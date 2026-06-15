A101'e kule tipi vantilatör geliyor! 18 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101’de bu hafta teknolojik ürünlerden ev tekstiline geniş bir ürün çeşitiliği bulunuyor. Televizyonlar, bluetooth kulaklık, akıllı saat ve araç içi soğutucular öne çıkıyor. Mutfaklar için ankastre set, döküm tava ve Paşabahçe cam ürünleri gelirken patili dostlarımız için akıllı mama kapları ve otomatik tuvaletler dikkat çekiyor. Ayrıca elektrikli araç, motosiklet, kamp sandalyeleri ve bebek giyim ürünleri de avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Iffalcon 65" U65A UHD Qled Google TV 33,999 TL

Iffalcon 65" U65A UHD Qled Google TV 33,999 TL

Nordmende 65" Q65NM1105 4K Whale Qled TV 27,499 TL

Iffalcon 32" S55A FHD Qled TV 10,499 TL

Nordmende 55" Q55NM1105 4K Whale Qled TV 19,999 TL

Hi-level 43" HL43FMN4043 43" Frameless FHD Android 13 Smart TV 10,499 TL

Onvo 40" 40OV6000F 40" Frameless FHD Whale OS 13 Qled TV 9,599 TL

Onvo 32" 32OV6000H 32" Frameless HD Whale OS 13 Qled TV 7,999 TL

Go Smart GS-TWS-35 bluetooth kulaklık 349 TL

Bood çocuk fotoğraf makinesi 699 TL

Noona NON-034 telefon tutucu 179 TL

Infinix Smart Xwatch 3 akıllı saat 749 TL

Noona ikili yaka mikrofonu 599 TL

Noona MTT-101 telefon tutucu 99,50 TL

SanDisk 64 GB USB bellek 439 TL

SanDisk 32 GB USB bellek 349 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Seg CM 911 INV SEG çamaşır makinesi 16,499 TL

Flavel beyaz turbo cam ankastre set (FLV 505 B davlumbaz, FLV 105 B ocak, FLV 305 B turbo cam fırın) 15,999 TL

Seg CM 911 INV SEG çamaşır makinesi 16,499 TL

Seg NF4831 No-Frost buzdolabı 24,999 TL

Pierre Cardin erkek bakım seti 1,199 TL

Pierre Cardin kulak-burun tüy alma makinesi 149 TL

Pierre Cardin boyun masaj aleti 999 TL

Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL

Altus dijital baskül 349 TL

Kiwi KSI-6490 vakumlu buharlı kırışık giderici 3,799 TL

Kiwi KC-8219H rondo doğrayıcı 999 TL

Kiwi KK-3350 cam su ısıtıcı 899 TL

Kiwi KFAN-7690 kule tipi turbo vantilatör 4,299 TL

Sinbo SF-6788 ayaklı vantilatör 1,299 TL

Elitled fanlı LED ampul 799 TL

Homend Mixfresh 7026H kişisel smoothie blender 1,499 TL

Homend Royaltea 1755H çay makinesi 1,599 TL

Küçük mutfak aletleri kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL

Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL

Revolt RS6 125 CC benzinli motosiklet 44,990 TL

Revolt RSX4 125 CC maxi scooter 59,990 TL

Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Yohe 852 motor kaskı 1,999 TL

Kask bölmeli motosiklet sırt çantası 999 TL

Kiwi KIM-4755 araç içi taşınabilir buzdolabı 14,999 TL

Kiwi KIM-4754 oto buzdolabı 8,999 TL

Kiwi KIM-4753 oto buzdolabı 8,499 TL

Kiwi Garden KGCC-590 basınçlı araba temizleme makinesi 8,999 TL

Piranha PCW-7918 şarjlı ve yüksek basınçlı yıkama makinesi 1,599 TL

HP F480U Plus oto araç içi kamera 2,229 TL

Oto kauçuk paspas 499 TL

Goodyear MF askılı bez 159 TL

Goodyear yıkama eldiveni 219 TL

Goodyear torpido temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear oto klima temizleme 125 ml 99,50 TL

Goodyear döşeme temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear lastik parlatıcı ve plastik aksam yenileyici 149 TL

Goodyear fren balata spreyi 500 ml 119 TL

Goodyear jant temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear şampuan 500 ml 119 TL

