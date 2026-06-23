A101'e Samsung klima geliyor! 25 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101 market rafları bu hafta dev ekran televizyonlar, Samsung cep telefonu, klimalar ve Flavel beyaz eşyalarla donatılıyor. Mutfakta hayatı kolaylaştıracak mikser, blender ve küçük ev aletlerinin yanı sıra şık borcamlar, saklama kapları ve yemek takımları da yer alıyor. Ayrıca elektrikli mopedler, katlanabilir bisiklet ve scooter modelleri bulunuyor. Evinizi güzelleştirecek dokuma halılar, çocukları sevindirecek rengarenk oyuncaklar ve jüt ürünler de bu katalogda sizleri bekliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K ultra HD Vidaa TV 30,999 TL
- Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K ultra HD Vidaa TV 30,999 TL
- Toshiba 50UV2363DT/50UV1563DT 50" 4K ultra HD Vidaa TV 18,499 TL
- Onvo 43VQ80F3FA 43" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,999 TL
- Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google TV 16,999 TL
- Iffalcon 55U55A UHD smart Google TV 21,999 TL
- Samsung Galaxy A16 4/128 GB cep telefonu 10,999 TL
- Thull gaming lavye 399 TL
- Thull gaming mouse 249 TL
- Thull gaming hoparlör 599 TL
- Piranha 7852 ayrılabilir TWS bluetooth hoparlör 699 TL
- Hilfe akım korumalı LED ışıklı USB'li priz çoklayıcı 379 TL
- Thull kablosuz şarj standı 399 TL
- Thull kafaüstü gaming kulaklık 499 TL
- Thull kablosuz gaming kulaklık 399 TL
- Piranha 1910 oyun konsolu 599 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL
- Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL
- Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 16,499 TL
- Flavel FLV 3600 E Flavel buzdolabı 19,999 TL
- Schafer Prochef Master stand mikser 4,399 TL
- Pierre cardin hava üflemeli saç düzleştirici 6,999 TL
- Orbus tavan tipi vantilatör 6,999 TL
- Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,299 TL
- Sinbo SK-8031 Inox kablosuz su ısıtıcı 699 TL
- Sinbo SCM-2978 otomatik Türk kahve makinesi 1,199 TL
- Pierre cardin multi blender set 1,999 TL
- Kiwi KMX 3608 el mikseri 499 TL
- Kiwi KFAN-7419 sirkülasyonlu vantilatör 1,399 TL
- English Home KBL 3001 kişisel blender 1,699 TL
- Pierre cardin 6 başlıklı epilasyon seti 999 TL
- Kiwi KFAN-7610 şarjlı pervanesiz fan 249 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.
Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL
- Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL
- Fujiplus 18000 BTU klima 33,499 TL
- Seg inverter klima R32 12000BTU 24,499 TL
- Seg inverter klima R32 18000BTU 33,499 TL
- Dijitech Air CW12000 Cool Wi-Fi klima 24,499 TL
- Dijitech Air CW18000 Cool Wi-Fi klima 33,499 TL
Vantilatörlerde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL
- Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL
- Revolt RSX5 150 CC benzinli motosiklet 64,990 TL
- Volta YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39,990 TL
- Öla EFB7 Adventure katlanabilir elektrikli bisiklet 29,990 TL
- Piranha 5015 katlanabilir elektrikli scooter 15,490 TL
Otomotiv kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Hascevher düdüklü tencere 999 TL
- Hascevher düdüklü tencere 999 TL
- Metal sosluk tava 14 cm 339 TL
- Metal sosluk tava 16 cm 349 TL
- Metal sütlük 14 cm 299 TL
- Lav kapatıcı kavanoz 425 cc 15 TL
- Lav kapatıcı kavanoz 660 cc 17 TL
- Lav kapatıcı kavanoz 1000 cc 22 TL
- Sarısu kavanoz kapağı 3 TL
- Çekirdek çıkarıcı 24,50 TL
- Amboss mini kek kalıbı çeşitleri 129 TL
- Amboss mini sos tavası 14 cm 189 TL
- Amboss döküm sahan 20 cm 449 TL
- Bambum bambu kesme tahtası 3'lü 249 TL
- Tantitoni ahşap saplı 3 parça silikon set 119 TL
- Opal yemek tabağı 19 cm 69,50 TL
- Opal pasta tabağı 19 cm 69,50 TL
- Opal çorba kasesi 14 cm 69,50 TL
- Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 840 cc 219 TL
- Paşabahçe nesil pasta tabağı 6'lı 199 TL
- Paşabahçe nesil kase 6'lı 109 TL
- Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 2100 cc 169 TL
- Paşabahçe nesil kase 2425 cc 99,50 TL
- Seramik kahvaltı seti 18 parça 599 TL
- Seramik çay tabağı 4'lü 159 TL
- Tokyo saklama kabı 430 ml 69,50 TL
- Tokyo saklama kabı 680 ml 99,50 TL
- Tokyo saklama kabı 1300 ml 129 TL
- Tokyo saklama kabı 2600 ml 179 TL
- Lav cozy tatlı tabağı 4'lü 169 TL
- Şahkap Home sunumluk tepsi 2'li 99,50 TL
- Metal çerezlik 4'lü 99,50 TL
- Desenli cam tepsi 109 TL
- Piknik seti 32 parça 229 TL
