A101'e Samsung klima geliyor! 25 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101 market rafları bu hafta dev ekran televizyonlar, Samsung cep telefonu, klimalar ve Flavel beyaz eşyalarla donatılıyor. Mutfakta hayatı kolaylaştıracak mikser, blender ve küçük ev aletlerinin yanı sıra şık borcamlar, saklama kapları ve yemek takımları da yer alıyor. Ayrıca elektrikli mopedler, katlanabilir bisiklet ve scooter modelleri bulunuyor. Evinizi güzelleştirecek dokuma halılar, çocukları sevindirecek rengarenk oyuncaklar ve jüt ürünler de bu katalogda sizleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K ultra HD Vidaa TV 30,999 TL

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K ultra HD Vidaa TV 30,999 TL

Toshiba 50UV2363DT/50UV1563DT 50" 4K ultra HD Vidaa TV 18,499 TL

Onvo 43VQ80F3FA 43" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,999 TL

Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google TV 16,999 TL

Iffalcon 55U55A UHD smart Google TV 21,999 TL

Samsung Galaxy A16 4/128 GB cep telefonu 10,999 TL

Thull gaming lavye 399 TL

Thull gaming mouse 249 TL

Thull gaming hoparlör 599 TL

Piranha 7852 ayrılabilir TWS bluetooth hoparlör 699 TL

Hilfe akım korumalı LED ışıklı USB'li priz çoklayıcı 379 TL

Thull kablosuz şarj standı 399 TL

Thull kafaüstü gaming kulaklık 499 TL

Thull kablosuz gaming kulaklık 399 TL

Piranha 1910 oyun konsolu 599 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL

Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL

Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 16,499 TL

Flavel FLV 3600 E Flavel buzdolabı 19,999 TL

Schafer Prochef Master stand mikser 4,399 TL

Pierre cardin hava üflemeli saç düzleştirici 6,999 TL

Orbus tavan tipi vantilatör 6,999 TL

Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,299 TL

Sinbo SK-8031 Inox kablosuz su ısıtıcı 699 TL

Sinbo SCM-2978 otomatik Türk kahve makinesi 1,199 TL

Pierre cardin multi blender set 1,999 TL

Kiwi KMX 3608 el mikseri 499 TL

Kiwi KFAN-7419 sirkülasyonlu vantilatör 1,399 TL

English Home KBL 3001 kişisel blender 1,699 TL

Pierre cardin 6 başlıklı epilasyon seti 999 TL

Kiwi KFAN-7610 şarjlı pervanesiz fan 249 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL

Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL

Fujiplus 18000 BTU klima 33,499 TL

Seg inverter klima R32 12000BTU 24,499 TL

Seg inverter klima R32 18000BTU 33,499 TL

Dijitech Air CW12000 Cool Wi-Fi klima 24,499 TL

Dijitech Air CW18000 Cool Wi-Fi klima 33,499 TL

Vantilatörlerde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Revolt RSX5 150 CC benzinli motosiklet 64,990 TL

Volta YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39,990 TL

Öla EFB7 Adventure katlanabilir elektrikli bisiklet 29,990 TL

Piranha 5015 katlanabilir elektrikli scooter 15,490 TL

Otomotiv kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Hascevher düdüklü tencere 999 TL