Goodyear hızlı cila 500 ml 149 TL

Goodyear cam suyu sabunu 100 ml 35 TL

Goodyear motor temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear oto parfüm 150 ml 99,50 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Kiwi kendini temizleyen kedi tuvaleti 11,999 TL

Kiwi kendini temizleyen kedi tuvaleti 11,999 TL

Kiwi otomatik kadi tuvaleti 8,999 TL

Kiwi evcil hayvan arabası 2,499 TL

Kiwi kedi oyun matı ve çadırı 349 TL

Kiwi evcil hayvan tüy kesme makinesi ve bakım seti 699 TL

Kiwi kameralı akıllı evcil hayvan besleyici 1,999 TL

Kiwi akıllı takip cihazı 349 TL

Kiwi su çeşmesi 399 TL

Kiwi tüylü kedi oyun platformu 349 TL

Kiwi kedi tüneli 179 TL

Kiwi kedi tırmanma tahtası 349 TL

Kiwi tüy temizlik eldiveni 139 TL

Kiwi fareli kedi oyuncağı 299 TL

Kiwi gökkuşağı kuyruklu fare 75 TL

Kiwi şarjlı kuş oyuncak 399 TL

Kiwi kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 159 TL

Kiwi evcil hayvan lazeri 49,50 TL

Kiwi evcil hayvan oyuncağı balık 279 TL

Kiwi evcil hayvan tırnak makası 99,50 TL

Kiwi buharlı evcil hayvan tarağı 199 TL

Kiwi evcil hayvan tarama fırçası 149 TL

Kiwi şarjlı kuyruklu fare oyuncağı 299 TL

Yammes dondurularak kurutulmuş tavuklu kedi otlu ödül maması 20 g 99,50 TL

Yammes dondurularak kurutulmuş tavuklu ve balıklı kedi ödül maması 20 g 99,50 TL

Yammes ton balıklı ve morina balıklı sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı ve deniz taraklı sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı ve karidesli sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı ve somonlu sıvı ödül maması 79,50 TL

King biftekli yetişkin kedi maması 1,2 kg 149 TL

King konserve yetişkin kedi maması 400 g 49,50 TL

Petijo süper premium kuzulu kuru köpek maması 2 kg 599 TL

Petijo süper premium tavuklu kuru kedi maması 1,2 kg 125 TL

Petijo aktif karbonlu kokusuz kedi kumu 10 L 199 TL

Yammes ton balıklı/somonlu/ördekli ödül maması 79,50 TL

Evcil hayvan ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,599 TL

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,599 TL

Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL

Gölgelikli kamp sandalyesi 1,299 TL

Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 349 TL

Piknik sandalyesi 349 TL

Alüminyum tabureli masa seti 1,999 TL

Çok amaçlı kamp ışığı 299 TL

Asılabilir kamp lambası 249 TL

Minitrek dağcı çantası 65 L 399 TL

Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 799 TL

Katlanabilir kare kumaş kamp masası 549 TL

Katlanır taşıma arabası 1,499 TL

Kamp kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

27,5 jant alüminyum bisiklet 8,999 TL

27,5 jant alüminyum bisiklet 8,999 TL

Dolu Grandex 12V kumandalı akülü araba 9,999 TL

Barbie oyuncak Barbie prenses bebekler 329 TL

Oyuncak Elly'nin mutfak seti 289 TL

Oyuncak bebek ve dondurma arabası 215 TL

Oyuncak bebek bizim çocuklar 199 TL

Sesli ışıklı bingit araba 2,299 TL

Uno Liars kutu oyunu 249 TL

Oyuncak ışıklı hayvanlı piyano 219 TL

Oyuncak helikopter asker seti 349 TL

Hot Wheels oyuncak arabalar 5'li 529 TL

Baloncuğu pastel-krom dekorasyon seti 329 TL

Oyuncak çantalı tamir seti 249 TL

Oyuncak 25 parça kesilebilen meyve sebze 489 TL

Sçar Oyuncak oyuncak tombul traktör 159 TL

Plastik okey takımı 599 TL

Ahşap tavla 399 TL

Hot Wheels oyuncak Hot Wheels taşıyıcı tırlar 429 TL

Oyuncak sürpriz yumurta 129 TL

Oyuncak sürtmeli itfaiye araçları 229 TL

Işıklı oyuncak spor arabalar 149 TL

Disney Stitch lisanslı çadır 499 TL

Etkinlik kitapları eşleştirme çalışmaları 37,50 TL

Çocuk Akademi yaz sil serisi 75 TL

Ben neyim? kutu oyunu 119 TL

İlk çizimler çıkartmalı boyama kitabı 129 TL

Kutu oyunu buz kırma 185 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Tefal Selection serisi döküm ızgara tava 2,299 TL

