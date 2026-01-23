ŞOK'a Columbia mont geliyor! 24 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK marketin bu haftaki listesinde Columbia montlar ve Ugg botlar gibi kışlık ürünler ile New Balance’ın ikonik ayakkabıları dikkat çekerken araç sahipleri için Hugel akü ve yol kayıt kameraları, çocuklar için Barbie bebekler ve dev Pufu pelüşler listede yerini alıyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gokidy uzaktan kumandalı metal mini araba 399 TL

Gokidy karavanlı metal çek bırak araba 199 TL

Gokidy soft dart atar alfa 219 TL

Pufu peluş dinozor 100 cm 699 TL

Pufu peluş top ayaklı oyuncak 249 TL

Gokidy yazı tahtası 149 TL

Gokidy klasik motosiklet 119 TL

Molmo oyuncak atv 100 TL

Pilsan 120 parça mikro blok set 299 TL

Barbie öğretmen bebek 599 TL

Barbie peri bebek 299 TL

Polly Pocket ve arkadaşları 149 TL

City sürtmeli iş makineleri 129 TL

Kayyum Oyuncak modern lavabo pilli 649 TL

The Kitap neden serisi kitaplar 39,95 TL

Dede toplu yapı blokları 249 TL

Aslan & Elif lisanslı çocuk pijama takımı 349 TL

Selpak extra yağ emici havlu 3’lü 99 TL

Colgate optik white çay kahve tütün diş macunu 130 TL

Colgate total diş fırçası 1+1 90 TL

Ülker kremalı bisküvi 8’li 59 TL

Omo express fresh sıvı deterjan çeşitleri 189 TL

Power Tuning 12v akü onarım hızlı şarj cihazı 599 TL

Fakir oto cam suyu 5 litre 89,95 TL

Fakir radyatör antifrizi 3 litre 139,90 TL

Win araç içi yol kayıt kamerası 1,290 TL

Win power inverter 799 TL

Hugel akü 12v 60ah 2,790 TL

Motosiklet sele brandası 75 TL

Motosiklet örtü brandası 349 TL

Dikiz ayna telefon tutucu 100 TL

Araç içi düzenleyici 129 TL

Dikiz ayna telefon tutucu çok fonksiyonlu 119 TL

Oto cam sileceği 59,95 TL

Oto paspas 4 parça 449 TL

Columbia puffect II kadın mont bordo 4,999 TL

Columbia ascender softshell erkek mont haki 3,999 TL

Columbia ascender softshell erkek mont siyah 3,999 TL

Columbia kruser ridge III kadın mont siyah 3,999 TL

Columbia puffect II kadın mont ekru 4,999 TL

Columbia puffect II full zip mont kadın siyah 4,999 TL

Columbia crestwood ayakkabı gri 3,499 TL

Columbia crestwood wide ayakkabı kahverengi 3,499 TL

Columbia vertisol trail wide ayakkabı siyah 3,499 TL

Columbia vertisol trail wide ayakkabı erkek siyah 3,499 TL

Ugg classic ultra mini bot siyah 8,499 TL

Ugg tasman terlik bej 6,999 TL

Ugg ultra mini bot platform kahverengi 8,999 TL

New Balance 327wemd ayakkabı gri 4,799 TL

New Balance 520ft8b ayakkabı renkli 3,299 TL

New Balance 530 lifestyle ayakkabı gold 4,899 TL

New Balance warisci4 ayakkabı mavi 3,799 TL

New Balance 327hbd ayakkabı mürdüm 4,299 TL

Bu içerik 23 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

