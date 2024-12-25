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Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde! HAK-İŞ "Yeniden belirlensin" diyor: "Açıklanan rakam beklentilerden çok uzak"

25.12.2024 14:36
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Türkiye yeni asgari ücret zam oranını konuşuyor. Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi ancak bu rakam tartışma yarattı. HAK-İŞ de tepkisini "Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır" diyerek dile getirdi. HAK-İŞ ayrıca asgari ücretin yeniden belirlenmesini talep ediyor.

Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde! HAK-İŞ "Yeniden belirlensin" diyor: "Açıklanan rakam beklentilerden çok uzak"

Aylardır merak edilen soru dün akşam yanıtını buldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını sürpriz bir kararla öne çekti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni zam oranının yüzde 30 olduğunu duyurdu. Böylelikle 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseldi. Ancak bu rakam vatandaşı tatmin etmedi. HAK-İŞ de asgari ücretin yeniden belirlenmesini gündeme getirdi.

"EMEKÇİLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK BİR RAKAM"

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. Bu rakamın yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, "Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır." ifadesi kullanıldı.

"GERÇEKÇİ BİR TESPİT YAPILMADI"

İşçilerin tamamının temsil edilmediği, antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıya olunduğu, komisyonun katılımcı bir anlayışla dizayn edilmediği için adil ve gerçekçi bir tespit yapılmadığı ileri sürülen açıklamada, asgari ücretin, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olarak uygulandığında belirlenen rakamların normal görünebileceği kaydedildi.

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"AÇIKLANAN RAKAM GERÇEKLEŞEN ENFLASYONUN ALTINDA KALDI"

"Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir." denilen açıklamada, 2025 yılı için açıklanan rakamın gerçekleşen enflasyonun altında kalmasının, çalışanları ekonomik olarak derinden etkileyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon altında belirlenen bu rakamların toplu sözleşme düzenini de olumsuz etkileyecek bir durum meydana getireceği öne sürülen açıklamada, "Ülkemizde ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay her yıl erimeye devam ederken ve gelir dağılımı adaletsizliği artarken, çalışanları enflasyonun sebebi olarak görmek, ekonomik verilerin çalışanlar üzerinden düzeleceğini beklemek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir." ifadeleri kullanıldı.

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"ASGARİ ÜCRET YENİDEN BELİRLENMELİ"

Asgari ücret tespitinde, sosyal diyalog temelli bir yaklaşımla, masada kalarak müzakereyi devam ettirmenin önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, tüm kesimlerin temsil edildiği katılımcı bir anlayışla ivedilikle yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. HAK-İŞ olarak belirlenen asgari ücretin günün ekonomik ve sosyal koşullarıyla uyumlu olmadığını belirtiyor, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz."

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret HAK-İŞ
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