Tefal Selection serisi döküm ızgara tava 2,299 TL

Hascevher Aşure tenceresi 799 TL

Hascevher Octavia çelik cezve 199 TL

Hascevher Octavia orta boy çelik çaydanlık 999 TL

Hascevher Octavia çelik basık tencere 699 TL

Hascevher Octavia çelik derin tencere 599 TL

Cemile 6 parça sahan seti 1,449 TL

Paşabahçe Elysia çay bardağı 6'lı 299 TL

Paşabahçe Elysia tatlı tabağı 2'li 159 TL

Paşabahçe Patisserie Patita kapaklı servis tabağı 349 TL

Paşabahçe Amare su bardağı 3'lü 19,50 TL

LAV Vira kase 2'li 199 TL

LAV Vira kase 34,50 TL

LAV Bodega saklama kabı seti 3'lü 139 TL

Luminarc Arcopal Zelie yemek tabağı/kase 69,50 TL

Mini metal el aletleri 44,50 TL

Çıngıllı cam kavanoz 1 L 69,50 TL

Süzgeç 3'lü 199 TL

Bölmeli çekmeceli makyaj organizesi 79,50 TL

Çekmece içi organizer seti 5'li 169 TL

Bambu tabaklı borosilikat kupa 2'li 199 TL

Limon presi 49,50 TL

Çift cidarlı figürlü borosilikat kupa 199 TL

Kilitli vantuzlu banyo ürünleri 159 TL

Balkon kurutmalık 444 TL

Ahşap çubuklu dekoratif raf 109 TL

Çift taraflı ayarlı çekmece içi kaşıklık 169 TL

Aynalı peçetelik 129 TL

Aynalı sunum tepsisi 139 TL

Pompalı termos 389 TL

Vipahmet plastik ürünler adet 35 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Kanz çocuk şort takım 249 TL

Kanz çocuk şort takım 249 TL

Kanz bebek beyaz çıtçıtlı body atlet 2'li 199 TL

Kanz bebek kapitoneli penye yelek 199 TL

Kanz bebek yarım kol çıtçıtlı body 2'li 249 TL

Little Plane bebek kısa tulum/romper 199 TL

Little Plane bebek atlet body 109 TL

Little Plane bebek kısa kol body 109 TL

Little Plane kız bebek tişört-şort takımı 199 TL

Little Plane erkek bebek tişört-şort takımı 199 TL

Kanz bebek paça ribanalı alt 2'li 249 TL

Kanz bebek kundak banyo havlusu 349 TL

Silk&Blue bebek patik çorap 3'lü 49,50 TL

Anne bebek keçe organizer 89,50 TL

İndirimli bebek ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Kanz çocuk şort takım 249 TL

Koltuk örtüsü 199 TL

Kilim 399 TL

Jakarlı ipliği boyalı yüz havlusu 79,50 TL

Soft klozet takımı 399 TL

Su emici banyo paspası 99,50 TL

Jakarlı ipliği boyalı el havlusu 49,50 TL

Liberty kadın çanta 349 TL

Telefon bölmeli el portföyü 249 TL

Askılı el çantası 249 TL

Erkek kasket 149 TL

Meyve figürlü toka seti 49,50 TL

Elikam erkek takı çeşitleri 99,50 TL

Juno Comfy kadın çift bant terlik 199 TL

Juno Lisa kadın yüksek taban tek toka terlik 159 TL

Juno Lego kadın kalın taban geometri desenli terlik 199 TL

Juno Elza kadın kalın taban örgü desen terlik 199 TL

Juno Lego erkek kalın taban geometri desenli terlik 199 TL

Mini ütü masası 299 TL

4+1 merdiven 899 TL

Baza altı maxi hurç 69,50 TL

Mega XL hurç 79,50 TL

Büyük boy hurç 59,50 TL

İndirimli ev ve yaşam ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 15 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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