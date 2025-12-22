FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Oklar hükümete çevrilecek' Asgari ücret için tarihi açıklama: 'Adres değişiyor'

Asgari ücret ne kadar olacak? Artık asgari ücret için geri sayımın sonlarına gelinmeye başlandı. Yeni yıla günler kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar bekleniyor. Asgari ücretli heyecanla yeni maaşlarını merak ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun komisyon görüşmelerinde üçüncü toplantının tarihini açıkladı. İşte detaylar...

'Oklar hükümete çevrilecek' Asgari ücret için tarihi açıklama: 'Adres değişiyor'
Ezgi Sivritepe

7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonlanması bekleniyor. Üçüncü toplantının tarihi için açıklama beklenirken yeni yılda maaşların ne kadar olacağı tartışılmaya devam ediliyor. Asgari ücret için kritik hafta başlarken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Oklar hükümete çevrilecek Asgari ücret için tarihi açıklama: Adres değişiyor 1

"ADRES DEĞİŞİYOR"

Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısınd, tepkilerin işçi temsilcisine yüklenildiğini belirterek, "Asgari üc­retin “yetersiz” bulunmasının sorumluluğu, masada oturan işçi tarafına yükleniyor, düşük ücret algısı sendikalar üzerinden okunuyordu. İşçi temsil­cilerinin komisyonda yer almaması, asgari ücret hangi oranda artırılırsa artırılsın oluşacak memnuniyetsizliğin adresini de değiştiriyor" sözlerini kullandı.

Oklar hükümete çevrilecek Asgari ücret için tarihi açıklama: Adres değişiyor 2

OKLAR HÜKÜMETE Mİ ÇEVRİLECEK?

TÜRK-İŞ'in masada bulunmaması sonucu olarak tüm okların hükümete çevrileceğini kaydeden Erdursun, "Dolayısıyla bu yıl asgari ücret tartışması yalnızca rakam üzerinden değil, sorumluluğun kimde olduğu sorusu üzerinden de yürütülüyor" dedi.

İlginizi Çekebilir

Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

 Kargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz

Kargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz

 'Zorlanabilir! Sürpriz değil' Asgari ücrette o rakamı verdi 'Psikolojik sınır'

'Zorlanabilir! Sürpriz değil' Asgari ücrette o rakamı verdi 'Psikolojik sınır'

 Yılda 100 bin tona kadar fındık işleyebiliyor! "Bu iş bana da sürpriz oldu"

Yılda 100 bin tona kadar fındık işleyebiliyor! "Bu iş bana da sürpriz oldu"

 Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi

Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile beraber pek çok kalemin de etkileneceğini kaydeden Erdursun, piyasadaki beklentinin yüzde 25 olduğunu belirterek, "Bu senaryonun ger­çekleşmesi hâlinde, brüt asgari ücret 32.506,88 TL seviyesine yükselecek. Ancak artış oranı ne olursa olsun, asgari ücretin tek başına memnu­niyet yaratmaktan uzak olduğu gerçeği değişmiyor" dedi.

Oklar hükümete çevrilecek Asgari ücret için tarihi açıklama: Adres değişiyor 3

Son olarak üçüncü toplantının 24 Aralık Perşembe günü gerçekleşeceğini söyleyen Erdursun, toplantıların ardından belirlenecek olan asgari ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacağının altını çizdi.

İlginizi Çekebilir

37 yıldan beri hizmetteydi: İflas bayrağını çekiyor

37 yıldan beri hizmetteydi: İflas bayrağını çekiyor

 Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara'da değişiyor

Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara'da değişiyor

 AVM ve zincir marketler için MHP'li isimden açıklama

AVM ve zincir marketler için MHP'li isimden açıklama

 Yılbaşı öncesi hindiye talep patladı! "Soğuk zincirin korunduğuna dikkat edilmeli"

Yılbaşı öncesi hindiye talep patladı! "Soğuk zincirin korunduğuna dikkat edilmeli"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duyan inanamıyor! Patron yüzde 100 zam yaptı işçiler 95 bin TL maaş alıyorDuyan inanamıyor! Patron yüzde 100 zam yaptı işçiler 95 bin TL maaş alıyor
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu!İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.