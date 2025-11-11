Tarım Kredi'de tavuk baget çeşitleri 109,90 TL! 11 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı!

Bu hafta Tarım Kredi Market raflarında yok yok! Dana kuşbaşı, kangal sucuk ve süzme peynir gibi sofraların vazgeçilmez ürünleri dikkat çekerken; bal, pirinç, bulgur ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde de avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Ayrıca Torku labne, Superfresh pizza king ve Dr. Oetker ürünlerinde cazip indirimler sizleri bekliyor. Temizlik kategorisinde ise Domestos, Pril ve Bingo markalarıyla evinizi bütçenize dost fiyatlarla yenileyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Anadolu riviera zeytinyağı 399 TL

Tavuk baget çeşitleri 109,90 TL

Dana kuşbaşı donuk 209,90 TL

Superfresh pizza king 194,90 TL

Dana kangal sucuk fermente 129,90 TL

Namet hindi salam 20 TL

Dana macar salam 22,50 TL

Marmara birlik siyah zeytin 319 TL

Toz şeker 86,50 TL

Yağlı salamura siyah zeytin 149 TL

Anadolu baldo pirinç 192,50 TL

Patlatmalık mısır 18,90 TL

Nev tuz ince iyotlu kaya tuzu 29,90 TL

Superfresh milföy hamuru 89,90 TL

Süzme çiçek bal tahin 272,50 TL

Tahin 104,50 TL

Torku labne 400 g 89,90 TL

Olgunlaştırılmış beyaz peynir 175 TL

Sütaş tost peyniri, dilimli 139,90 TL

Torku süzme peynir 99 TL

Süt %3,1 yağlı 33,90 TL

Pilavlık bulgur 89,90 TL

Ülker Bizim margarin 169,90 TL

Yoğurt tam yağlı 134,50 TL

Dr. Oetker ürünlerinde %20 indirim

İlk hasat çay 239,90 TL

Tchibo bold selection filtre kahve 188,90 TL

Türk kahvesi 44,90 TL

Torku Cofret çeşitleri (fındıklı, orman meyveli, karamelli) 44,90 TL

Marshmallowlu sandviç kek 184 g 39,90 TL

Torku kek çeşitlerinde ikincisi %50 indirim

Eti Canga 16,90 TL

Eti Karam Gurme 18,50 TL

Browni Intense 15,50 TL

Eti cicibebe 700 g 109,90 TL

Hurma pekmezli gevrek 310 g 34,90 TL

Eti çikolata Antep fıstıklı 69,90 TL

Eti çikolata karam/çikolata 48,90 TL

Ülker Saklıköy ürünlerinde %25 indirim

Dimes meyve suyu çeşitleri 49,90 TL

Tadım ayçekirdeği çeşitleri 44,90 TL

Siyah çekirdekli kuru üzüm 64,90 TL

Sarıyer gazlı içecekler 47,50 TL

Kızılay maden suyu 6x200 ml 41,90 TL

Çubuk çay çeşitleri 32,50 TL

Aqua bambulu tuvalet kağıdı 40’lı ultra 229 TL

Elit kağıt havlu 79 TL

Bingo matik toz çamaşır deterjanı renkliler beyazlar 299,00 TL

Domestos çamaşır suyu 149 TL

Uni Baby 99,90 TL

Pril sıvı bulaşık deterjanı limon 4 kg 159,90 TL

Finish bulaşık makinesi ürünleri 65 TL

Asperox Sparx bulaşık kapsülü 139,90 TL

Elit yüzey temizleyici çeşitleri 42,90 TL

Bu içerik 11 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.