ŞOK'a Columbia saat geliyor! 15 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta Şok markete gelen ürünler arasında hem günlük ihtiyaçlar hem de özel indirimli ürünler bulunuyor. Mutfağınız için 4’lü su bardaklarından 12 parçalık çay setlerine kadar farklı seçenekler var. Oyuncak kategorisinde Barbie bebekler, Dollyland setleri ve Hot Wheels arabalar çocukları sevindiriyor. Ayrıca Lacoste ve Tommy Hilfiger saatleri, Guess ve Columbia saat modelleri ile tarzınıza şıklık katabilirsiniz. Şok aktüel ürünler kataloğumuzu takip ederek bu hafta marketten neler alabileceğinizi kolayca keşfedebilirsiniz.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu hafta sonu ŞOK'a marka kol saatleri geliyor

Lacoste kadın kol saati 4,499 TL

Lacoste erkek kol saatleri 5,499 TL

Tommy Hilfiger erkek kol saati çeşitleri 6,499 ve 6,999 TL

Tommy Hilfiger kadın kol saati çeşitleri 5,499, 6,499, 6,999 ve 7,999 TL

Guess kadın kol saati çeşitleri 3,999, 4,499, 5,499 ve 8,499 TL

Guess erkek kol saati çeşitleri 3,499, 4,499, 4,999 ve 5,599 TL

Columbia erkek kol saati çeşitleri 1,299 TL

Paşabahçe timeless 4'lü su bardağı 299 tl

Paşabahçe timeless 2'li fincan 149 TL

Paşabahçe timeless servis tabağı 199 TL

Paşabahçe timeless 2'li tatlı tabağı 100 TL

Paşabahçe timeless 12 parça çay seti 449 TL

Paşabahçe timeless 4'lü meşrubat bardağı 299 TL

Paşabahçe timeless cam kapaklı karaf 149 TL

Paşabahçe timeless sürahi 249 TL

Paşabahçe timeless 4'lü kase 179 TL

Hascevher tencere seti 1,199 TL

Hascevher kulplu sütlük 299 TL

Hascevher kulplu çaydanlık 799 TL

Lav arya 12 parça çay seti 249 TL

Lav antiques 6 parça espresso seti 249 TL

LAV 3'lü ada kupa 100 TL

LAV 3'lü kahve yanı bardak 50 TL

Lav sunum tabağı 22,50 TL

Kütahya porselen rölfeyli servis tabağı 69,95 TL

Kütahya porselen rölfeyli kase 69,95 TL

Kütahya porselen rölfeyli pasta tabağı 69,95 TL

Kütahya porselen rölfeyli çukur tabak 69,95 TL

Tabaklık / bulaşıklık 100 TL

Sızdırmaz 3'lü kapaklı kase 249 TL

Dekorev metal ekmeklik 100 TL

Barbie bebek 249 tl

Barbie yeni doğan köpekler oyun seti 699 TL

Hot wheels monster trucks power smashers arabalar 249 TL

Hot wheels matchbox özel lisanslı arabalar 129 TL

Marvel hareketli figür 349 TL

Nerf n series purestrike 199 TL

Lisanslı taşıyıcı tır 249 TL

Art Craft dino dişçi / peri masalı / ev hamur seti 199 TL

Lisanslı pelüş çeşitleri 299 TL

Melisa okul seti 199 TL

Dollyland minkie prensesin rüya evi 299 TL

Oyuncak karavan 249 TL

Dollyland luvlie şıklık geçidi 199 TL

Sök tak araba 149 TL

Boardlu çek bırak araba 129 TL

Gemi ve köpekbalığı seti 100 TL

50 tl üstü alışverişlerde kasa arkası indirimleri:

Arko krem çeşitleri 85 TL

Cif krem çeşitleri 99 TL

Ülker bebe bisküvisi 110 TL

Koska helva sade/kakaolu 75 TL

Palmolive soft essence duş jeli çeşitleri 99 TL

Bu içerik 14 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.