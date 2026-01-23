ŞOK'a Columbia mont geliyor! 24 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK marketin bu haftaki listesinde Columbia montlar ve Ugg botlar gibi kışlık ürünler ile New Balance’ın ikonik ayakkabıları dikkat çekerken araç sahipleri için Hugel akü ve yol kayıt kameraları, çocuklar için Barbie bebekler ve dev Pufu pelüşler listede yerini alıyor.
Gokidy uzaktan kumandalı metal mini araba 399 TL
- Gokidy karavanlı metal çek bırak araba 199 TL
- Gokidy soft dart atar alfa 219 TL
- Pufu peluş dinozor 100 cm 699 TL
- Pufu peluş top ayaklı oyuncak 249 TL
- Gokidy yazı tahtası 149 TL
- Gokidy klasik motosiklet 119 TL
- Molmo oyuncak atv 100 TL
- Pilsan 120 parça mikro blok set 299 TL
- Barbie öğretmen bebek 599 TL
- Barbie peri bebek 299 TL
- Polly Pocket ve arkadaşları 149 TL
- City sürtmeli iş makineleri 129 TL
- Kayyum Oyuncak modern lavabo pilli 649 TL
- The Kitap neden serisi kitaplar 39,95 TL
- Dede toplu yapı blokları 249 TL
- Aslan & Elif lisanslı çocuk pijama takımı 349 TL
- Selpak extra yağ emici havlu 3’lü 99 TL
- Colgate optik white çay kahve tütün diş macunu 130 TL
- Colgate total diş fırçası 1+1 90 TL
- Ülker kremalı bisküvi 8’li 59 TL
- Omo express fresh sıvı deterjan çeşitleri 189 TL
Power Tuning 12v akü onarım hızlı şarj cihazı 599 TL
- Fakir oto cam suyu 5 litre 89,95 TL
- Fakir radyatör antifrizi 3 litre 139,90 TL
- Win araç içi yol kayıt kamerası 1,290 TL
- Win power inverter 799 TL
- Hugel akü 12v 60ah 2,790 TL
- Motosiklet sele brandası 75 TL
- Motosiklet örtü brandası 349 TL
- Dikiz ayna telefon tutucu 100 TL
- Araç içi düzenleyici 129 TL
- Dikiz ayna telefon tutucu çok fonksiyonlu 119 TL
- Oto cam sileceği 59,95 TL
- Oto paspas 4 parça 449 TL
Columbia puffect II kadın mont bordo 4,999 TL
- Columbia ascender softshell erkek mont haki 3,999 TL
- Columbia ascender softshell erkek mont siyah 3,999 TL
- Columbia kruser ridge III kadın mont siyah 3,999 TL
- Columbia puffect II kadın mont ekru 4,999 TL
- Columbia puffect II full zip mont kadın siyah 4,999 TL
Columbia crestwood ayakkabı gri 3,499 TL
- Columbia crestwood wide ayakkabı kahverengi 3,499 TL
- Columbia vertisol trail wide ayakkabı siyah 3,499 TL
- Columbia vertisol trail wide ayakkabı erkek siyah 3,499 TL
- Ugg classic ultra mini bot siyah 8,499 TL
- Ugg tasman terlik bej 6,999 TL
- Ugg ultra mini bot platform kahverengi 8,999 TL
- New Balance 327wemd ayakkabı gri 4,799 TL
- New Balance 520ft8b ayakkabı renkli 3,299 TL
- New Balance 530 lifestyle ayakkabı gold 4,899 TL
- New Balance warisci4 ayakkabı mavi 3,799 TL
- New Balance 327hbd ayakkabı mürdüm 4,299 TL
Bu içerik 23 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
