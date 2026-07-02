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Esnaf ve KOBİ’lere özel 1.500.000 TL’ye kadar efsane kredi Fibabanka’da!
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Esnaf ve KOBİ’lere özel 1.500.000 TL’ye kadar efsane kredi Fibabanka’da!

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Ticaretin hızına yetişmek, bazen hiç beklenmedik anlarda doğru adımı atmayı gerektirir. İşletmenizin nakit akışını bozmadan, tamamen dijital süreçlerle 1.500.000 TL’ye varan desteğe sahip olmaya ne dersiniz? Şubelerin mesai saatlerine takılmadan, tamamen dijital süreçlerle işinizi güvenle büyütmenin yeni yoluyla tanışmak isterseniz işte detaylar...

Bu içerik işbirliği içeriyor.

Bazen aniden stokları tazelemek gerekir bazen de karşınıza kaçırmak istemeyeceğiniz bir ekipman fırsatı çıkar. İşte tam o anlarda, işinizi durdurmadan, dükkandan bir adım bile uzaklaşmadan her şeyi dakikalar içinde çözebildiğinizi hayal edin. Fibabanka, esnaf ve KOBİ’lerin hızına ayak uyduran, tamamen dijital bir finansman dünyasının kapısını aralıyor. 1.500.000 TL’ye varan limitler, değişmeyen sabit faiz avantajı ve tamamen sizin ritminize göre şekillenen bir akış… Mesai saatlerine veya evraklara takılmadan, işletmenizin gücüne güç katacak bu yeni nesil kolaylıkla tanışmak isteyenler okumaya devam edin!

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Şubeye gitmek yok, beklemek yok! Tüm süreçler dijital

Esnaf ve KOBİ’lere özel 1.500.000 TL’ye kadar efsane kredi Fibabanka’da! 1

Fibabanka’nın tamamen dijital, hızlı kredi süreçleriyle işletmenize güç katmak isterseniz yapmanız gerekenler çok kolay. Tamamen dijital bir şekilde neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız da işte detaylar:

  • FibabankaBiz Mobil veya İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden tamamen evraksız ve müşteri olma şartı olmadan başvuru yaparak anında kobi ve esnaf kredi limitinizi öğrenebilirsiniz.
  • Başvurunuzun onaylanması durumunda müşterimiz olarak FibabankaBiz Mobil üzerinden Efsane Kredi’nizi hemen kullanabilirsiniz.
  • Esnaf ve KOBİ’lere özel Çek İskonto Kredisi ile vadesi gelmemiş çeklerinizi kolayca nakde çevirerek işletmenizin kısa vadeli finansman ihtiyacını hızlıca karşılayabilirsiniz.
  • Efsane Kredili Hesap sayesinde hesabınızda yeterli bakiye olmasa bile tanımlı ek hesap limitinizle ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
  • Kredi başvurusundan başlayarak imza süreci de dahil olmak üzere tüm işlemleri dijital olarak tamamlayabilir; kredinizi şubeye gitmeden, anında kullanabilirsiniz.
  • Kullanabileceğiniz ticari kredi limitini Fibabanka müşterisi olmanıza gerek olmadan, kolayca öğrenebilirsiniz.
  • Görüntülü Bankacılık ile bankaya gitmeye gerek kalmadan müşteri olabilir, ticari müşterilere özel avantajlardan yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz.
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