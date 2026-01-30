ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor! 31 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK 31 Ocak hafta sonu kataloğunda evini yenilemek isteyenler için Alpina cam ankastre set ve Arzum’un dikey ile cyclone filtreli süpürge modelleri öne çıkarken Kiwi pratik halı yıkama makinesi ve filtre kahve makinesi, mutfaktan temizliğe her alanda konfor vaat ediyor. Pritt markasının klasikleşmiş boya setlerinden eğlenceli beslenme kaplarına, Globox ve Lector’un şık defter ve kalem seçeneklerine kadar her yaşa hitap eden renkli kırtasiye ürünlerinin yanında kişisel bakım kategorisinde Yui lazer epilasyon cihazları ve saç şekillendirme setleri yer alıyor.

Alpina cam ankastre set 7,299 TL

Alpina cam set üstü siyah ocak 2,999 TL

Arzum Ar4116 clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL

Arzum Practical 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge Ar 4069 1,499 TL

Arzum Ar695 peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL

Kiwi şarjlı koltuk ve halı yıkama makinesi Kcc-4351 3,499 TL

Arzum Okka intenso kapsül kahve makinesi Ok0045 3,999 TL

Kiwi filtre kahve makinesi Kcm-7551 799 TL

Nilson tekli akım korumalı fiş priz 399 TL

Selene füme desen anahtar 50 TL

Selene füme topraklı priz 50 TL

Selene füme desen komütatör 50 TL

Selene beyaz anahtar 50 TL

Selene beyaz topraklı priz 50 TL

Selene beyaz komütatör 50 TL

Panasonic led ampul beyaz ışık 50 TL

3'lü grup priz + golyat set 275 TL

Kasa arkası indirimleri

Bingo elde bulaşık deterjanı limon/sensitive 1500 ml 95 TL

Nestle sütlü çikolatalı gofret 12'li 119 TL

Molped supernight hijyenik ped mega fırsat paketi 105 TL

Cafe Crown selection karamel latte 6'lı 50 TL

Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1008 ml 109 TL

Globox desenli yapışkanlı not defteri seti 75 TL

Eğlenceli kalem çeşitleri 29 TL

Ölçü baskılı matara 1 L 75 TL

Yapışkanlı not kağıdı seti 19 TL

6'lı fineliner kalem 75 TL

Ördek kalemtıraş 19 TL

Lisanslı pastel boyalı boyama seti 39 TL

Pelüş patili geçmeli kalem 29 TL

Lector kurşun kalem 10'lu 36 TL

Lector jumbo keçeli kalem 12'li 89 TL

Lector 3'lü tahta kalemi 17 TL

Lector ince uçlu keçeli kalem 10'lu 59 TL

A4 spiralli pp kapak defter kareli/çizgili 96 yaprak 29 TL

A4 baskılı pp kapak defter kareli/çizgili 80 yaprak 24 TL

Pritt stick 42 g 54 TL

Pritt pastel boya 12'li 54 TL

Pritt stick 3x11 g 64 TL

Vip Ahmet sandviç saklama kabı 25 TL

Sky Print fotokopi kağıdı 129 TL

Pritt silinebilir pastel boya 12'li 64 TL

Pritt uzun kuru boya 12'li 89 TL

Pritt sulu boya 12'li 54 TL

Hamburger beslenme kabı 50 T

Desenli cam matara 500 cc 50 TL

Yui Iplv15 pro buz lazer epilasyon cihazı beyaz 2,199 TL

Yui Cx1 tüy ve yün temizleme makinesi 399 TL

Yui Cs16 pro 2024 2800 pa akıllı cam silme robotu 5,699 TL

Yui Nv602 antibakteriyel buhar basınçlı mop beyaz 3,150 TL

Yui Nv6000 max dikey buharlı temizlik makinesi 1,799 TL

Yui Su dalgası saç maşası beyaz 749 TL

Yui Easy chef pro 1800w alüminyum stand mikser m-122 siyah 6,199 TL

Yui K22 dokunmatik 20 litre taşınabilir mini buzdolabı 6,199 TL

Yui Y1 walkingpad akıllı yürüyüş bandı 5,499 TL

Yui M-38 2l cam hazneli 4 bıçaklı rondo pembe 1,299 TL

Yui Tzc-001 yağ ölçer fonksiyonlu akıllı bluetooth şarjlı tartı beyaz 399 TL

Yui Xv12 pro max buharlı koltuk ve halı yıkama makinesi 6,219 TL

Yui Iplv15 pro buz lazer epilasyon cihazı siyah 2,399 TL

Yui Kb302 otomatik saç şekillendirici maşa 999 TL

