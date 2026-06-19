ŞOK'a Altınyıldız erkek giyim ürünleri geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'ta bu hafta sonu babalar günü ve ev tekstili fırsatları öne çıkıyor. Altınyıldız erkek polo yaka tişörtler, şortlar, cüzdan ve kemer seçeneklerin yanında Slazenger şortlar ve rahat erkek terlikleri de erkek giyiminde öne çıkıyor. Mutfak ve ev tekstilinde ise şıklık arayanlar için altın rimli pasta servis setleri, cam kaseler, dekoratif seramik kupalar ve fırın tepsileri geliyor. Çekmeceli düzenleyiciler, kesim panoları ve cazip kasa arkası temizlik ile gıda indirimleri de bu hafta sonu fırsatları arasında.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL
- Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL
- Altınyıldız erkek polo yaka t-shirt slim fit 499 TL
- Altınyıldız erkek cüzdan 399 TL
- Altınyıldız erkek kemer 249 TL
- Erkek şortlu takım 449 TL
- Erkek polo yaka modal t-shirt 449 TL
- Erkek şort kargo cepli 449 TL
- Slazenger erkek şort 399 TL
- Erkek terlik 349 TL
- Erkek ham bez tek alt büyük beden 349 TL
- Erkek ham bez şort 279 TL
- Erkek ham bez şort 229 TL
- Erkek ham bez şort kargo cepli 279 TL
- Erkek çift bant terlik 249 TL
- Erkek terlik yüksek taban 149 TL
- Erkek havlu bel boxer 100 TL
- Erkek boxer 100 TL
Babalar Günü fırsatları için buraya tıklayın.
Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL
- Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL
- Altın rimli cam kase seti 6'lı 349 TL
- Altın rimli ayaklı kek tabağı 219 TL
- Figürlü seramik kupa 299 TL
- Best You mottolu seramik kupa 269 TL
- Win çekmeceli düzenleyici organizer 749 TL
- Fiyonk figürlü seramik kupa 269 TL
- Gold kulplu seramik kupa 199 TL
- 12'li muffin kalıbı 249 TL
- Kırmızı metal süzgeç 129 TL
- Fırın tepsi çeşitleri 199 TL
- Kek kalıbı çeşitleri 299 TL
- Desenli cam kesme ve sunum tahtası 149 TL
- Kesim panosu seti 3'lü 149 TL
- Gold metal sunum tepsi çeşitleri 50 TL
- Sarkap Home kavanoz kapağı 10'lu 39,95 TL
- Molped 2'li avantaj paketi 179 TL
- Vernel Max konsantre yumuşatıcı 119 TL
- Torku tam buğdaylı 3'lü / Tam yulaflı bisküvi 3'lü 50 TL
- Peros sıvı bakım çamaşır deterjanı siyahlar/renkliler 229 TL
- Tat Sıkı Dostlar ketçap + mayonez 100 TL
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Bu içerik 19 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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