- Bardaklı sürahi seti 119 TL
- Plastik kase 6'lı 69,50 TL
- Bambu kapaklı saklama kabı 2'li 159 TL
- Baharatlık set 29,50 TL
- Plastik servis seti 3'lü 39,50 TL
- Mini buzluk 3'lü 49,50 TL
- Akordeon katlanır su bidonu 15 L 149 TL
- Kapaklı minik kap 49,50 TL
- Mini çerezlik kase 12,50 TL
- Kapaklı salata kase seti 149 TL
- Figürlü peçete klipsi 4'lü 34,50 TL
- Saklama kabı seti 12'li 299 TL
- Borosilikat tencere 1,7 L 429 TL
- Ahşap kapaklı borosilikat bal kavanozu 500 ml 189 TL
- Saklama kabı seti 5'li 129 TL
- Saklama kabı seti 3'lü 119 TL
- Borosilikat baharatlık 2'li 99,50 TL
- Borosilikat kalpli çay bardağı 6'lı 299 TL
- Borosilikat cam kupa 200 ml 34,50 TL
- Mantar kapaklı cam sürahi 900 ml 169 TL
- Ahşap tepsi 99,50 TL
- Mikser kabı 2,2 L 89,50 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Dolu oyuncak pedallı römorklu traktör 1,999 TL
- Dolu oyuncak pedallı römorklu traktör 1,999 TL
- Dolu ebeveyn kontrollü araba 1,299 TL
- Oyuncak çiftlik dünyası sök tak kamyon/traktör 329 TL
- Oyuncak dinozor pisti 699 TL
- Oyuncak tamir tezgahı 729 TL
- Pilsan oyuncak basketbol ve futbol kalesi 429 TL
- Oyuncak garaj şehri 549 TL
- Şekilli balon seti 45 TL
- Oyuncak havuzlu mıknatıslı balık tutma seti 229 TL
- Oyuncak askeri araç seti 3'lü 369 TL
- Oyuncak ışıklı pilli kumandalı araba 349 TL
- Oyuncak beşik 145 TL
- Disney prensesleri figürleri ve aksesuarları 299 TL
- Hot Wheels araba ve fırlatıcı oyun seti 289 TL
- Oyuncak pastalı çay tepsisi 259 TL
- Oyuncak Almira ve bebeği park seti 269 TL
- Oyuncak mini hamur presi seti 150 g 115 TL
- Etkinlik kitapları çizgilerle eğlence 35 TL
- Oyuncak iş araçları 3'lü 209 TL
- 320 parça çıtçıt puzzle blok 269 TL
Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL
- Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL
- Jüt görünümlü naturel halı 80x150 cm 599 TL
- Dokuma halı 120x180 cm 1,149 TL
- Dokuma yolluk 80x300 cm 1,349 TL
- Dokuma yolluk 80x150 cm 679 TL
- Tek kişilik alez 349 TL
- Çift kişilik alez 449 TL
- Yastık alezi 99,50 TL
- Bordürlü el havlusu 49,50 TL
- Bordürlü banyo havlusu 169 TL
- Bordürlü yüz havlusu 89,50 TL
- Su emici banyo klozet takımı 249 TL
- Zorluteks karakter lisanslı banyo havlusu 249 TL
- Zorluteks taraftar lisanslı banyo havlusu 249 TL
- Dijital baskılı plaj havlusu 219 TL
- Berdür jakarlı plaj havlusu 159 TL
- Jakarlı plaj havlusu 159 TL
- Peştemal 149 TL
- Elmas peştemal 149 TL
- Eko peştemal 119 TL
- Viskon peştemal 199 TL
- Erkek çocuk Hot Wheels lisanslı atlas sandalet 299 TL
- Kız çocuk Barbie lisanslı atlas sandalet 299 TL
- Spino erkek sarmal sandalet 299 TL
- Spino kadın sarmal sandalet 299 TL
- Erkek mikro kep şapka 149 TL
- Bolero kadın/erkek modal patik çorap 2'li 79,50 TL
- Bolero kadın/erkek bambu patik çorap 3'lü 109 TL
- Marlin şnorkel tüm yüz maske 699 TL
- Mopaks büyük boy ABS valiz 1,299 TL
- Mopaks orta boy ABS valiz 1,099 TL
- Mopaks kabin boy ABS valiz 949 TL
- Mopaks ABS makyaj çantası 399 TL
- Lila büyük boy valiz kılıfı 179 TL
- Lila orta boy valiz kılıfı 159 TL
- Lila kabin boy valiz kılıfı 139 TL
- Yapay meyve ağacı 109 TL
- İki katlı düzenleyici 109 TL
- Tüy toplama rulosu + 5 yedek set 139 TL
- Masa ve duvar saati 199 TL
- 3 katlı kurutmalık 1,199 TL
Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Kiwi garden şarjlı havuz temizleme makinesi 9,990 TL
- Kiwi garden şarjlı havuz temizleme makinesi 9,990 TL
- Çok amaçlı depolama sandığı 140 L 679 TL
- Nergiz saksı 9,8 L 179 TL
- Orkide saksı 1,6 L 44,50 TL
- Fil modelli çiçek sulama kabı 2 L 75 TL
- Pass Japon yapıştırıcı 3 g 44,50 TL
- Uzayan bahçe hortum seti 299 TL
- Bahçe hortumu 7,5 m 159 TL
- Aprilla AHK 9907 sinek öldürücü raket 149 TL
- Solar dekoratif aydınlatma 399 TL
- Bahçe seti 3'lü 199 TL
- Aorcamp Terra XI kazma kürek set 849 TL
- 19" takım çantası 449 TL
- Polo koltuk 299 TL
- PPC 3811 budama makası 1,099 TL
- Slim organizer 23 199 TL
- Elit plastik tabure 149 TL
İndirimli bahçe ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL
- Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL
- Ofisbazaar oyuncu masası 2,499 TL
- Triathlon futbol/voleybol/basketbol topu 249 TL
- Triathlon plaj raketi ve top tutma seti 279 TL
- Triathlon LED ışıklı katlanabilir çocuk scooter 849 TL
Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Bu içerik 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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