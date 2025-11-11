Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Tarım Kredi'de tavuk baget çeşitleri 109,90 TL! 11 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tarım Kredi'de tavuk baget çeşitleri 109,90 TL! 11 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Kasım Tarım Kredi Market katalog geldi! En çok beklenen Tarım Kredi katalog fırsatları 17 Kasım boyunca devam edecek. Bu sayıda da Tarım Kredi Kooperatifi katalog ürünleri arasında temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyaç öne çıkıyor. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatifi market katalog içeriği, bütçesini düşünenler için kaçırılmayacak seçenekler sunuyor. Bizden söylemesi, Tarım Kredi market aktüel fırsatlarını incelemeden alışverişe çıkmayın!

Bu hafta Tarım Kredi Market raflarında yok yok! Dana kuşbaşı, kangal sucuk ve süzme peynir gibi sofraların vazgeçilmez ürünleri dikkat çekerken; bal, pirinç, bulgur ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde de avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Ayrıca Torku labne, Superfresh pizza king ve Dr. Oetker ürünlerinde cazip indirimler sizleri bekliyor. Temizlik kategorisinde ise Domestos, Pril ve Bingo markalarıyla evinizi bütçenize dost fiyatlarla yenileyebilirsiniz. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

 ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

 13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

 BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

 18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

Anadolu riviera zeytinyağı 399 TL

Tarım Kredi de tavuk baget çeşitleri 109,90 TL! 11 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı! 1

  • Anadolu riviera zeytinyağı 399 TL
  • Tavuk baget çeşitleri 109,90 TL
  • Dana kuşbaşı donuk 209,90 TL
  • Superfresh pizza king 194,90 TL
  • Dana kangal sucuk fermente 129,90 TL
  • Namet hindi salam 20 TL
  • Dana macar salam 22,50 TL
  • Marmara birlik siyah zeytin 319 TL
  • Toz şeker 86,50 TL
  • Yağlı salamura siyah zeytin 149 TL
  • Anadolu baldo pirinç 192,50 TL
  • Patlatmalık mısır 18,90 TL
  • Nev tuz ince iyotlu kaya tuzu 29,90 TL
  • Superfresh milföy hamuru 89,90 TL
  • Süzme çiçek bal tahin 272,50 TL
  • Tahin 104,50 TL
  • Torku labne 400 g 89,90 TL
  • Olgunlaştırılmış beyaz peynir 175 TL
  • Sütaş tost peyniri, dilimli 139,90 TL
  • Torku süzme peynir 99 TL
  • Süt %3,1 yağlı 33,90 TL
  • Pilavlık bulgur 89,90 TL
  • Ülker Bizim margarin 169,90 TL
  • Yoğurt tam yağlı 134,50 TL
  • Dr. Oetker ürünlerinde %20 indirim

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

İlk hasat çay 239,90 TL

Tarım Kredi de tavuk baget çeşitleri 109,90 TL! 11 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı! 2

  • İlk hasat çay 239,90 TL
  • Tchibo bold selection filtre kahve 188,90 TL
  • Türk kahvesi 44,90 TL
  • Torku Cofret çeşitleri (fındıklı, orman meyveli, karamelli) 44,90 TL
  • Marshmallowlu sandviç kek 184 g 39,90 TL
  • Torku kek çeşitlerinde ikincisi %50 indirim
  • Eti Canga 16,90 TL
  • Eti Karam Gurme 18,50 TL
  • Browni Intense 15,50 TL
  • Eti cicibebe 700 g 109,90 TL
  • Hurma pekmezli gevrek 310 g 34,90 TL
  • Eti çikolata Antep fıstıklı 69,90 TL
  • Eti çikolata karam/çikolata 48,90 TL
  • Ülker Saklıköy ürünlerinde %25 indirim
  • Dimes meyve suyu çeşitleri 49,90 TL
  • Tadım ayçekirdeği çeşitleri 44,90 TL
  • Siyah çekirdekli kuru üzüm 64,90 TL
  • Sarıyer gazlı içecekler 47,50 TL
  • Kızılay maden suyu 6x200 ml 41,90 TL
  • Çubuk çay çeşitleri 32,50 TL
  • Aqua bambulu tuvalet kağıdı 40’lı ultra 229 TL
  • Elit kağıt havlu 79 TL
  • Bingo matik toz çamaşır deterjanı renkliler beyazlar 299,00 TL
  • Domestos çamaşır suyu 149 TL
  • Uni Baby 99,90 TL
  • Pril sıvı bulaşık deterjanı limon 4 kg 159,90 TL
  • Finish bulaşık makinesi ürünleri 65 TL
  • Asperox Sparx bulaşık kapsülü 139,90 TL
  • Elit yüzey temizleyici çeşitleri 42,90 TL

Temizlik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 11 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Sadece bugüne özel 11.11 indirimleri burada!

Sadece bugüne özel 11.11 indirimleri burada!

Versace parfümlerde Gülümsten Kasım'a özel indirim başladı

Versace parfümlerde Gülümsten Kasım'a özel indirim başladı

 Hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayacak 14 özel fırsat

Hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayacak 14 özel fırsat

 11.11'e özel favori Under Armour ayakkabıların fiyatı düştü!

11.11'e özel favori Under Armour ayakkabıların fiyatı düştü!

 Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

 Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

 Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

 Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

 Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

 Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

 Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

 Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

 iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

 Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
tarım tarım kooperatif market tarım kredi tarım kredi kooperatifi market tarım kredi market tarım kredi kooperatifi fiyat listesi Tarım Kredi Kooperatif fiyatları Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler Tarım Kredi market indirimleri Tarım Kredi aktüel Tarım Kredi Kooperatif Market indirim tarım kredi sıvı yağ Tarım Kredi Kooperatifi indirim
İş birliği İçerikleri
ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

Versace parfümlerde Gülümsten Kasım'a özel indirim başladı

Versace parfümlerde Gülümsten Kasım'a özel indirim başladı

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

Versace parfümlerde Gülümsten Kasım'a özel indirim başladı

Versace parfümlerde Gülümsten Kasım'a özel indirim başladı

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayacak 14 özel fırsat

Hesaplı alışveriş yapmanızı sağlayacak 14 özel fırsat

18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ünlü çay markasında gıda boyası tespit edildi! Bakanlık tek tek ifşaladı

Ünlü çay markasında gıda boyası skandalı! Bakanlık tek tek ifşaladı

Ziraat, Vakıfbank, Akbank, Garanti, QNB... Emekli promosyon Kasım 2025! Banka ödemeleri belli oldu

Emekli promosyonunda son rakamlar

İhtiyaç kredisi faizlerinde yeni oran! 250 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Garanti Bankası, QNB, TEB ve ING...

250 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?

ŞOK'a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

4,1 milyon kişi listede! Kredi ve kredi kartı borcu...

4,1 milyon kişi listede! Kredi ve kredi kartı borcu...

Emlak Katılım'dan yılın üçüncü çeyreğinde 10,4 milyar lira net kar

Emlak Katılım'dan yılın üçüncü çeyreğinde 10,4 milyar lira net kar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.