ŞOK'a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
26 Kasım'da ŞOK market fırsatlarla dolu geliyor! Şok aktüel ürünler arasında evinizin ve mutfağınızın ihtiyaçlarını karşılayacak pek çok seçeneğin bulunduğu Şok katalog içerisinde elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok ürün var. Şokta bu hafta fırsatlarını kaçırmamak ve alışverişinizi uyguna getirmek için bizi takip etmeyi unutmayın!

Bu hafta ŞOK markette dikkat çeken ürünler arasında Arzum clean compacto elektrikli süpürge, Range fixroll hamur yoğurma makinesi ve Alpina beyaz ankastre set gibi küçük ev aletleri yer alıyor. Ayrıca Ranforce nevresim takımları, Dinarsu wellsoft battaniyeler ve kadife polar üstler ile ev tekstili ürünleri de raflarda sizleri bekliyor. Bunun yanında kelebek kurutmalık, Ovela askılı organizer ve Cambu sabunluk seti gibi pratik ürünler de Şokta!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Clear şampuan çeşitleri 139 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

Sizin için indirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nestle damak ilk hasat 54 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Arzum ar4116 clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Arzum ar4116 clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL
  • Range fixroll hamur yoğurma makinesi 3,499 TL
  • Alpina beyaz ankastre set 7,699 TL
  • Dijitech 43' full hd google tv 9,299 TL
  • Kiwi ızgara ve tost makinesi 1,999 TL
  • Kiwi kahve ve baharat öğütücü 599 TL
  • Ledolet kamp lambası 129 TL
  • Everest dijital yazı tahtası 90 TL
  • Asonic type-c kulak içi kulaklık 139 TL
  • Arzum steampro ütü 1,650 TL
  • Arzum linda saç kurutma makinesi 899 TL

Mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Ranforce çift kişilik nevresim seti 399 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Ranforce çift kişilik nevresim seti 399 TL
  • Dinarsu wellsoft tv battaniyesi 229 TL
  • Kadın / erkek tam fermuarlı polar üst 279 TL
  • Erkek oduncu gömlek 279 TL
  • Erkek flanel gömlek 249 TL
  • Kadın kadife tek alt 199 TL
  • Slazenger kadın yüksek bel ispanol paça tayt 279 TL
  • 2'li ribanalı kadın bato slip 89,95 TL
  • 2'li ribanalı kadın slip 75 TL
  • 5'li erkek casual çorap 100 TL
  • Kadın panduf 189 TL
  • Sıcak su torbası 59,95 TL

İndirimli pijama ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Kelebek kurutmalık 599 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

  • Kelebek kurutmalık 599 TL
  • Ütü masası 749 TL
  • Twist süzgeç 29,95 TL
  • Linea musluk matı 39,95 TL
  • Vücut & masaj fırçası 50 TL
  • Saplı vücut & masaj fırçası 75 TL
  • Ovela askılı organizer 29,95 TL
  • Banyo matı 100 TL
  • Wc fırça 100 TL
  • Katlanabilir banyo paspası 249 TL
  • Cambu standlı sabunluk seti 339 TL
  • Renkli cam sıvı sabunluk 109,95 TL
  • Ayaklı plastik sabunluk 34,90 TL
  • Kaymaz raf örtüsü 119 TL
  • Kaktüs askı 3'lü 89 TL
  • Vip ahmet klipsli palet mop 399 TL
  • Vip ahmet sprey mop 449 TL
  • Otomatik temizlik seti 299 TL
  • Statik toz alma aparatı 75 TL
  • Körüklü vantuz pompa 39,95 TL
  • Parex deterjan hazneli bulaşık sünger 100 TL
  • Yer çekçek 49,95 TL

Banyo ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Ahşap kulplu metal tepsi 229 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

  • Ahşap kulplu metal tepsi 229 TL
  • Keramika çerezlik/ kase 39,95 TL
  • Keramika desenli kupa 79,95 TL
  • Kırmızı kapaklı borcam 149 TL
  • 3'lü saklama kabı 75 TL
  • 6'lı rooc meyve bıçağı 75 TL
  • 3'lü rooc mutfak makası 100 TL
  • Kum saati turşuluk & zeytinlik 69 TL
  • Yapışkanlı folyo 59,95 TL
  • 3 kapaklı metal ayakkabılık 1,699 TL
  • Silikon bulaşık süngeri 49,95 TL
  • Bulaşık altlığı kaktüs desenli 29,95 TL
  • Katlanabilir çöp kovası 119 TL
  • Katlanabilir dikdörtgen süzgeç 119,90 TL
  • Katlanabilir süzgeç 50 TL
  • Katlanabilir pirinç süzgeci 59,95 TL

Mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus çift kapılı buzdolabı 22,999 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

Hoover kurutmalı çamaşır makinesi 29,999 TL

ŞOK a kapaklı Borcam geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

Sizin için indirimli çamaşır deterjanlarında seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 24 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
