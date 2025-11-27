FİNANS

2025 Honda fiyat listesi! İşte Honda Civic, Jazz, CR-V, HR-V, Type R güncel fiyat

Sıfır araç almayı planlayanlar sıfır otomobil fiyatlarını yakından takip ediyor. Araba markaları tarafından güncel fiyatlar düzenli olarak duyuruluyor. Sıfır araba alacakların fiyat araştırması yaptığı markalardan bir tanesi de Honda. Honda sıfır arabaların güncel fiyatlarını listeledik.

Hande Dağ

Sıfır araç fiyatları araba alacaklar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 Honda fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? Honda'nın yayınladığı güncel fiyatları listeledik. İşte Honda Jazz, Honda HR-V, Honda Civic, Honda Type R, Honda CR-V güncel fiyatları...

HONDA JAZZ GÜNCEL FİYAT 2025

Jazz e:HEV modelinde 1.730.000 TL'den başlayan fiyat sunuluyor.

HONDA HR-V e:HEV GÜNCEL FİYAT 2025

Honda HR-V e:HEV modelinde 2.330.000 TL'den başlayan fiyat sunuluyor.

HONDA CIVIC GÜNCEL FİYAT 2025

Honda Civic modelinde 2.360.000 TL'den başlayan fiyat sunuluyor.

HONDA TYPE R GÜNCEL FİYAT 2025

Honda Type R modelinde 5.490.000 TL'den başlayan fiyat sunuluyor.

HONDA CR-V e:HEV GÜNCEL FİYAT 2025

Honda CR-V e:HEV modelinde 6.150.000 TL'den başlayan fiyat sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Honda Sıfır araba sıfır araç sıfır otomobil
