesme makinesi ve bakım seti 699 TL
- Kiwi kameralı akıllı evcil hayvan besleyici 1,999 TL
- Kiwi akıllı takip cihazı 349 TL
- Kiwi su çeşmesi 399 TL
- Kiwi tüylü kedi oyun platformu 349 TL
- Kiwi kedi tüneli 179 TL
- Kiwi kedi tırmanma tahtası 349 TL
- Kiwi tüy temizlik eldiveni 139 TL
- Kiwi fareli kedi oyuncağı 299 TL
- Kiwi gökkuşağı kuyruklu fare 75 TL
- Kiwi şarjlı kuş oyuncak 399 TL
- Kiwi kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 159 TL
- Kiwi evcil hayvan lazeri 49,50 TL
- Kiwi evcil hayvan oyuncağı balık 279 TL
- Kiwi evcil hayvan tırnak makası 99,50 TL
- Kiwi buharlı evcil hayvan tarağı 199 TL
- Kiwi evcil hayvan tarama fırçası 149 TL
- Kiwi şarjlı kuyruklu fare oyuncağı 299 TL
- Yammes dondurularak kurutulmuş tavuklu kedi otlu ödül maması 20 g 99,50 TL
- Yammes dondurularak kurutulmuş tavuklu ve balıklı kedi ödül maması 20 g 99,50 TL
- Yammes ton balıklı ve morina balıklı sıvı ödül maması 79,50 TL
- Yammes ton balıklı sıvı ödül maması 79,50 TL
- Yammes ton balıklı ve deniz taraklı sıvı ödül maması 79,50 TL
- Yammes ton balıklı ve karidesli sıvı ödül maması 79,50 TL
- Yammes ton balıklı ve somonlu sıvı ödül maması 79,50 TL
- King biftekli yetişkin kedi maması 1,2 kg 149 TL
- King konserve yetişkin kedi maması 400 g 49,50 TL
- Petijo süper premium kuzulu kuru köpek maması 2 kg 599 TL
- Petijo süper premium tavuklu kuru kedi maması 1,2 kg 125 TL
- Petijo aktif karbonlu kokusuz kedi kumu 10 L 199 TL
- Yammes ton balıklı/somonlu/ördekli ödül maması 79,50 TL
Evcil hayvan ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,599 TL
- Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,599 TL
- Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL
- Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL
- Gölgelikli kamp sandalyesi 1,299 TL
- Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 349 TL
- Piknik sandalyesi 349 TL
- Alüminyum tabureli masa seti 1,999 TL
- Çok amaçlı kamp ışığı 299 TL
- Asılabilir kamp lambası 249 TL
- Minitrek dağcı çantası 65 L 399 TL
- Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 799 TL
- Katlanabilir kare kumaş kamp masası 549 TL
- Katlanır taşıma arabası 1,499 TL
Kamp kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
27,5 jant alüminyum bisiklet 8,999 TL
- 27,5 jant alüminyum bisiklet 8,999 TL
- Dolu Grandex 12V kumandalı akülü araba 9,999 TL
- Barbie oyuncak Barbie prenses bebekler 329 TL
- Oyuncak Elly'nin mutfak seti 289 TL
- Oyuncak bebek ve dondurma arabası 215 TL
- Oyuncak bebek bizim çocuklar 199 TL
- Sesli ışıklı bingit araba 2,299 TL
- Uno Liars kutu oyunu 249 TL
- Oyuncak ışıklı hayvanlı piyano 219 TL
- Oyuncak helikopter asker seti 349 TL
- Hot Wheels oyuncak arabalar 5'li 529 TL
- Baloncuğu pastel-krom dekorasyon seti 329 TL
- Oyuncak çantalı tamir seti 249 TL
- Oyuncak 25 parça kesilebilen meyve sebze 489 TL
- Sçar Oyuncak oyuncak tombul traktör 159 TL
- Plastik okey takımı 599 TL
- Ahşap tavla 399 TL
- Hot Wheels oyuncak Hot Wheels taşıyıcı tırlar 429 TL
- Oyuncak sürpriz yumurta 129 TL
- Oyuncak sürtmeli itfaiye araçları 229 TL
- Işıklı oyuncak spor arabalar 149 TL
- Disney Stitch lisanslı çadır 499 TL
- Etkinlik kitapları eşleştirme çalışmaları 37,50 TL
- Çocuk Akademi yaz sil serisi 75 TL
- Ben neyim? kutu oyunu 119 TL
- İlk çizimler çıkartmalı boyama kitabı 129 TL
- Kutu oyunu buz kırma 185 TL
Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.
