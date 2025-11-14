ŞOK'a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta Şok markete gelen ürünler arasında hem günlük ihtiyaçlar hem de özel indirimli ürünler bulunuyor. Mutfağınız için 4’lü su bardaklarından 12 parçalık çay setlerine kadar farklı seçenekler var. Oyuncak kategorisinde Barbie bebekler, Dollyland setleri ve Hot Wheels arabalar çocukları sevindiriyor. Ayrıca Lacoste ve Tommy Hilfiger saatleri, Guess ve Columbia saat modelleri ile tarzınıza şıklık katabilirsiniz. Şok aktüel ürünler kataloğumuzu takip ederek bu hafta marketten neler alabileceğinizi kolayca keşfedebilirsiniz.
Bu hafta sonu ŞOK'a marka kol saatleri geliyor
- Lacoste kadın kol saati 4,499 TL
- Lacoste erkek kol saatleri 5,499 TL
- Tommy Hilfiger erkek kol saati çeşitleri 6,499 ve 6,999 TL
- Tommy Hilfiger kadın kol saati çeşitleri 5,499, 6,499, 6,999 ve 7,999 TL
- Guess kadın kol saati çeşitleri 3,999, 4,499, 5,499 ve 8,499 TL
- Guess erkek kol saati çeşitleri 3,499, 4,499, 4,999 ve 5,599 TL
- Columbia erkek kol saati çeşitleri 1,299 TL
Paşabahçe timeless 4'lü su bardağı 299 tl
- Paşabahçe timeless 4'lü su bardağı 299 TL
- Paşabahçe timeless 2'li fincan 149 TL
- Paşabahçe timeless servis tabağı 199 TL
- Paşabahçe timeless 2'li tatlı tabağı 100 TL
- Paşabahçe timeless 12 parça çay seti 449 TL
- Paşabahçe timeless 4'lü meşrubat bardağı 299 TL
- Paşabahçe timeless cam kapaklı karaf 149 TL
- Paşabahçe timeless sürahi 249 TL
- Paşabahçe timeless 4'lü kase 179 TL
- Hascevher tencere seti 1,199 TL
- Hascevher kulplu sütlük 299 TL
- Hascevher kulplu çaydanlık 799 TL
- Lav arya 12 parça çay seti 249 TL
- Lav antiques 6 parça espresso seti 249 TL
- LAV 3'lü ada kupa 100 TL
- LAV 3'lü kahve yanı bardak 50 TL
- Lav sunum tabağı 22,50 TL
- Kütahya porselen rölfeyli servis tabağı 69,95 TL
- Kütahya porselen rölfeyli kase 69,95 TL
- Kütahya porselen rölfeyli pasta tabağı 69,95 TL
- Kütahya porselen rölfeyli çukur tabak 69,95 TL
- Tabaklık / bulaşıklık 100 TL
- Sızdırmaz 3'lü kapaklı kase 249 TL
- Dekorev metal ekmeklik 100 TL
Barbie bebek 249 tl
- Barbie bebek 249 TL
- Barbie yeni doğan köpekler oyun seti 699 TL
- Hot wheels monster trucks power smashers arabalar 249 TL
- Hot wheels matchbox özel lisanslı arabalar 129 TL
- Marvel hareketli figür 349 TL
- Nerf n series purestrike 199 TL
- Lisanslı taşıyıcı tır 249 TL
- Art Craft dino dişçi / peri masalı / ev hamur seti 199 TL
- Lisanslı pelüş çeşitleri 299 TL
- Melisa okul seti 199 TL
- Dollyland minkie prensesin rüya evi 299 TL
- Oyuncak karavan 249 TL
- Dollyland luvlie şıklık geçidi 199 TL
- Sök tak araba 149 TL
- Boardlu çek bırak araba 129 TL
- Gemi ve köpekbalığı seti 100 TL
50 tl üstü alışverişlerde kasa arkası indirimleri:
- Arko krem çeşitleri 85 TL
- Cif krem çeşitleri 99 TL
- Ülker bebe bisküvisi 110 TL
- Koska helva sade/kakaolu 75 TL
- Palmolive soft essence duş jeli çeşitleri 99 TL
