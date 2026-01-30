ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor! 31 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK 31 Ocak hafta sonu kataloğunda evini yenilemek isteyenler için Alpina cam ankastre set ve Arzum’un dikey ile cyclone filtreli süpürge modelleri öne çıkarken Kiwi pratik halı yıkama makinesi ve filtre kahve makinesi, mutfaktan temizliğe her alanda konfor vaat ediyor. Pritt markasının klasikleşmiş boya setlerinden eğlenceli beslenme kaplarına, Globox ve Lector’un şık defter ve kalem seçeneklerine kadar her yaşa hitap eden renkli kırtasiye ürünlerinin yanında kişisel bakım kategorisinde Yui lazer epilasyon cihazları ve saç şekillendirme setleri yer alıyor.
Alpina cam ankastre set 7,299 TL
- Alpina cam set üstü siyah ocak 2,999 TL
- Arzum Ar4116 clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL
- Arzum Practical 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge Ar 4069 1,499 TL
- Arzum Ar695 peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL
- Kiwi şarjlı koltuk ve halı yıkama makinesi Kcc-4351 3,499 TL
- Arzum Okka intenso kapsül kahve makinesi Ok0045 3,999 TL
- Kiwi filtre kahve makinesi Kcm-7551 799 TL
- Nilson tekli akım korumalı fiş priz 399 TL
- Selene füme desen anahtar 50 TL
- Selene füme topraklı priz 50 TL
- Selene füme desen komütatör 50 TL
- Selene beyaz anahtar 50 TL
- Selene beyaz topraklı priz 50 TL
- Selene beyaz komütatör 50 TL
- Panasonic led ampul beyaz ışık 50 TL
- 3'lü grup priz + golyat set 275 TL
Kasa arkası indirimleri
- Bingo elde bulaşık deterjanı limon/sensitive 1500 ml 95 TL
- Nestle sütlü çikolatalı gofret 12'li 119 TL
- Molped supernight hijyenik ped mega fırsat paketi 105 TL
- Cafe Crown selection karamel latte 6'lı 50 TL
- Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1008 ml 109 TL
Globox desenli yapışkanlı not defteri seti 75 TL
- Eğlenceli kalem çeşitleri 29 TL
- Ölçü baskılı matara 1 L 75 TL
- Yapışkanlı not kağıdı seti 19 TL
- 6'lı fineliner kalem 75 TL
- Ördek kalemtıraş 19 TL
- Lisanslı pastel boyalı boyama seti 39 TL
- Pelüş patili geçmeli kalem 29 TL
- Lector kurşun kalem 10'lu 36 TL
- Lector jumbo keçeli kalem 12'li 89 TL
- Lector 3'lü tahta kalemi 17 TL
- Lector ince uçlu keçeli kalem 10'lu 59 TL
- A4 spiralli pp kapak defter kareli/çizgili 96 yaprak 29 TL
- A4 baskılı pp kapak defter kareli/çizgili 80 yaprak 24 TL
- Pritt stick 42 g 54 TL
- Pritt pastel boya 12'li 54 TL
- Pritt stick 3x11 g 64 TL
- Vip Ahmet sandviç saklama kabı 25 TL
- Sky Print fotokopi kağıdı 129 TL
- Pritt silinebilir pastel boya 12'li 64 TL
- Pritt uzun kuru boya 12'li 89 TL
- Pritt sulu boya 12'li 54 TL
- Hamburger beslenme kabı 50 T
- Desenli cam matara 500 cc 50 TL
Yui Iplv15 pro buz lazer epilasyon cihazı beyaz 2,199 TL
- Yui Cx1 tüy ve yün temizleme makinesi 399 TL
- Yui Cs16 pro 2024 2800 pa akıllı cam silme robotu 5,699 TL
- Yui Nv602 antibakteriyel buhar basınçlı mop beyaz 3,150 TL
- Yui Nv6000 max dikey buharlı temizlik makinesi 1,799 TL
- Yui Su dalgası saç maşası beyaz 749 TL
- Yui Easy chef pro 1800w alüminyum stand mikser m-122 siyah 6,199 TL
- Yui K22 dokunmatik 20 litre taşınabilir mini buzdolabı 6,199 TL
- Yui Y1 walkingpad akıllı yürüyüş bandı 5,499 TL
- Yui M-38 2l cam hazneli 4 bıçaklı rondo pembe 1,299 TL
- Yui Tzc-001 yağ ölçer fonksiyonlu akıllı bluetooth şarjlı tartı beyaz 399 TL
- Yui Xv12 pro max buharlı koltuk ve halı yıkama makinesi 6,219 TL
- Yui Iplv15 pro buz lazer epilasyon cihazı siyah 2,399 TL
- Yui Kb302 otomatik saç şekillendirici maşa 999 TL