Tefal Selection serisi döküm ızgara tava 2,299 TL
- Tefal Selection serisi döküm ızgara tava 2,299 TL
- Hascevher Aşure tenceresi 799 TL
- Hascevher Octavia çelik cezve 199 TL
- Hascevher Octavia orta boy çelik çaydanlık 999 TL
- Hascevher Octavia çelik basık tencere 699 TL
- Hascevher Octavia çelik derin tencere 599 TL
- Cemile 6 parça sahan seti 1,449 TL
- Paşabahçe Elysia çay bardağı 6'lı 299 TL
- Paşabahçe Elysia tatlı tabağı 2'li 159 TL
- Paşabahçe Patisserie Patita kapaklı servis tabağı 349 TL
- Paşabahçe Amare su bardağı 3'lü 19,50 TL
- LAV Vira kase 2'li 199 TL
- LAV Vira kase 34,50 TL
- LAV Bodega saklama kabı seti 3'lü 139 TL
- Luminarc Arcopal Zelie yemek tabağı/kase 69,50 TL
- Mini metal el aletleri 44,50 TL
- Çıngıllı cam kavanoz 1 L 69,50 TL
- Süzgeç 3'lü 199 TL
- Bölmeli çekmeceli makyaj organizesi 79,50 TL
- Çekmece içi organizer seti 5'li 169 TL
- Bambu tabaklı borosilikat kupa 2'li 199 TL
- Limon presi 49,50 TL
- Çift cidarlı figürlü borosilikat kupa 199 TL
- Kilitli vantuzlu banyo ürünleri 159 TL
- Balkon kurutmalık 444 TL
- Ahşap çubuklu dekoratif raf 109 TL
- Çift taraflı ayarlı çekmece içi kaşıklık 169 TL
- Aynalı peçetelik 129 TL
- Aynalı sunum tepsisi 139 TL
- Pompalı termos 389 TL
- Vipahmet plastik ürünler adet 35 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Kanz çocuk şort takım 249 TL
- Kanz çocuk şort takım 249 TL
- Kanz bebek beyaz çıtçıtlı body atlet 2'li 199 TL
- Kanz bebek kapitoneli penye yelek 199 TL
- Kanz bebek yarım kol çıtçıtlı body 2'li 249 TL
- Little Plane bebek kısa tulum/romper 199 TL
- Little Plane bebek atlet body 109 TL
- Little Plane bebek kısa kol body 109 TL
- Little Plane kız bebek tişört-şort takımı 199 TL
- Little Plane erkek bebek tişört-şort takımı 199 TL
- Kanz bebek paça ribanalı alt 2'li 249 TL
- Kanz bebek kundak banyo havlusu 349 TL
- Silk&Blue bebek patik çorap 3'lü 49,50 TL
- Anne bebek keçe organizer 89,50 TL
İndirimli bebek ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Kanz çocuk şort takım 249 TL
- Koltuk örtüsü 199 TL
- Kilim 399 TL
- Jakarlı ipliği boyalı yüz havlusu 79,50 TL
- Soft klozet takımı 399 TL
- Su emici banyo paspası 99,50 TL
- Jakarlı ipliği boyalı el havlusu 49,50 TL
- Liberty kadın çanta 349 TL
- Telefon bölmeli el portföyü 249 TL
- Askılı el çantası 249 TL
- Erkek kasket 149 TL
- Meyve figürlü toka seti 49,50 TL
- Elikam erkek takı çeşitleri 99,50 TL
- Juno Comfy kadın çift bant terlik 199 TL
- Juno Lisa kadın yüksek taban tek toka terlik 159 TL
- Juno Lego kadın kalın taban geometri desenli terlik 199 TL
- Juno Elza kadın kalın taban örgü desen terlik 199 TL
- Juno Lego erkek kalın taban geometri desenli terlik 199 TL
- Mini ütü masası 299 TL
- 4+1 merdiven 899 TL
- Baza altı maxi hurç 69,50 TL
- Mega XL hurç 79,50 TL
- Büyük boy hurç 59,50 TL
İndirimli ev ve yaşam ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 15 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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