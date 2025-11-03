Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu hafta ŞOK'a Gezer kışlık terlik modelleri geliyor! İşte 1-4 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Bu hafta ŞOK'a Gezer kışlık terlik modelleri geliyor! İşte 1-4 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Şok aktüel 1-4 Kasım haftasında yine dopdolu fırsatlarla karşınızda! Şok katalog, evden oyuncaklara kadar birçok ihtiyaca hitap eden ürünlerle dolu. Şok’ta bu hafta, şok aktüel ürünler kataloğu sayesinde birbirinden cazip seçenekleri keşfedebilirsiniz. Hem çocuklar hem yetişkinler için uygun fiyat ve kaliteyi bir araya getiren Şok aktüel ürünler ile sınırlı süre devam edecek kampanyaları kaçırmayın!

Bu hafta Şok market raflarına oyuncaklardan terliklere kadar birçok ürün geliyor. Barbie deluxe kariyer bebek bilim insanı, hot wheels temalı tekli arabalar, peluş dinozor ve akrobat karınca gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca dollyland luvlie garden partisi ve minkie şirin bebek aksesuarlı set, sürtmeli dino iş makineleri ve uzaktan kumandalı gratfiti jip ile çocukların ilgisini çekecek seçenekler sunuluyor. Kadın ve erkek peluş veya keçe terlik modelleri ise evde rahatlığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Tüm broşür için içeriğe geçelim!

Barbie deluxe kariyer bebek bilim insanı 699 TL

Bu hafta ŞOK a Gezer kışlık terlik modelleri geliyor! İşte 1-4 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu 1

  • Barbie deluxe kariyer bebek bilim insanı 699 TL
  • Hot wheels temalı tekli arabalar 179 TL
  • Peluş dinazor 599 TL
  • Peluş arı 199 TL
  • Akrobat karınca 100 TL
  • Lisanslı top 119 TL
  • Bastır gitsin polis araçları 75 TL
  • Dollyland luvlie garden partisi 199 TL
  • Sevimli dino sünger atış oyunu 199 TL
  • Sürtmeli dino iş makineleri 129 TL
  • Tak fil 119 TL
  • Dollyland minkie şirin bebek aksesuarlı set 219 TL
  • Fırlatıcılı suv araçlar 50 TL
  • Uzaktan kumandalı gratfiti jip 299 TL
  • Blok kaktüs 129 TL

Erkek ve kadın peluş ve keçe terlikler 189 TL

Bu hafta ŞOK a Gezer kışlık terlik modelleri geliyor! İşte 1-4 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2

  • Kadın peluş terlik leopar desenli 189 TL
  • Kadın peluş terlik zebra desenli 189 TL
  • Kadın simli peluş terlik 189 TL
  • Kadın peluş terlik leopar desenli 189 TL
  • Kadın keçe terlik nakışlı 189 TL
  • Erkek keçe gondol terlik modelleri 189 TL
  • Kadın gondol terlik modelleri 149 TL
  • Erkek gondol terlik modelleri 149 TL

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta
