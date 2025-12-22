'Oklar hükümete çevrilecek' Asgari ücret için tarihi açıklama: 'Adres değişiyor'

7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonlanması bekleniyor. Üçüncü toplantının tarihi için açıklama beklenirken yeni yılda maaşların ne kadar olacağı tartışılmaya devam ediliyor. Asgari ücret için kritik hafta başlarken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklamalarda bulundu.
Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısınd, tepkilerin işçi temsilcisine yüklenildiğini belirterek, "Asgari ücretin “yetersiz” bulunmasının sorumluluğu, masada oturan işçi tarafına yükleniyor, düşük ücret algısı sendikalar üzerinden okunuyordu. İşçi temsilcilerinin komisyonda yer almaması, asgari ücret hangi oranda artırılırsa artırılsın oluşacak memnuniyetsizliğin adresini de değiştiriyor" sözlerini kullandı.
TÜRK-İŞ'in masada bulunmaması sonucu olarak tüm okların hükümete çevrileceğini kaydeden Erdursun, "Dolayısıyla bu yıl asgari ücret tartışması yalnızca rakam üzerinden değil, sorumluluğun kimde olduğu sorusu üzerinden de yürütülüyor" dedi.
Asgari ücret ile beraber pek çok kalemin de etkileneceğini kaydeden Erdursun, piyasadaki beklentinin yüzde 25 olduğunu belirterek, "Bu senaryonun gerçekleşmesi hâlinde, brüt asgari ücret 32.506,88 TL seviyesine yükselecek. Ancak artış oranı ne olursa olsun, asgari ücretin tek başına memnuniyet yaratmaktan uzak olduğu gerçeği değişmiyor" dedi.
Son olarak üçüncü toplantının 24 Aralık Perşembe günü gerçekleşeceğini söyleyen Erdursun, toplantıların ardından belirlenecek olan asgari ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacağının altını çizdi.
