ŞOK'a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Şok aktüel hafta sonu fırsatları yine dopdolu! Şok katalog sayfalarında mutfaktan oyuncaklara, küçük ev aletlerinden saatlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sizi bekliyor. Şok'ta bu hafta özellikle Paşabahçe ürünleri, Lav çay setleri ve Kütahya porselenler gibi ev ihtiyaçları öne çıkıyor. Aynı zamanda Barbie bebekler, Hot Wheels arabalar ve Matchbox setleri de Şok aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Şok aktüel ürünler ile hem evinizi hem de çocuklarınızı sevindirecek fırsatlar bir arada!

Bu hafta Şok markete gelen ürünler arasında hem günlük ihtiyaçlar hem de özel indirimli ürünler bulunuyor. Mutfağınız için 4’lü su bardaklarından 12 parçalık çay setlerine kadar farklı seçenekler var. Oyuncak kategorisinde Barbie bebekler, Dollyland setleri ve Hot Wheels arabalar çocukları sevindiriyor. Ayrıca Lacoste ve Tommy Hilfiger saatleri, Guess ve Columbia saat modelleri ile tarzınıza şıklık katabilirsiniz. Şok aktüel ürünler kataloğumuzu takip ederek bu hafta marketten neler alabileceğinizi kolayca keşfedebilirsiniz.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta sonu ŞOK'a marka kol saatleri geliyor

ŞOK a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Lacoste kadın kol saati 4,499 TL
  • Lacoste erkek kol saatleri 5,499 TL
  • Tommy Hilfiger erkek kol saati çeşitleri 6,499 ve 6,999 TL
  • Tommy Hilfiger kadın kol saati çeşitleri 5,499, 6,499, 6,999 ve 7,999 TL

ŞOK a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Guess kadın kol saati çeşitleri 3,999, 4,499, 5,499 ve 8,499 TL
  • Guess erkek kol saati çeşitleri 3,499, 4,499, 4,999 ve 5,599 TL
  • Columbia erkek kol saati çeşitleri 1,299 TL

İndirimli saat ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Paşabahçe timeless 4'lü su bardağı 299 tl

ŞOK a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Paşabahçe timeless 4'lü su bardağı 299 TL
  • Paşabahçe timeless 2'li fincan 149 TL
  • Paşabahçe timeless servis tabağı 199 TL
  • Paşabahçe timeless 2'li tatlı tabağı 100 TL
  • Paşabahçe timeless 12 parça çay seti 449 TL
  • Paşabahçe timeless 4'lü meşrubat bardağı 299 TL
  • Paşabahçe timeless cam kapaklı karaf 149 TL
  • Paşabahçe timeless sürahi 249 TL
  • Paşabahçe timeless 4'lü kase 179 TL
  • Hascevher tencere seti 1,199 TL
  • Hascevher kulplu sütlük 299 TL
  • Hascevher kulplu çaydanlık 799 TL
  • Lav arya 12 parça çay seti 249 TL
  • Lav antiques 6 parça espresso seti 249 TL
  • LAV 3'lü ada kupa 100 TL
  • LAV 3'lü kahve yanı bardak 50 TL
  LAV 3'lü kahve yanı bardak 50 TL
  • Lav sunum tabağı 22,50 TL
  • Kütahya porselen rölfeyli servis tabağı 69,95 TL
  • Kütahya porselen rölfeyli kase 69,95 TL
  • Kütahya porselen rölfeyli pasta tabağı 69,95 TL
  • Kütahya porselen rölfeyli çukur tabak 69,95 TL
  • Tabaklık / bulaşıklık 100 TL
  • Sızdırmaz 3'lü kapaklı kase 249 TL
  • Dekorev metal ekmeklik 100 TL

Paşabahçe ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizin için LAV ürünlerinde seçtiklerimiz indirimli ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Barbie bebek 249 tl

ŞOK a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Barbie bebek 249 TL
  • Barbie yeni doğan köpekler oyun seti 699 TL
  • Hot wheels monster trucks power smashers arabalar 249 TL
  • Hot wheels matchbox özel lisanslı arabalar 129 TL
  • Marvel hareketli figür 349 TL
  • Nerf n series purestrike 199 TL
  • Lisanslı taşıyıcı tır 249 TL
  • Art Craft dino dişçi / peri masalı / ev hamur seti 199 TL
  • Lisanslı pelüş çeşitleri 299 TL
  • Melisa okul seti 199 TL
  • Dollyland minkie prensesin rüya evi 299 TL
  • Oyuncak karavan 249 TL
  • Dollyland luvlie şıklık geçidi 199 TL
  • Sök tak araba 149 TL
  • Boardlu çek bırak araba 129 TL
  • Gemi ve köpekbalığı seti 100 TL

50 tl üstü alışverişlerde kasa arkası indirimleri:

  • Arko krem çeşitleri 85 TL
  • Cif krem çeşitleri 99 TL
  • Ülker bebe bisküvisi 110 TL
  • Koska helva sade/kakaolu 75 TL
  • Palmolive soft essence duş jeli çeşitleri 99 TL

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 14 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

