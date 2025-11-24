ŞOK'a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK markette dikkat çeken ürünler arasında Arzum clean compacto elektrikli süpürge, Range fixroll hamur yoğurma makinesi ve Alpina beyaz ankastre set gibi küçük ev aletleri yer alıyor. Ayrıca Ranforce nevresim takımları, Dinarsu wellsoft battaniyeler ve kadife polar üstler ile ev tekstili ürünleri de raflarda sizleri bekliyor. Bunun yanında kelebek kurutmalık, Ovela askılı organizer ve Cambu sabunluk seti gibi pratik ürünler de Şokta!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Clear şampuan çeşitleri 139 TL

Nestle damak ilk hasat 54 TL

Arzum ar4116 clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL

Range fixroll hamur yoğurma makinesi 3,499 TL

Alpina beyaz ankastre set 7,699 TL

Dijitech 43' full hd google tv 9,299 TL

Kiwi ızgara ve tost makinesi 1,999 TL

Kiwi kahve ve baharat öğütücü 599 TL

Ledolet kamp lambası 129 TL

Everest dijital yazı tahtası 90 TL

Asonic type-c kulak içi kulaklık 139 TL

Arzum steampro ütü 1,650 TL

Arzum linda saç kurutma makinesi 899 TL

Ranforce çift kişilik nevresim seti 399 TL

Dinarsu wellsoft tv battaniyesi 229 TL

Kadın / erkek tam fermuarlı polar üst 279 TL

Erkek oduncu gömlek 279 TL

Erkek flanel gömlek 249 TL

Kadın kadife tek alt 199 TL

Slazenger kadın yüksek bel ispanol paça tayt 279 TL

2'li ribanalı kadın bato slip 89,95 TL

2'li ribanalı kadın slip 75 TL

5'li erkek casual çorap 100 TL

Kadın panduf 189 TL

Sıcak su torbası 59,95 TL

Kelebek kurutmalık 599 TL

Ütü masası 749 TL

Twist süzgeç 29,95 TL

Linea musluk matı 39,95 TL

Vücut & masaj fırçası 50 TL

Saplı vücut & masaj fırçası 75 TL

Ovela askılı organizer 29,95 TL

Banyo matı 100 TL

Wc fırça 100 TL

Katlanabilir banyo paspası 249 TL

Cambu standlı sabunluk seti 339 TL

Renkli cam sıvı sabunluk 109,95 TL

Ayaklı plastik sabunluk 34,90 TL

Kaymaz raf örtüsü 119 TL

Kaktüs askı 3'lü 89 TL

Vip ahmet klipsli palet mop 399 TL

Vip ahmet sprey mop 449 TL

Otomatik temizlik seti 299 TL

Statik toz alma aparatı 75 TL

Körüklü vantuz pompa 39,95 TL

Parex deterjan hazneli bulaşık sünger 100 TL

Yer çekçek 49,95 TL

Ahşap kulplu metal tepsi 229 TL

Keramika çerezlik/ kase 39,95 TL

Keramika desenli kupa 79,95 TL

Kırmızı kapaklı borcam 149 TL

3'lü saklama kabı 75 TL

6'lı rooc meyve bıçağı 75 TL

3'lü rooc mutfak makası 100 TL

Kum saati turşuluk & zeytinlik 69 TL

Yapışkanlı folyo 59,95 TL

3 kapaklı metal ayakkabılık 1,699 TL

Silikon bulaşık süngeri 49,95 TL

Bulaşık altlığı kaktüs desenli 29,95 TL

Katlanabilir çöp kovası 119 TL

Katlanabilir dikdörtgen süzgeç 119,90 TL

Katlanabilir süzgeç 50 TL

Katlanabilir pirinç süzgeci 59,95 TL

Altus çift kapılı buzdolabı 22,999 TL

Hoover kurutmalı çamaşır makinesi 29,999 TL