Hascevher düdüklü tencere 999 TL

Metal sosluk tava 14 cm 339 TL

Metal sosluk tava 16 cm 349 TL

Metal sütlük 14 cm 299 TL

Lav kapatıcı kavanoz 425 cc 15 TL

Lav kapatıcı kavanoz 660 cc 17 TL

Lav kapatıcı kavanoz 1000 cc 22 TL

Sarısu kavanoz kapağı 3 TL

Çekirdek çıkarıcı 24,50 TL

Amboss mini kek kalıbı çeşitleri 129 TL

Amboss mini sos tavası 14 cm 189 TL

Amboss döküm sahan 20 cm 449 TL

Bambum bambu kesme tahtası 3'lü 249 TL

Tantitoni ahşap saplı 3 parça silikon set 119 TL

Opal yemek tabağı 19 cm 69,50 TL

Opal pasta tabağı 19 cm 69,50 TL

Opal çorba kasesi 14 cm 69,50 TL

Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 840 cc 219 TL

Paşabahçe nesil pasta tabağı 6'lı 199 TL

Paşabahçe nesil kase 6'lı 109 TL

Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 2100 cc 169 TL

Paşabahçe nesil kase 2425 cc 99,50 TL

Seramik kahvaltı seti 18 parça 599 TL

Seramik çay tabağı 4'lü 159 TL

Tokyo saklama kabı 430 ml 69,50 TL

Tokyo saklama kabı 680 ml 99,50 TL

Tokyo saklama kabı 1300 ml 129 TL

Tokyo saklama kabı 2600 ml 179 TL

Lav cozy tatlı tabağı 4'lü 169 TL

Şahkap Home sunumluk tepsi 2'li 99,50 TL

Metal çerezlik 4'lü 99,50 TL

Desenli cam tepsi 109 TL

Piknik seti 32 parça 229 TL

Bardaklı sürahi seti 119 TL

Plastik kase 6'lı 69,50 TL

Bambu kapaklı saklama kabı 2'li 159 TL

Baharatlık set 29,50 TL

Plastik servis seti 3'lü 39,50 TL

Mini buzluk 3'lü 49,50 TL

Akordeon katlanır su bidonu 15 L 149 TL

Kapaklı minik kap 49,50 TL

Mini çerezlik kase 12,50 TL

Kapaklı salata kase seti 149 TL

Figürlü peçete klipsi 4'lü 34,50 TL

Saklama kabı seti 12'li 299 TL

Borosilikat tencere 1,7 L 429 TL

Ahşap kapaklı borosilikat bal kavanozu 500 ml 189 TL

Saklama kabı seti 5'li 129 TL

Saklama kabı seti 3'lü 119 TL

Borosilikat baharatlık 2'li 99,50 TL

Borosilikat kalpli çay bardağı 6'lı 299 TL

Borosilikat cam kupa 200 ml 34,50 TL

Mantar kapaklı cam sürahi 900 ml 169 TL

Ahşap tepsi 99,50 TL

Mikser kabı 2,2 L 89,50 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Dolu oyuncak pedallı römorklu traktör 1,999 TL

Dolu oyuncak pedallı römorklu traktör 1,999 TL

Dolu ebeveyn kontrollü araba 1,299 TL

Oyuncak çiftlik dünyası sök tak kamyon/traktör 329 TL

Oyuncak dinozor pisti 699 TL

Oyuncak tamir tezgahı 729 TL

Pilsan oyuncak basketbol ve futbol kalesi 429 TL

Oyuncak garaj şehri 549 TL

Şekilli balon seti 45 TL

Oyuncak havuzlu mıknatıslı balık tutma seti 229 TL

Oyuncak askeri araç seti 3'lü 369 TL

Oyuncak ışıklı pilli kumandalı araba 349 TL

Oyuncak beşik 145 TL

Disney prensesleri figürleri ve aksesuarları 299 TL

Hot Wheels araba ve fırlatıcı oyun seti 289 TL

Oyuncak pastalı çay tepsisi 259 TL

Oyuncak Almira ve bebeği park seti 269 TL

Oyuncak mini hamur presi seti 150 g 115 TL

Etkinlik kitapları çizgilerle eğlence 35 TL

Oyuncak iş araçları 3'lü 209 TL

320 parça çıtçıt puzzle blok 269 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL

Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL

Jüt görünümlü naturel halı 80x150 cm 599 TL

Dokuma halı 120x180 cm 1,149 TL

Dokuma yolluk 80x300 cm 1,349 TL

Dokuma yolluk 80x150 cm 679 TL

Tek kişilik alez 349 TL

Çift kişilik alez 449 TL

Yastık alezi 99,50 TL

Bordürlü el havlusu 49,50 TL

Bordürlü banyo havlusu 169 TL

Bordürlü yüz havlusu 89,50 TL

Su emici banyo klozet takımı 249 TL

Zorluteks karakter lisanslı banyo havlusu 249 TL

Zorluteks taraftar lisanslı banyo havlusu 249 TL

Dijital baskılı plaj havlusu 219 TL

Berdür jakarlı plaj havlusu 159 TL

Jakarlı plaj havlusu 159 TL

Peştemal 149 TL

Elmas peştemal 149 TL

Eko peştemal 119 TL

Viskon peştemal 199 TL

Erkek çocuk Hot Wheels lisanslı atlas sandalet 299 TL

Kız çocuk Barbie lisanslı atlas sandalet 299 TL

Spino erkek sarmal sandalet 299 TL

Spino kadın sarmal sandalet 299 TL

Erkek mikro kep şapka 149 TL

Bolero kadın/erkek modal patik çorap 2'li 79,50 TL

Bolero kadın/erkek bambu patik çorap 3'lü 109 TL

Marlin şnorkel tüm yüz maske 699 TL

Mopaks büyük boy ABS valiz 1,299 TL

Mopaks orta boy ABS valiz 1,099 TL

Mopaks kabin boy ABS valiz 949 TL

Mopaks ABS makyaj çantası 399 TL

Lila büyük boy valiz kılıfı 179 TL

Lila orta boy valiz kılıfı 159 TL

Lila kabin boy valiz kılıfı 139 TL

Yapay meyve ağacı 109 TL

İki katlı düzenleyici 109 TL

Tüy toplama rulosu + 5 yedek set 139 TL

Masa ve duvar saati 199 TL

3 katlı kurutmalık 1,199 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi garden şarjlı havuz temizleme makinesi 9,990 TL

Kiwi garden şarjlı havuz temizleme makinesi 9,990 TL

Çok amaçlı depolama sandığı 140 L 679 TL

Nergiz saksı 9,8 L 179 TL

Orkide saksı 1,6 L 44,50 TL

Fil modelli çiçek sulama kabı 2 L 75 TL

Pass Japon yapıştırıcı 3 g 44,50 TL

Uzayan bahçe hortum seti 299 TL

Bahçe hortumu 7,5 m 159 TL

Aprilla AHK 9907 sinek öldürücü raket 149 TL

Solar dekoratif aydınlatma 399 TL

Bahçe seti 3'lü 199 TL

Aorcamp Terra XI kazma kürek set 849 TL

19" takım çantası 449 TL

Polo koltuk 299 TL

PPC 3811 budama makası 1,099 TL

Slim organizer 23 199 TL

Elit plastik tabure 149 TL

İndirimli bahçe ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL

Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL

Ofisbazaar oyuncu masası 2,499 TL

Triathlon futbol/voleybol/basketbol topu 249 TL

Triathlon plaj raketi ve top tutma seti 279 TL

Triathlon LED ışıklı katlanabilir çocuk scooter 849 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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