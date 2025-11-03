Bu hafta ŞOK'a Gezer kışlık terlik modelleri geliyor! İşte 1-4 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta Şok market raflarına oyuncaklardan terliklere kadar birçok ürün geliyor. Barbie deluxe kariyer bebek bilim insanı, hot wheels temalı tekli arabalar, peluş dinozor ve akrobat karınca gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca dollyland luvlie garden partisi ve minkie şirin bebek aksesuarlı set, sürtmeli dino iş makineleri ve uzaktan kumandalı gratfiti jip ile çocukların ilgisini çekecek seçenekler sunuluyor. Kadın ve erkek peluş veya keçe terlik modelleri ise evde rahatlığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Tüm broşür için içeriğe geçelim!

Barbie deluxe kariyer bebek bilim insanı 699 TL

Hot wheels temalı tekli arabalar 179 TL

Peluş dinazor 599 TL

Peluş arı 199 TL

Akrobat karınca 100 TL

Lisanslı top 119 TL

Bastır gitsin polis araçları 75 TL

Dollyland luvlie garden partisi 199 TL

Sevimli dino sünger atış oyunu 199 TL

Sürtmeli dino iş makineleri 129 TL

Tak fil 119 TL

Dollyland minkie şirin bebek aksesuarlı set 219 TL

Fırlatıcılı suv araçlar 50 TL

Uzaktan kumandalı gratfiti jip 299 TL

Blok kaktüs 129 TL

Erkek ve kadın peluş ve keçe terlikler 189 TL

Kadın peluş terlik leopar desenli 189 TL

Kadın peluş terlik zebra desenli 189 TL

Kadın simli peluş terlik 189 TL

Kadın keçe terlik nakışlı 189 TL

Erkek keçe gondol terlik modelleri 189 TL

Kadın gondol terlik modelleri 149 TL

Erkek gondol terlik modelleri 149 TL

