Ethereum sanal makinesi nedir? Ethereum Virtual Machine (EVM) nasıl çalışır?

İnternetin günlük hayatın her yerinde kullanılmaya başlaması ile tüm ödemeler, yatırımlar, çeşitli finansal hareketler de internet üzerinden yapılmaya başlamıştır. Bu durum sanal para ya da kripto para adı verilen bir sistemin de varlığına neden olmuştur. En çok tercih edilen Bitcoin kripto parasından sonra ikinci gelen Ethereum’dur. Ethereum sadece bir sanal para değil aynı zamanda bir blok zinciridir. Onun kurumsal kripto para birimi ise Ether olarak isimlendirilmiştir.

Ethereum sanal makinesi nedir?

Ethereum sisteminin durumu sadece bütün bakiyeleri ve hesapları değil aynı zamanda daha önce tanımlanmış olan bir seri kurala göre bloktan bloğa farklılık gösterebilen ve isteğe bağlı olan makine kodunu aktif edebilen makine durumunu tutan son derece büyük boyutlarda bir veri yapısıdır. Bu durumu bloktan bloğa değiştirebilmenin özel kuralları da Ethereum sanal makinesi tarafından tanımlanır.

Bu sanal makine matematiksel bir tür fonksiyon gibi hareket eder. Bir veri girildiğinde deterministik bir çıktı meydana gelir. Böylece Ethereum’u bir durum geçiş işlevine sahip olarak çok daha belirgin bir biçimde tanımlamam daha yararlı olacaktır.

EVM nedir?

EVM, Ethereum Sanal Makinesi’dir. İngilizcede Ethereum Virtual Machine ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Ethereum Virtual Machine çok fazla sayıda yürütülebilir projeye sahip olan merkeziyeti olmayan bir bilgisayar gibi hareket eden bir hesaplama motorudur. Ethereum’un bütün akıllı sözleşme dağıtımından ve yürütme işlemlerinden sorumlu olan bu işlemleri gerçekleştiren önemli bir parçası olarak kabul edilen EVM, kullanıcıların dağıtık olan defterde olabilecek en az oranda sorunla karşılaşmasını sağlayabilmek için ağ zinciri kapsamında çok fazla ek görev üstlenir.

EVM nasıl çalışır?

EVM (Ethereum Virtula Machine) ya da Ethereum Sanal Makinesi, üstlendiği görevleri tamamlayabilmek için bütün işlem kodlarını kullanmaya başlar. Bu sebeple de EVM, blok zinciri üzerindeki her türdeki görevi tamamlayabilmek için büyük ölçekli ve merkeziyeti bulunmayan bir yapı ya da ana bir bilgisayar gibi çalışır. Sanal para dünyasının en büyük projelerinden biri olarak da kabul edilen EVM, birçok öğre derinliğinde bir tür yığın makinesi gibi çalışır. Her bir öge 256 bitlik kriptografi ile kullanım pratikliği sağlayabilmek için seçilmiş olan 256 bitlik bir kelimedir.

EVM neden önemlidir?

Diğer bütün teknolojiler ile uyumlu olan EVM, geliştiriciler uygulamaları üzerinde hiçbir kod değişikliği yapmadan farklı blok zincirlerine kolaylıkla ve hızlı bir biçimde aktarma yapabilirler. Ethereum sanal makinesinin güç kaynağı olarak Ethereum ağına güç sağlamakla kalmayıp dünya genelinde birçok bilgisayar ekipmanını çalıştırmayı da sağlayan bir algoritmadır.

EVM adresi nasıl alınır?

EVM cüzdanı EVM geliştiricilerin akıllı sözleşmeler oluşturabilmesi ve dağıtılmasına imkan sağlayan bilgisayar korsanlarından etkilenme yaşamayan oldukça güvenli bir ortam olarak bilinir. En bilinen EVM coinlerden bazıları şunlardır: BNB, OKB, Polygon MATIC, AVAX. EVM adresi almak için ödenecek olan coinin belirlenmesi ilk adımdır. Almak istenen coin, eğer DEX’te (Merkezi Olmayan Değişim) görüntülenemiyorsa o coinin akıllı sözleşme adresi ilgili site üzerinden bulunabilir.